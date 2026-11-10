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ऋषभ पंत की टीम इंडिया में वापसी का काउंटडाउन शुरू, इस दिन न्यूजीलैंड के लिए भरेंगे उड़ान

ऋषभ पंत की भारतीय टेस्ट टीम में वापसी का रास्ता लगभग साफ हो गया है. साइड स्ट्रेन की चोट से उबर चुके पंत को बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से फिटनेस क्लीयरेंस मिलने की उम्मीद है. दो मैच सिमुलेशन राउंड सफलतापूर्वक पूरे करने के बाद वह 12 नवंबर को न्यूजीलैंड रवाना हो सकते हैं.

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चोट से उबरकर वापसी को तैयार ऋषभ पंत. (Photo: Getty)
चोट से उबरकर वापसी को तैयार ऋषभ पंत. (Photo: Getty)

भारतीय टेस्ट टीम के लिए अच्छी खबर है. स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत की वापसी का रास्ता लगभग साफ हो गया है. साइड स्ट्रेन की चोट से उबर चुके पंत को बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) से फिटनेस क्लीयरेंस मिलने की पूरी उम्मीद है. इसके बाद वह गुरुवार 12 नवंबर को न्यूजीलैंड के लिए रवाना हो सकते हैं.

29 साल के पंत को रेस्ट ऑफ इंडिया की ओर से ईरानी कप खेलते समय साइड स्ट्रेन की चोट लगी थी. इसके बाद उन्हें फिटनेस के अधीन इंडिया ए टीम में शामिल किया गया था. इंडिया ए को एक अनऑफिशियल टेस्ट मैच खेलना था, लेकिन पंत को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से जरूरी 'रिटर्न टू प्ले' (RTP) सर्टिफिकेट नहीं मिल पाया था.

ऋषभ पंत फिलहाल पूरी तरह फिट हैं. सूत्र ने बताया कि पंत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में मैच जैसी परिस्थितियों में अभ्यास कर रहे हैं. बुधवार को भी उनका एक और राउंड निर्धारित है. इन दोनों सत्रों को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद वह 12 नवंबर को वेलिंगटन के लिए रवाना हो जाएंगे.

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न्यूजीलैंड में खेलने का अनुभव आएगा काम

ऋषभ पंत भारतीय टीम के अनुभवी खिलाड़ियों में शामिल हैं. उनके पास न्यूजीलैंड की धरती पर टेस्ट क्रिकेट खेलने का अनुभव भी है. भारतीय टीम ने 2020 में न्यूजीलैंड का दौरा किया था, तब पंत टीम का हिस्सा थे.

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पंत अब तक 52 टेस्ट मैच खेल चुके हैं. उनके नाम 8 शतक और 21 अर्धशतक दर्ज हैं. उन्होंने 43 से ज्यादा की औसत से रन बनाए हैं. बाएं हाथ के बल्लेबाज ऋषभ पंत ने SENA देशों (दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया) में से ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका में टेस्ट शतक लगाए हैं. उनकी वापसी से भारतीय टेस्ट टीम को विकेटकीपिंग के साथ-साथ मध्यक्रम में भी मजबूती मिलने की उम्मीद है.


 

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