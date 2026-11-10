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बुल्गारिया में भीषण हादसा, 50 गाड़ियां आपस में टकराईं, कम से कम 11 लोगों की मौत

पूर्वी बुल्गारिया में घने कोहरे के बीच हाईवे पर दोनों तरफ से आ रही करीब 50 गाड़ियां आपस में टकरा गईं. हादसे में कम से कम 11 लोगों की मौत हो गई, जबकि 50 घायल अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं.

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बुल्गारिया में भारी धुंध के बीच कई वाहनों की टक्कर हो गई. (Photo- Screengrab)
बुल्गारिया में भारी धुंध के बीच कई वाहनों की टक्कर हो गई. (Photo- Screengrab)

बुल्गारिया में मंगलवार को एक भीषण सड़क हादसा हुआ. पूर्वी बुल्गारिया में घने कोहरे के बीच हाईवे पर करीब 50 वाहन आपस में टकरा गए. इस हादसे में कम से कम 11 लोगों की मौत हो गई, जबकि कमोबेश 50 लोग घायल हुए हैं. प्रधानमंत्री रुमेन रादेव ने हादसे की जानकारी देते हुए इसे एक बड़ी त्रासदी बताया.

यह दुर्घटना राजधानी सोफिया को पूर्वी शहर बर्गास से जोड़ने वाले A1 हाईवे पर हुई. हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस, दमकल विभाग और एंबुलेंस की टीमें मौके पर पहुंच गईं. स्थानीय मीडिया में सामने आई तस्वीरों में हाईवे की छह लेन पर कारों और ट्रकों का ढेर दिखाई दिया. कई वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त थे, कुछ पलट गए थे, जबकि कई सड़क से नीचे किनारे की ओर जा गिरे.

बुल्गारिया के गृह मंत्रालय के मुताबिक, हादसे में घायल 50 लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया है. राहत और बचाव टीमें मौके पर घायलों की मदद और स्थिति को संभालने में जुटी रहीं.

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प्रधानमंत्री रुमेन रादेव ने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन के बुल्गारिया दौरे के दौरान एक बयान में इस हादसे को त्रासदी बताया. उन्होंने कहा कि घायलों को जल्द अस्पताल पहुंचाने के लिए विमान तैनात किए गए हैं. प्रधानमंत्री ने यह भी बताया कि वह खुद हादसे वाली जगह का दौरा करने की योजना बना रहे हैं.

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हादसे के कारणों को लेकर फिलहाल विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, दुर्घटना के वक्त हाईवे के इस हिस्से में घना कोहरा छाया हुआ था.

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