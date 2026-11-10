अगर तलाक हुआ तो फंस जाएंगे Nvidia के CEO जेनसन हुआंग! पत्नी को देना पड़ सकता है इतना बड़ा अमाउंट, बनेगा रिकॉर्ड?

चीनी महिला से अफेयर के बाद एनवीडिया (Nvidia) के CEO जेनसन हुआंग (Jensen Huang) की निजी जिंदगी उथल-उपथ मच गई है. क्योंकि उन्होंने खुद चीनी महिला से अफेयर को कबूला है. इस गलती के लिए उन्होंने अपनी पत्नी और परिवार से माफी भी मांग ली है. लेकिन अगर ये पारिवारिक मामला तलाक तक पहुंचता है, तो उन्हें पत्नी लोरी हुआंग को बड़ी रकम देनी पड़ सकती है, जो अपने आप एक रिकॉर्ड हो सकता है.

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दरअसल, मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो अगर बात तलाक तक पहुंचती है, तो पत्नी लोरी हुआंग (Lori Huang) को मिलने वाला संभावित सेटलमेंट अमाउंट इतिहास के सबसे बड़े तलाक समझौतों को पीछे छोड़ सकता है. यहां तक कि यह अमाउंट माइक्रोसॉफ्ट के सह-संस्थापक बिल गेट्स के चर्चित तलाक समझौते को भी पीछे छोड़ सकता है. हालांकि, लोरी हुआंग की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान या तलाक की अर्जी नहीं दी गई है, और यह पूरा मामला पूरी तरह से एक काल्पनिक और कानूनी अनुमान पर आधारित है.

कैलिफोर्निया के 'कम्युनिटी-प्रॉपर्टी' कानूनों के तहत वैवाहिक जीवन के दौरान अर्जित की गई संपत्ति पर दोनों की बराबर हिस्सेदारी मानी जाती है. चूंकि जेनसन और लोरी हुआंग की शादी साल 1985 में हुई थी, जो एनवीडिया की स्थापना (1993) से आठ साल पहले का समय है, इसलिए कंपनी में उनकी अधिकांश संपत्ति और शेयर विवाह के बाद ही बने हैं.

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मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर तलाक जैसी स्थिति उत्पन्न होती है तो लोरी हुआंग को लगभग 75 अरब डॉलर से 80 अरब डॉलर या उससे अधिक का हिस्सा मिल सकता है. जो कि दुनिया के अब तक के सबसे महंगे और बड़े तलाक समझौतों को पीछे छोड़ देगा.

अन्य बड़े टेक दिग्गजों के तलाक से तुलना

बिल और मेलिंडा गेट्स (2021): साल 2021 में बिल गेट्स और मेलिंडा गेट्स का तलाक हुआ था, जिसके तहत लगभग 76 अरब डॉलर (करीब 7.11 लाख करोड़ रुपये) का संपत्ति विभाजन माना जाता है. लोरी हुआंग का संभावित सेटलमेंट इस आंकड़े की बराबरी कर सकता है या इसे पार भी कर सकता है.

जेफ बेजोस और मैकेंजी स्कॉट (2019): अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस से तलाक के बाद मैकेंजी स्कॉट को लगभग 35 से 38 अरब डॉलर (अमेजन के शेयरों का करीब 4%) मिले थे. जेनसन हुआंग के मामले में यह राशि इससे दोगुनी या उससे भी अधिक हो सकती है.

एनवीडिया और पारिवारिक संपत्ति की स्थिति

लोरी हुआंग ने एनवीडिया की शुरुआत से ही कंपनी और पारिवारिक ट्रस्टों में एक महत्वपूर्ण और सक्रिय भूमिका निभाई है. कंपनी के वित्तीय दस्तावेजों और प्रॉक्सी स्टेटमेंट्स के अनुसार, परिवार के पास मौजूद शेयरों और ट्रस्टों में उनका नाम को-ट्रस्टी के रूप में शामिल रहा है.

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इसके अलावा, हालिया शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव और एनवीडिया के शेयरों के मूल्यांकन के आधार पर ही यह बड़े वित्तीय आंकड़े चर्चा का विषय बने हुए हैं. फिलहाल, न तो लोरी हुआंग की ओर से किसी प्रकार की कानूनी कार्यवाही या तलाक की पुष्टि की गई है और न ही कंपनी के कामकाज पर इसका कोई तात्कालिक असर देखा गया है.

बता दें, एनवीडिया के सीईओ जेनसन हुआंग पर सिंगापुर की क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनी 'मेगास्पीड' की पूर्व कार्यकारी एलिस हुआंग के साथ अफेयर खबरें सामने आई हैं. इस अफेयर को राष्ट्रीय सुरक्षा जोखिमों को लेकर सवाल उठने लगे. तमाम रिपोर्ट्स में एलिस हुआंग को चीनी जासूस बताया जा रहा है.

यही नहीं, जेनसन हुआंग ने अपने कर्मचारियों को संदेश भेजकर निजी जीवन में हुई गलती के लिए जिम्मेदारी ली है और जांच में पूर्ण सहयोग का वादा किया है. साथ ही जेनसेन हुआंग ने अपनी पत्नी को धोखा देने की बात स्वीकार करते हुए सार्वजनिक रूप से क्षमा मांगी है, उन्होंने यह भी कहा कि वह कंपनी और अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं.

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