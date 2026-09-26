scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

How to Get Rid of Rats: चूहों-छछूंदर को भगाने के लिए रामबाण हैं घर में रखीं ये चीजें, गंध मिलते ही बदल लेंगे अपना रास्ता!

घर में चूहे और छछूंदरों ने डेरा जमा लिया है तो बिना जहर और पिंजरे के कुछ आसान उपाय आजमा सकते हैं. तेज गंध वाली चीजों से ये दूर भागते हैं, इसलिए आप तेज स्मेल वाली चीजों का इस्तेमाल करके इनको घर से खदेड़ सकते हैं. आइए आपको चूहों को भगाने के असरदार तरीके बताते हैं.

Advertisement
X
चूहों को तेज स्मेल से दिक्कत होती है. (PHOTO:AI)
चूहों को तेज स्मेल से दिक्कत होती है. (PHOTO:AI)

How to Get Rid Of Rats: इस मौसम में घरों के अंदर हों और छछूंदरों का डेरा जमाना आम बात है, स्टोर रूम, मचान, रसोई और अलमारी-पलंग के नीचे चूहे छिपकर बैठे रहते हैं और घर के कोने-कोने में गंदगी भी फैला देते हैं. ये न सिर्फ अनाज, कपड़े और कीमती सामानों को चबाकर नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि घर में गंभीर बीमारियों का इंफेक्शन भी फैलाते हैं. छछूंदर की बदबू तो पूरे घर का माहौल खराब कर देती है. ऐसे में लोग इनको भगाने के लिए केमिकल वाले प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं.

लेकिन अगर आप भी केमिकल वाले जहरीले पोइजन या पिंजरे के झंझट से बचना चाहते हैं, तो कुछ आसान घरेलू और प्राकृतिक नुस्खों की मदद से इन्हें बिना मारे घर से बाहर खदेड़ सकते हैं. आइए चूहों और छछूंदरों को भगाने के सबसे असरदार तरीके जानते हैं, जिसके लिए आपको पैसे भी खर्च नहीं करने पड़ेंगे.

पुदीना 

सम्बंधित ख़बरें

Homemade Lip Balm
बाजार के महंगे लिप बाम छोड़ें, घर की 2 चीजों से बनाएं नेचुरल लिप बाम
Khajoor Mukhwas
बाजार से खरीदना छोड़िए, घर पर मसालों से बनाएं खट्टा-मीठा खजूर मुखवास
rajasthani bhutte ki sabzi
सब्जी-रोटी से हो गए बोर? अब बनाएं भुट्टे की टेस्टी और मसालेदार सब्जी
बालों में ऐसे लगाएं दही (Photo- ITG)
दही में मिलाकर लगाएं ये 3 चीजें, बाल दिखेंगे सॉफ्ट और शाइनी
घर पर ऐसे बनाएं जौ का आटा (Photo- ITG)
सेहत के लिए वरदान है जौ का आटा, जानें घर पर बनाने का आसान तरीका

चूहों और छछूंदरों की सूंघने की क्षमता बहुत तेज होती है, और पुदीने की तेज गंध उन्हें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती. कॉटन बॉल्स लें और उन पर 8 से 10 बूंदें पिपरमिंट ऑयल डालें. इन्हें अलमारी के पीछे, रसोई के कोनों और दरवाजों के पास रख दें.

काली मिर्च और लाल मिर्च का स्प्रे

पुदीना के अलावा चूहों को मिर्च की तीखी स्मेल और जलन बिल्कुल पसंद नहीं आती है और इसकी स्मेल मिलते ही चूहे तुरंत उस जगह को छोड़ देते हैं. पानी में लाल मिर्च पाउडर या कुटी हुई काली मिर्च मिलाकर एक तीखा स्प्रे तैयार करें. इसे घर के एंट्री गेट, नालियों के पास और उन जगहों पर छिड़कें जहां से चूहे सबसे ज्यादा घर के अंदर आते हैं.

