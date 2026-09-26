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बेल्जियम से ओडिशा, फिर झारखंड-बिहार होते हुए यूपी में एंट्री... क्या है 308 पहियों वाले ट्रक पर लदी ये भारी-भरकम मशीन?

उत्तर प्रदेश के नेशनल हाईवे 19 पर उस वक्त सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो गई जब नेशनल हाईवे से होकर गुजर रहा एक विशालकाय ट्रक चंदौली पहुंचा. उड़ीसा से चलकर लखीमपुर जा रहे इस विशालकाय ट्रक और उस पर रखी गई भारी-भरकम मशीन को देखने के लिए लोग उमड़ पड़े. भीड़ कंट्रोल करने के लिए ट्रैफिक पुलिस के जवानों को लगाना पड़ा. 308 पहिए के इस विशालकाय ट्रक पर रखी हुई यह मशीन बेल्जियम से मंगाई गई है जो उड़ीसा तक समुद्र मार्ग से आई है.

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308 पहियों वाले ट्रक को रास्ता देने के लिए क्रेन से उठाए जा रहे ओवरब्रिज (Photo- ITG)
308 पहियों वाले ट्रक को रास्ता देने के लिए क्रेन से उठाए जा रहे ओवरब्रिज (Photo- ITG)

ये तस्वीरें पूर्वी उत्तर प्रदेश के चंदौली की हैं, जहां नेशनल हाईवे 19 पर एक विशालकाय ट्रक खड़ा है और इस ट्रक के ऊपर एक भारी-भरकम मशीन का पार्ट रखा हुआ है. इसे देखने के लिए सड़कों पर लोगों की भीड़ उमड़ रही है. वजह है- ट्रक के 308 पहिए और इसका साइज. आपके मन में भी उत्सुकता होगी कि ये ट्रक कहां से आ रहा है, कहां को जा रहा है, और इसपर लदी मशीन आखिर है क्या? तो आइए जानते हैं पूरी डिटेल... 

बेल्जियम से लखीमपुर जा रही मशीन 

दरअसल, 308 पहिए वाले ट्रक पर लदी यह मशीन बायोप्लास्टिक बनाने वाली फैक्ट्री में लगाई जाएगी जिसे बेल्जियम से लाया जा रहा है. जानकारी के अनुसार, बेल्जियम से यह मशीन समुद्री मार्ग से उड़ीसा आई और उड़ीसा के बंदरगाह से सड़क मार्ग से झारखंड बिहार होते हुए उत्तर प्रदेश के लखीमपुर ले जाए जा रही है. 

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बायोप्लास्टिक प्लांट में होगा उपयोग 

लखीमपुर के कुंभी में बायोप्लास्टिक निर्माण के लिए एक प्लांट लगाया जा रहा है. उसी में इसका यूज होना है. उड़ीसा से चलकर झारखंड बिहार होते हुए यह ट्रक जैसे ही उत्तर प्रदेश की सीमा में चंदौली पहुंचा तो इसे देखने वालों की भीड़ जमा हो गई. सैकड़ों की तादाद में लोग नेशनल हाईवे 19 पर पहुंच गए जहां पर यह ट्रक खड़ा था. 

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ट्रक के साथ चल रही थी पुलिस 

मशीन के इस भारी-भरकम पार्ट को सकुशल रास्ता देने के लिए और ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए ट्रैफिक विभाग के पुलिसकर्मी भी लगाए गए थे. वहीं दूसरी तरफ स्थानीय लोगों में इस विशालकाय ट्रक और उसे पर रखी गई मशीन को लेकर काफी कौतुहल भी दिखाई दे रहा था. 'आजतक' ने यहां मौजूद ट्रैफिक के डिप्टी एसपी कृष्ण मुरारी शर्मा से बात की. जिन्होंने बताया कि इस विशालकाय ट्रक में 308 पहिए लगे हैं और उड़ीसा से चलकर यह ट्रक झारखंड बिहार होते हुए उत्तर प्रदेश में पहुंचा है. यहां से यह लखीमपुर खीरी जाएगा. उन्होंने बताया कि इस ट्रक को सकुशल जनपद की सीमा से आगे भेजने की जिम्मेदारी ट्रैफिक विभाग को दी गई है. 

वहीं, ट्रक देखने आए स्थानीय लोगों से जब बात की गई उन्होंने बताया कि इस ट्रक को लेकर उनके अंदर जबरदस्त कौतूहल था. लोगों ने बताया कि ट्रक जैसे ही उड़ीसा से निकला था वैसे ही इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर इसका वीडियो वायरल हो रहा था. जब ट्रक उत्तर प्रदेश के चंदौली की सीमा में पहुंचा तो यह लोग अपने आपको रोक नहीं पाए और इसे देखने के लिए नेशनल हाईवे 19 पर पहुंच गए.

ट्रक के ऊपर मशीन के पार्ट लेकर चलना हाईवे पर आसान नहीं

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उधर, उड़ीसा से लखीमपुर के लिए चले इस विशालकाय ट्रक को हाईवे पर लेकर चलना उतना आसान भी नहीं दिखाई दे रहा है. चूंकि इस ट्रक की ऊंचाई काफी ज्यादा है, लिहाजा रास्ते में जगह-जगह फुट ओवर ब्रिज और होर्डिंग्स इसमें बाधा बन रहे हैं. लेकिन इस ट्रक के साथ चल रही टीम पहले से ही रास्ता क्लियर करती चल रही है. होर्डिंग्स को लिफ्ट कर ऊपर करने के लिए हाइड्रा मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा है. 

दूसरी तरफ फुट ओवर ब्रिज को ऊंचा करने के लिए बड़े-बड़े क्रेन का सहारा लिया जा रहा है. आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे इस फुट ओवर ब्रिज के नीचे से इस ट्रक को पास करने के लिए किस तरह की कवायद की गई है. फुट ओवर ब्रिज के दोनों तरफ के हिस्सों को खोल दिया गया है और उसे लिफ्ट करने के लिए दो बड़ी-बड़ी क्रेन को लगाया गया है. 

दरअसल, उड़ीसा से जब यह ट्रक चला तो बताया जाता है कि बीच में तकरीबन दो दर्जन से ज्यादा इस तरह के अवरोध थे जिन्हें दूर कर इस ट्रक को आगे के लिए रवाना किया गया. उत्तर प्रदेश की सीमा में प्रवेश करने के बाद चंदौली में इस फुट ओवर ब्रिज पर क्रेन लगाकर इसे लिफ्ट करने वाले ऑपरेटर से बात हुई जिन्होंने बताया कि जैसे ही ट्रक इस रास्ते से गुजरने वाला होगा तो क्रेन से लिफ्ट कर इस फुट ओवर ब्रिज को ऊपर कर दिया जाएगा. इसके बाद आराम से ट्रक यहां से पास हो जाएगा. क्रेन के ऑपरेटर ने यह भी बताया कि लखीमपुर तक के रास्ते में तकरीबन आधा दर्जन से ज्यादा इस तरह के अवरोध है जिन्हें हटाने की जिम्मेदारी उनकी कंपनी को मिली है.

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