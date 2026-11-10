'सुपरमैन' बनाने वाले फिल्ममेकर ने छोड़ा DC स्टूडियो, इस 'धुरंधर' ने ली उनकी जगह

डीसी यूनिवर्स (DC) जो पिछले कुछ सालों से अच्छी सुपरहीरो मूवीज बनाने के लिए स्ट्रगल कर रहा था, उसे एक बार फिर बड़ा झटका लगा है. पैरामाउंट (Paramount) के साथ वॉर्नर ब्रदर्स के मर्जर से स्काइडांस (Skydance) कंपनी का जन्म हुआ, जिसके कारण एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है. DC स्टूडियो के सीईओ जेम्स गन और पीटर सैफरन ने अपना पद छोड़ दिया है. उनकी जगह जेरेमी लैचेम लेने वाले हैं.

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साल 2021-22 में DC ने ऐलान किया था कि जेम्स गन और पीटर सैफरन उनके सुपरहीरो यूनिवर्स को आगे बढ़ाने का काम करेंगे. इसके लिए उन्होंने 10 साल तक का मूवी और वेब सीरीज का प्लान बनाया, जो हमें देखने मिलने वाली थीं. पिछले साल जेम्स गन की तरफ से सुपरमैन का रीबूट हुआ, जो सक्सेसफुल बना. हाल ही में उनके प्रोडक्शन में हमने ग्रीन लैंटर्न पर वेब शो देखा, जो हाल ही के दिनों में सबसे ज्यादा पसंद किया गया डीसी यूनिवर्स शो था.

डीसी स्टूडियो छोड़ने पर क्या बोले जेम्स गन?

अब चार सालों के बाद जेम्स गन और पीटर सैफरन ने अपना पद छोड़ दिया है. इसकी घोषणा फिल्ममेकर ने अपने इंस्टाग्राम के जरिए की.जेम्स ने सोशल मीडिया पर एक लंबा पोस्ट शेयर करते हुए बताया कि डीसी स्टूडियो में चार साल का उनका सफर कैसा रहा. इस दौरान उन्होंने पीसमेकर जैसे प्रोजेक्ट पर काम किया और सुपरमैन-क्लेफेस जैसी फिल्में रिलीज कीं.

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हालांकि, उन्होंने इस नौकरी के कुछ मुश्किल पहलुओं के बारे में भी खुलकर बात की. उन्होंने लिखा- लेकिन पिछले चार सालों में मेरे बेहद करीबी लोगों के अलावा शायद ही कोई जानता होगा कि डीसी स्टूडियो में मेरा समय कितना मुश्किल रहा है. मुझे इस नौकरी का कभी-कभी बहुत ज्यादा कॉर्पोरेट हो जाने वाला तरीका पसंद नहीं था. इस मामले में पीटर ने काफी जिम्मेदारियां अपने ऊपर ले ली थीं.

'मैं हमेशा बहुत मेहनत करता हूं, लेकिन एक फिल्ममेकर के तौर पर मुझे कम से कम थोड़ा ब्रेक लेकर खुद को रिलैक्स करने का मौका मिल जाता था. पिछले चार सालों में मैंने खुद से और अपने करीबियों से यह छोटा सा आराम भी छीन लिया. जेन, मैं तुमसे प्यार करता हूं और इसके लिए माफी चाहता हूं. तुम्हें इस बात का बिल्कुल बुरा महसूस करने की जरूरत नहीं है कि अब मैं यह काम नहीं कर रहा हूं. तुम उन लोगों में सबसे ज्यादा खुश हो सकती हो.'

बतौर डायरेक्टर काम करने को बेताब जेम्स गन

जेम्स गन ने आगे अपने ADHD का जिक्र करते हुए बताया कि उनके लिए सबसे मुश्किल काम अपने अलग-अलग प्रोजेक्ट्स के बीच समय बांटना था. कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे थे, जिन्हें लेकर वो बेहद उत्साहित रहते थे, जबकि कुछ में उनकी उतनी दिलचस्पी नहीं थी. इसके अलावा स्टूडियो हेड होने के नाते उन्हें कई दूसरी जिम्मेदारियां भी निभानी पड़ती थीं.

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जेम्स ने कहा- मुझे अपने आसपास के लोगों की कमी खलेगी. इन शानदार किरदारों की देखभाल करने वाले लोगों में शामिल होना भी मुझे याद आएगा. लेकिन मैं इस बात से बेहद राहत महसूस कर रहा हूं और उत्साहित हूं कि अब दोबारा पूरी तरह फिल्ममेकिंग पर ध्यान दे पाऊंगा.

'हालांकि इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि पीटर और मैं तुरंत डीसी या सुपरहीरो की दुनिया से अलग हो रहे हैं. इस गर्मी के सीजन में हमारी फिल्म मैन ऑफ टुमॉरो रिलीज होगी. इसके अलावा हमने हाल ही में एक दूसरे डीसी प्रोजेक्ट पर भी काम शुरू किया है, जिसकी कहानी मैं लिख रहा हूं. अब देखते हैं कि ये आगे कहां तक जाता है. और हां, हमने जिन किरदारों को यहां पेश किया है, वे आगे भी बने रहेंगे.'

कौन हैं जेरेमी लैचेम?

जेम्स गन और पीटर सैफरान के पद छोड़ने के बाद स्काइडांस ने जेरेमी लैथम को डीसी स्टूडियो का प्रेसिडेंट और चीफ क्रिएटिव ऑफिसर नियुक्त किया है. वहीं, गन और सफरान अब अपना पूरा ध्यान क्रिएटिव कामों पर लगाएंगे.

जेरेमी उन क्रिएटिव प्रोड्यूसर्स में से एक हैं जिन्होंने मार्वेल सिनेमैटिक यूनिवर्स (MCU) के शुरुआती दिनों में अपना योगदान दिया था. आइरन मैन, एवेंजर्स, स्पाइडर मैन, गार्डियन्स ऑफ द गैलेक्सी जैसी फिल्मों में उन्होंने बतौर क्रिएटिव प्रोड्यूसर काम किया था, और ये फिल्में उस यूनिवर्स की सबसे सफल फिल्मों में शुमार हुईं. अब देखना है कि क्या जेरेमी डीसी यूनिवर्स की किस्मत भी पलट सकेंगे या नहीं.

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