Advertisement

कपूर और फिनाइल की गोलियां

कपूर और फिनाइल की गोलियों से तेल केमिकल वाली स्मेल आती है, जो छछूंदर और चूहों को सांस लेने में तकलीफ होती है, जिससे वे छटपटाकर भागने लगते हैं. सिंक के नीचे, वॉशिंग एरिया और अलमारी के निचले हिस्सों में कपूर या फिनाइल की गोलियां रखें. हालांकि अगर आपके घर छोटे बच्चे हैं तो आप इस नुस्खे को करते समय ज्यादा सावधानी बरतें या आप छोड़ भी सकते हैं. 

लहसुन और प्याज

लहसुन और प्याज में मौजूद सल्फर की तेज बदबू प्राकृतिक तौर से पेस्ट रेपेलेंट का काम करती है. लहसुन की कलियों को छीलकर या काटकर चूहों के बिलों और छिपने की जगहों के पास रख दें. प्याज के टुकड़ों का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, बस इन्हें हर दो दिन में बदलते रहें. इन दोनों से भी तेज स्मेल आती है, जिसे दूर से सूंघकर ही चूहें वहां से भागने लगते हैं. 

तेजपत्ता 

तेजपत्ता से आने वाली तेज स्मेल इंसानों को पसंद आती है, लेकिन चूहों और छछूंदरों के लिए यह बेहद परेशानी का सबब बनती है. रसोई की अलमारियों और रैक्स में सूखे तेजपत्ते रख दें. इसकी गंध से चूहे खाने-पीने की चीजों के आसपास भी नहीं फटकेंगे.

ध्यान रखने वाली जरूरी सावधानियां

घर में बिखरा हुआ खाना या सिंक में रातभर पड़े गंदे बर्तन चूहों को अपनी अट्रैक्ट करते हैं. दरवाजे के नीचे की खाली जगह, नालियों के जाल और दीवारों की दरारों को अच्छी तरह सील कर दें. डस्टबिन को हमेशा ढककर रखें और नियमित रूप से साफ करें.

Advertisement

डिस्क्लेमर: घरेलू चीजों की तेज गंध कुछ समय के लिए चूहों को दूर रख सकती है, लेकिन इन्हें पूरी तरह खत्म करने की गारंटी नहीं है. किसी भी चीज का इस्तेमाल करते समय बच्चों और पालतू जानवरों की सुरक्षा का ध्यान जरूर रखें.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Pitra paksha 2026: पितृपक्ष में 4 ग्रह वक्री, सिंह समेत इन 4 राशियों पर टूट सकता है कहर |
    IIT में छात्रों के बढ़ते सुसाइड मामलों पर एक्सपर्ट ने क्या कहा? देखें |
    Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 26 सितंबर 2026 की शाम की बड़ी खबरें और अन्य समाचार |
    ममता बनर्जी ने CEC पर साधा निशाना, ज्ञानेश कुमार को 'वैनिश कुमार' कहकर कसा तंज |
    पहले रेस, फिर मौत का मंजर! खाई में पलटीं भूसे से लदी ट्रैक्टर-ट्रॉलियां, 2 ड्राइवरों की गई जान |
    भेड़िया - आखिरी पार्ट - STORYBOX WITH JAMSHED |
    Who Is Ekam Bawa: विवादों में पंजाबी सिंगर एकम बावा, खुद को कहा रीति तिवारी का पिता, धोनी संग खास कनेक्शन |
    2.5 महीने में चली गई दूसरी नौकरी, काम नहीं थी वजह, तो फिर क्यों हो गई छंटनी? |
    'बद्रीनाथ धाम में बिना परमिशन बड़ा इवेंट कैसे हुआ?', चमोली DM ने कमांडिंग ऑफिसर को भेजा नोटिस |
    Bhadrapada Purnima 2026: घर में होगा मां लक्ष्मी का वास, भाद्रपद पूर्णिमा पर आज रात करें ये एक काम
    Advertisement