How to Get Rid of Rats: चूहों-छछूंदर को भगाने के लिए रामबाण हैं घर में रखीं ये चीजें, गंध मिलते ही बदल लेंगे अपना रास्ता!

How to Get Rid Of Rats: इस मौसम में घरों के अंदर हों और छछूंदरों का डेरा जमाना आम बात है, स्टोर रूम, मचान, रसोई और अलमारी-पलंग के नीचे चूहे छिपकर बैठे रहते हैं और घर के कोने-कोने में गंदगी भी फैला देते हैं. ये न सिर्फ अनाज, कपड़े और कीमती सामानों को चबाकर नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि घर में गंभीर बीमारियों का इंफेक्शन भी फैलाते हैं. छछूंदर की बदबू तो पूरे घर का माहौल खराब कर देती है. ऐसे में लोग इनको भगाने के लिए केमिकल वाले प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं.

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लेकिन अगर आप भी केमिकल वाले जहरीले पोइजन या पिंजरे के झंझट से बचना चाहते हैं, तो कुछ आसान घरेलू और प्राकृतिक नुस्खों की मदद से इन्हें बिना मारे घर से बाहर खदेड़ सकते हैं. आइए चूहों और छछूंदरों को भगाने के सबसे असरदार तरीके जानते हैं, जिसके लिए आपको पैसे भी खर्च नहीं करने पड़ेंगे.

पुदीना

चूहों और छछूंदरों की सूंघने की क्षमता बहुत तेज होती है, और पुदीने की तेज गंध उन्हें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती. कॉटन बॉल्स लें और उन पर 8 से 10 बूंदें पिपरमिंट ऑयल डालें. इन्हें अलमारी के पीछे, रसोई के कोनों और दरवाजों के पास रख दें.

काली मिर्च और लाल मिर्च का स्प्रे

पुदीना के अलावा चूहों को मिर्च की तीखी स्मेल और जलन बिल्कुल पसंद नहीं आती है और इसकी स्मेल मिलते ही चूहे तुरंत उस जगह को छोड़ देते हैं. पानी में लाल मिर्च पाउडर या कुटी हुई काली मिर्च मिलाकर एक तीखा स्प्रे तैयार करें. इसे घर के एंट्री गेट, नालियों के पास और उन जगहों पर छिड़कें जहां से चूहे सबसे ज्यादा घर के अंदर आते हैं.

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कपूर और फिनाइल की गोलियां

कपूर और फिनाइल की गोलियों से तेल केमिकल वाली स्मेल आती है, जो छछूंदर और चूहों को सांस लेने में तकलीफ होती है, जिससे वे छटपटाकर भागने लगते हैं. सिंक के नीचे, वॉशिंग एरिया और अलमारी के निचले हिस्सों में कपूर या फिनाइल की गोलियां रखें. हालांकि अगर आपके घर छोटे बच्चे हैं तो आप इस नुस्खे को करते समय ज्यादा सावधानी बरतें या आप छोड़ भी सकते हैं.

लहसुन और प्याज

लहसुन और प्याज में मौजूद सल्फर की तेज बदबू प्राकृतिक तौर से पेस्ट रेपेलेंट का काम करती है. लहसुन की कलियों को छीलकर या काटकर चूहों के बिलों और छिपने की जगहों के पास रख दें. प्याज के टुकड़ों का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, बस इन्हें हर दो दिन में बदलते रहें. इन दोनों से भी तेज स्मेल आती है, जिसे दूर से सूंघकर ही चूहें वहां से भागने लगते हैं.

तेजपत्ता

तेजपत्ता से आने वाली तेज स्मेल इंसानों को पसंद आती है, लेकिन चूहों और छछूंदरों के लिए यह बेहद परेशानी का सबब बनती है. रसोई की अलमारियों और रैक्स में सूखे तेजपत्ते रख दें. इसकी गंध से चूहे खाने-पीने की चीजों के आसपास भी नहीं फटकेंगे.

ध्यान रखने वाली जरूरी सावधानियां

घर में बिखरा हुआ खाना या सिंक में रातभर पड़े गंदे बर्तन चूहों को अपनी अट्रैक्ट करते हैं. दरवाजे के नीचे की खाली जगह, नालियों के जाल और दीवारों की दरारों को अच्छी तरह सील कर दें. डस्टबिन को हमेशा ढककर रखें और नियमित रूप से साफ करें.

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डिस्क्लेमर: घरेलू चीजों की तेज गंध कुछ समय के लिए चूहों को दूर रख सकती है, लेकिन इन्हें पूरी तरह खत्म करने की गारंटी नहीं है. किसी भी चीज का इस्तेमाल करते समय बच्चों और पालतू जानवरों की सुरक्षा का ध्यान जरूर रखें.

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