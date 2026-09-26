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Ashoka Halwa Recipe: मूंग दाल और गेहूं का आटा मिलाकर बनाया जाता है तंजावुर का मशहूर ‘अशोका हलवा’! मुंह में जाते ही घुल जाएगा, आसान है तरीका

Ashoka Halwa Recipe: साउथ इंडिया की मशहूर मिठाई ‘अशोका हलवा’ बहुत ही स्वादिष्ट होता है. इसे मूंग दाल, गेहूं के आटे, चीनी और देसी घी मिलाकर बनाया जाता है. तंजवुर स्टाइल ये सुपर-सॉफ्ट हलवा बनाना बहुत आसान है. इसका टेक्शचर इतना स्मूद और मुलायम होता है कि ये मुंह में जाते ही घुलने लगता है. ड्राई फ्रूट्स और इलायची इसका स्वाद और भी खास बना देते हैं.

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तंजवुर का अशोका हलवा खाने में बहुत टेस्टी होता है. (Photo: ITG)
तंजवुर का अशोका हलवा खाने में बहुत टेस्टी होता है. (Photo: ITG)

Ashoka Halwa Recipe: दक्षिण भारत की मिठाइयों की बात हो तो कई ऐसी रेसिपीज हैं जिनका स्वाद एक बार चखने के बाद लंबे समय तक याद रहता है. ऐसी ही एक खास मिठाई है तंजावुर का फेमस ‘अशोका हलवा’. देखने में ये हलवा बिल्कुल किसी आम हलवे जैसा लग सकता है, लेकिन इसकी खासियत इसका टेक्शचर होता है. ये इतना सॉफ्ट और स्मूद होता है कि मुंह में जाते ही घुलने लगता है. स्वाद भी ऐसा कि एक बार खाने के बाद दोबारा बनाने का मन करे.

इस हलवे को बनाने के लिए आपको महंगी या बहुत ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं है. मूंग की दाल, गेहूं का आटा, चीनी, घी और कुछ ड्राई फ्रूट्स जैसी चीजों से आप घर पर ही इसका स्वाद ले सकते हैं. ये हलवा इतना स्वादिष्ट होता है कि बाजार की किसी भी मिठाई को टक्कर दे सकता है. तो चलिए जानते हैं अशोका हलवा बनाने का आसान तरीका.

अशोका हलवा बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स

  • 1 कप मूंग की दाल
  • 3 कप पानी
  • 2 बड़े चम्मच गेहूं का आटा
  • 1/2 कप चीनी
  • 1/4 कप घी
  • 2-3 बड़े चम्मच घी ड्राई फ्रूट्स भूनने के लिए
  • काजू या बादाम
  • 1/2 छोटा चम्मच इलायची पाउडर
  • केसर का पानी
  • जरूरत के मुताबिक फूड कलर

नोट: अगर आपको कम मात्रा में हलवा बनाना है तो 1/2 कप मूंग दाल भी ले सकते हैं.

बनाने का तरीका

1. सबसे पहले मूंग की दाल को अच्छी तरह धोकर एक बर्तन या कुकर में डालें. अब इसमें करीब 3 कप पानी डालें. दाल को ढककर अच्छी तरह पकाएं, ताकि वो पूरी तरह सॉफ्ट हो जाए. दाल जितनी अच्छी तरह गलेगी, हलवे का टेक्शचर उतना ही स्मूद बनेगा.

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2. दाल पकने के बाद इसे थोड़ा ठंडा होने दें और फिर मिक्सी में डालकर पीस लें. इसमें जरूरत के हिसाब से थोड़ा पानी डालें, लेकिन ध्यान रखें कि पेस्ट बहुत ज्यादा पतला न हो. दाल का एकदम स्मूद पेस्ट तैयार कर लें.

3. अब कड़ाही में थोड़ा घी डालकर गर्म करें. इसमें काजू या बादाम डालकर हल्का गोल्डन होने तक भून लें. ड्राई फ्रूट्स को निकालकर अलग रख दें. इससे बाद में हलवे में डालने पर उनका स्वाद और क्रंच दोनों अच्छे आएंगे.

4. अब उसी कड़ाही में 2 बड़े चम्मच गेहूं का आटा डालें. इसे मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए भूनें. आटे को जल्दबाजी में तेज आंच पर न पकाएं, बल्कि धीरे-धीरे भूनें ताकि उसका कच्चापन निकल जाए और हल्की खुशबू आने लगे.

5. जब आटा अच्छी तरह भुन जाए तो इसमें तैयार किया हुआ मूंग दाल का पेस्ट डाल दें. अब इसमें 1/2 कप चीनी डालकर दोनों चीजों को अच्छी तरह मिला लें. शुरुआत में मिश्रण थोड़ा गाढ़ा या चिपचिपा लग सकता है, लेकिन इसे लगातार चलाते हुए पकाना है.

6. अब इसमें करीब 1/4 कप घी डालें और हलवे को मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए पकाएं. करीब 8 से 10 मिनट तक इसे अच्छी तरह भूनें. इस दौरान हलवा कड़ाही के तले में चिपके नहीं, इसलिए इसे लगातार चलाते रहें.

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7. जब हलवा अच्छी तरह पकने लगे और घी अलग दिखाई देने लगे, तो समझिए ये लगभग तैयार है.

8. अब इसमें इलायची पाउडर डालें. अगर चाहें तो रंग के लिए आप चाहें तो थोड़ा फूड कलर मिला सकते हैं. अगर फूड कलर इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो केसर को थोड़े गर्म पानी में भिगोकर उसका पानी हलवे में डाल सकते हैं. आखिर में ऊपर से भुने हुए काजू-बादाम डालकर अच्छी तरह मिला दें.

9. बस तैयार है आपका सॉफ्ट, स्मूद और मुंह में घुल जाने वाला तंजावुर स्टाइल अशोका हलवा. इस हलवे को केले के पत्ते पर रखकर सर्व किया जा सकता है.

---- समाप्त ----
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