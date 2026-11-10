काशी में अन्नकूट महोत्सव: मां अन्नपूर्णा को 501 कुंतल और बाबा विश्वनाथ को 21 कुंतल का भोग अर्पित

उत्तर प्रदेश की धार्मिक नगरी काशी में अन्नकूट महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया. कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा के अवसर पर प्राचीन मां अन्नपूर्णा मंदिर में देवी को 108 प्रकार के व्यंजनों से तैयार 501 कुंतल का महाभोग अर्पित किया गया. वहीं, श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में भगवान शिव को 21 कुंतल मिठाइयों का भोग लगाया गया.

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इस विशेष आयोजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए. भक्तों ने मां अन्नपूर्णा के स्वर्णिम स्वरूप और बाबा विश्वनाथ के पंचबदन स्वरूप के दर्शन किए. मंदिर परिसर में फूलों, दीपों और धूप से सजावट की गई. पूरा वातावरण भक्ति और उत्साह से सराबोर रहा.

मां अन्नपूर्णा को 108 व्यंजनों का महाभोग

अन्नकूट के अवसर पर मां अन्नपूर्णा को 501 कुंतल का भोग अर्पित किया गया. इसमें अलग-अलग तरह के लड्डू, मिठाइयां, नमकीन, दाल और चावल शामिल रहे. इस भोग में चावल की विशेष प्रधानता रही.

मान्यता है कि मां अन्नपूर्णा के आशीर्वाद से काशी में कोई भूखा नहीं सोता. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, भगवान शिव ने काशी में मां अन्नपूर्णा से भिक्षा मांगी थी. इसके बाद माता ने काशी में रहने वाले किसी भी देवता या मनुष्य को भूखा नहीं रहने देने का आशीर्वाद दिया था.

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बाबा विश्वनाथ को 21 कुंतल का छप्पन भोग

श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में भगवान विश्वेश्वर का 21 कुंतल मिठाइयों से श्रृंगार किया गया. इसमें बूंदी के लड्डू, मेवे के लड्डू और अन्य पारंपरिक मिठाइयां शामिल थीं.

इस अवसर पर भगवान विश्वनाथ, माता गौरी और गणेश जी की पंचबदन रजत चल प्रतिमा की शोभायात्रा निकाली गई. यह शोभायात्रा टेढ़ीनीम स्थित महंत परिवार के आवास से शुरू हुई. शहनाई और डमरू की मंगल ध्वनि के बीच प्रतिमा को गर्भगृह में विराजमान कराया गया. इसके बाद मध्याह्न भोग आरती विधि-विधान से संपन्न हुई.

भोग आरती के बाद श्रद्धालुओं में प्रसाद वितरित किया गया. भक्तों ने प्रसाद ग्रहण कर सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और शांति की कामना की. देखें VIDEO:-

पांच दिनों तक होते हैं मां अन्नपूर्णा के विशेष दर्शन

काशी के प्राचीन मां अन्नपूर्णा मंदिर में धनतेरस से शुरू होकर दीपावली और अन्नकूट तक पांच दिवसीय आयोजन होता है. इस दौरान मां अन्नपूर्णा के स्वर्णिम स्वरूप के विशेष दर्शन होते हैं. साल में इन्हीं पांच दिनों में भक्तों को माता के इस दुर्लभ स्वरूप के दर्शन का अवसर मिलता है.

इस दौरान अन्न के प्रतीक के रूप में लावा और धन के प्रतीक के रूप में रिचकारी प्रसाद बांटा जाता है. मान्यता है कि इसे घर के भंडार में रखने से अन्न और धन की कमी नहीं होती. आयोजकों के अनुसार, पांच दिनों में करीब 10 लाख रुपये की रिचकारी श्रद्धालुओं को वितरित की गई.

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अन्न और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता का पर्व है अन्नकूट

अन्नकूट पर्व को भगवान श्रीकृष्ण द्वारा गोवर्धन पर्वत की पूजा से भी जोड़कर देखा जाता है. यह पर्व अन्न की समृद्धि, सुरक्षा और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता का प्रतीक माना जाता है.

काशी में मां अन्नपूर्णा और बाबा विश्वनाथ के मंदिरों में हुए आयोजन ने इस धार्मिक परंपरा को भव्य रूप दिया. श्रद्धालुओं ने पूजा-अर्चना के साथ प्रसाद ग्रहण किया. अन्नकूट महोत्सव आस्था के साथ दान, सहयोग और सामाजिक समरसता का संदेश भी देता है.

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