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'दो बार लड़ी कैंसर से जंग, सर्जरी के लिए इटली गई थीं...', सोनिया गांधी ने किताब में किया खुलासा

सोनिया गांधी ने बताया कि 2010 में डॉक्टर की सलाह पर वे ब्रेस्ट कैंसर की सर्जरी के लिए इटली के मिलान शहर के पास यूरोपियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑन्कोलॉजी गईं. वे अपनी बीमारी को लेकर मीडिया में होने वाली चर्चाओं से बचना चाहती थीं.

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सोनिया गांधी ने लिखा- डॉक्टर ने सेफ साइड पर रहने के लिए एक गैर-संदिग्ध ट्यूमर समेत दो ट्यूमर निकाले थे. (File Photo: ITG)
सोनिया गांधी ने लिखा- डॉक्टर ने सेफ साइड पर रहने के लिए एक गैर-संदिग्ध ट्यूमर समेत दो ट्यूमर निकाले थे. (File Photo: ITG)

कांग्रेस लीडर सोनिया गांधी ने किताब 'बिलॉन्गिंग: ए जर्नी ऑफ लव' में खुलासा किया है कि वे दो बार कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ चुकी हैं. सोनिया गांधी ने लिखा है कि दूसरे यूपीए कार्यकाल के दौरान उन्हें इस पर्सनल चैलेंज का सामना करना पड़ा.

इससे पहले उन्हें केवल अस्थमा, एलर्जी और पेट की समस्याएं थीं. 2010 में डॉक्टरों की सलाह पर वे ब्रेस्ट कैंसर की सर्जरी के लिए इटली के मिलान शहर के पास यूरोपियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑन्कोलॉजी गईं. सोनिया गांधी ने बताया कि वे अपनी बीमारी को लेकर मीडिया में होने वाली चर्चाओं से बचना चाहती थीं और प्राइवेसी चाहती थीं. इसलिए उन्होंने मुंबई के टाटा मेमोरियल अस्पताल में सर्जरी कराने के बजाय मिलान के पास यूरोपियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑन्कोलॉजी चुना.

सोनिया गांधी ने लिखा, 'डॉक्टर ने सेफ साइड पर रहने के लिए एक गैर-संदिग्ध ट्यूमर समेत दो ट्यूमर निकाल दिए थे, और मुझे 5 हफ्ते की रेडियोथेरेपी से बचाने के लिए इंट्रा-ऑपरेटिव रेडिएशन दिया था.

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इसके ठीक एक साल बाद पैंक्रियाज (अग्न्याशय) में एक ग्रोथ का पता चला. शुरुआत में इसके न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर होने का शक था. वे नीदरलैंड्स के रोटरडैम स्थित इरास्मस यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर गईं, जहां उनका इलाज डॉ. कैस्पर वैन ईजक ने किया.

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सोनिया गांधी ने लिखा, 'मैं इस ऑपरेशन को लेकर काफी चिंतित थी क्योंकि बीमारी की असल स्थिति सर्जरी के बाद ही पता चलनी थी. मेरे मन में सबसे खराब स्थिति के विचार आ रहे थे.'

सर्जरी के बाद डॉक्टर कैस्पर वैन ने बताया कि ट्यूमर प्रिलिमिनरी प्रीकैंसरस स्टेजमें ही पकड़ में आ गया था.

किताब में सोनिया गांधी ने अगस्त 2016 में उत्तर प्रदेश के वाराणसी में एक चुनावी रैली के दौरान हुए घटना का भी जिक्र किया. करीब 5 घंटे लंबे रोड शो की थकान के कारण वे बेहोश होकर गिर गईं और उन्हें दिल्ली लाया गया. 

सोनिया गांधी ने लिखा कि इस घटना में उनका कंधा बुरी तरह टूट गया था, जिसके लिए उन्हें एक और ऑपरेशन से गुजरना पड़ा.

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