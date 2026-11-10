हीमोग्लोबिन कम है तो इसकी वजह जानना भी जरूरी, चुकंदर और हरी सब्जियां कितनी फायदेमंद?

आपने अपना CBC टेस्ट कराया और उसमें हीमोग्लोबिन कम आया तो ये एक चिंता की बात तो है ही, लेकिन इसके साथ ये जानना जरूरी है कि शरीर में हीमोग्लोबिन का लेवल कम क्यों होता है और क्या हरी सब्जियां,चकुंदर खाने से हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है? इसको समझने के लिए आपको शरीर में मौजूद आयरन के बारे में जानना होगा. आयरन हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन बनाने में मदद करता है. हीमोग्लोबिन का काम शरीर के हर हिस्से तक ऑक्सीजन पहुंचाना है. जब शरीर में आयरन की कमी हो जाती है, तो थकान, चक्कर आना, सांस फूलना, किसी काम में ध्यान न लगना और बाल झड़ने जैसी समस्याएं हो सकती हैं.

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कुछ लोगों को बर्फ या चॉक जैसी चीजें खाने का मन भी करता है. वहीं, कुछ लोगों को रेस्टलेस लेग्स सिंड्रोम की समस्या हो सकती है, जिसमें खासकर रात के समय पैरों को लगातार हिलाने या चलाने का मन करता है और पैरों में अजीब सी बेचैनी महसूस होती है. यह सब आयरन की कमी से होता है. अगर आयरन कम है तो हीमोग्लोबिन भी कम होगा. ऐसा इसलिए क्योंकि शरीर में हीमोग्लोबिन को बनाने के लिए आयरन सबसे जरूरी होता है. जब शरीर में आयरन की कमी होती है, तो बोन मैरो पर्याप्त हीमोग्लोबिन नहीं बना पाता. इससे हीमोग्लोबिन का लेवल भी कम हो जाता है.

आयरन की कमी क्यों होती है?

सी.के. बिड़ला हॉस्पिटल में क्लिनिकल हेमेटोलॉजी डिपार्टमेंट में डॉ. अनामिका बकलीवाल ने इस बारे में बताया है. वह कहती हैं कि अगर आपके भोजन में हरी पत्तेदार सब्जियां, दालें, नट्स, या आयरन नहीं है तो शरीर में इसकी कमी हो सकती है. छोटे बच्चों में भी आयरन कम हो सकता है. महिलाओं में पीरियड्स के दौरान बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होने की वजह हार्मोन में बदलाव हो सकते हैं. कुछ मामलों में इसकी वजह कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर भी हो सकता है. इससे भी आयरन की कमी हो जाती है.

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ऐसे में अगर किसी महिला को लगातार ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, तो सिर्फ बार-बार आयरन की गोलियां खाने से समस्या का समाधान नहीं होगा. जब तक ज्यादा ब्लीडिंग की असली वजह का इलाज नहीं किया जाएगा, तब तक शरीर में आयरन की कमी दोबारा हो सकती है. इससे शरीर में एनीमिया की बीमारी हो जाती है. हालांकि हर तरह का एनीमिया यानी खून की कमी आयरन की कमी के कारण नहीं होता है. थैलेसीमिया, विटामिन की कमी और किडनी से जुड़ी बीमारियां भी हीमोग्लोबिन कम होने की वजह बन सकती हैं.

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खून की कमी की वजह का पता लगाना ज़रूरी है

अगर किसी पुरुष या महिला में आयरन की कमी से एनीमिया पाया जाता है और इसकी कोई स्पष्ट वजह समझ नहीं आती, तो शरीर के अंदर होने वाली ब्लीडिंग की जांच करना जरूरी है. कई बार पेट या आंतों में अल्सर, आंतों से जुड़ी बीमारियां और कुछ मामलों में कैंसर भी धीरे-धीरे खून की कमी का कारण बन सकते हैं. बवासीर (पाइल्स) में भी खून आ सकता है, लेकिन बिना सही जांच के हर बार खून की कमी की वजह पाइल्स को मान लेना ठीक नहीं है. इसके अलावा, दर्द और सूजन कम करने वाली दवाइयां, जैसे इबुप्रोफेन और डाइक्लोफेनाक का बार-बार इस्तेमाल पेट और आंतों की अंदरूनी परत को नुकसान पहुंचा सकता है. इससे धीरे-धीरे शरीर के अंदर ब्लीडिंग हो सकती है. इससे शरीर में हीमोग्लोबिन कम हो सकता है.

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क्या चकुंदर खाने से हीमोग्लोबिन बढ़ता है?

डॉ. अनामिका कहती हैं कि हां, चुकंदर खाने से हीमोग्लोबिन बढ़ाने में मदद मिलती है, लेकिन यह केवल चुकंदर पर निर्भर नहीं हो सकता. इसको बढ़ाने के लिए डाइट में दालें, बीन्स, हरी पत्तेदार सब्जियां, आयरन से भरपूर फोर्टिफाइड फूड्स, मांस और मछली शामिल किए जा सकते हैं. चुकंदर, खजूर और गुड़ खाना सेहत के लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति को एनीमिया हो चुका है, तो सिर्फ इन चीजों से उसका इलाज नहीं किया जा सकता.कई मरीजों को आयरन की गोलियों की जरूरत पड़ती है, जबकि कुछ मामलों में नसों के जरिए आयरन (इंट्रावेनस आयरन) देना पड़ सकता है. इलाज के बाद दोबारा ब्लड टेस्ट करवाना भी जरूरी है, ताकि यह पता चल सके कि हीमोग्लोबिन में सुधार हो रहा है या नहीं.

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