Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 26 सितंबर 2026 की शाम की बड़ी खबरें और अन्य समाचार

दिल्ली के निर्वाचन सदन में शनिवार दोपहर भारत निर्वाचन आयोग की एक बैठक हुई. वहीं, विराट कोहली ने साफ कर दिया है कि 2027 का आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप भारत के लिए उनका आखिरी वनडे वर्ल्ड कप होगा. इन खबरों के अलावा, उत्तर-पश्चिमी पाकिस्तान के डेरा इस्माइल खान में धमाके की खबर सामने आई है. इस धमाके में 11 लोगों की मौत हो गई है. पढ़ें शनिवार शाम की बड़ी खबरें

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विवाद के बीच दिल्ली में चुनाव आयोग की बड़ी बैठक, CEC के साथ दोनों चुनाव आयुक्त शामिल

दिल्ली के निर्वाचन सदन में शनिवार दोपहर भारत निर्वाचन आयोग की एक बैठक हुई. इस बैठक में CEC ज्ञानेश कुमार के साथ दोनों चुनाव आयुक्त- सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी मौजूद रहे. यह बैठक ऐसे समय में हो रही है जब हाल ही में एक अंग्रेजी अखबार की एक रिपोर्ट सामने आई थी. इस रिपोर्ट के आने के बाद से विपक्ष CEC ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा मांग रहा है.

US डीजल निर्यात पर लगे बैन! मिडटर्म चुनाव से पहले ट्रंप का बड़ा दांव... दुनिया भर में मंडराया भीषण ईंधन संकट का खतरा

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने डीजल के निर्यात पर रोक लगाने की बात कही है. दरअसल, अमेरिका में ईंधन की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं. इसी बीच ट्रंप प्रशासन अब कीमतों को कम करने के रास्ते तलाश रहा है. अमेरिकी ऊर्जा मंत्री क्रिस राइट ने भी कहा है कि प्रशासन निर्यात पर कुछ प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रहा है.

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CM मोहन यादव को जान से मारने की धमके देने वाला शख्स गिरफ्तार, पिता के खिलाफ रची थी साजिश

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी बुरहानपुर का रहने वाला है, उसने डायल-112 पर मैसेज करके मुख्यमंत्री को जान से मारने का मैसेज भेजा था. पुलिस की पूछताछ में पता चला कि आरोपी अपने पिता को इस मामले में गिरफ्तार करवाना चाहता था.

Asian Games 2026: कबड्डी में आ गया एक और गोल्ड, पुरुष टीम ने भी फाइनल में ईरान को पटका

एशियन गेम्स 2026 के फाइनल मुकाबले में भारतीय पुरुष कबड्डी टीम ने इतिहास रचते हुए एक बार फिर से गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया है. खिताबी मुकाबले में भारत का सामना हमेशा की तरह मजबूत मानी जाने वाली ईरान की टीम से था. भारत ने यह मुकाबला 39-35 के अंतर से जीतकर गोल्ड मेडल पर कब्जा जमाया.

'हम अधिकारों की रक्षा करेंगे', छात्रों के शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट पर बोले CJI

CJI जस्टिस सूर्यकांत ने देश भर में हो रहे छात्रों के विरोध प्रदर्शन पर दो टूक लहजे में कहा है कि न्यायपालिका छात्रों के शांतिपूर्ण विरोध करने के मौलिक अधिकार की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने साफ किया है कि अगर इसका उल्लंघन होता है तो अदालतें चुप नहीं बैठेंगी. CJI ने पटना के चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में यह बात कही.

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'यह मेरा आखिरी वर्ल्ड कप होगा...', ट्रॉफी के लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार विराट कोहली! दिल की बात जुबां पर आई

भारत और वेस्टइंडीज के बीच वनडे सीरीज से ठीक पहले विराट कोहली ने साफ कर दिया है कि साउथ अफ्रीका में होने वाला 2027 का आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप भारत के लिए उनका आखिरी वनडे वर्ल्ड कप होगा. कोहली ने जियोस्टार को दिए गए एक इंटरव्यू में ये बात कही है. विराट ने वर्ल्ड कप के 37 मुकाबलों में लगभग 59.83 की शानदार औसत से 1,795 रन बनाए हैं.

'10 सेकंड की रील से बनती-बिगड़ती है छवि, बिना तैयारी डिबेट में न जाएं', सपा प्रवक्ताओं को अखिलेश यादव की नसीहत

समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं की शनिवार को बैठक करीब दो घंटे तक चली. इस बैठक में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ-साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव राय और राजकुमार भाटी भी मौजूद रहे. बैठक के दौरान अखिलेश यादव ने प्रवक्ताओं को कई अहम नसीहतें दीं. अखिलेश यादव ने कहा कि बिना तैयारी के डिबेट में जाना हास्यास्पद हो जाता है.

पाकिस्तान के डेरा इस्माइल खान में बड़ा धमाका, 11 लोगों की मौत और 30 घायल

उत्तर-पश्चिमी पाकिस्तान के डेरा इस्माइल खान में धमाके की खबर सामने आई है. इस धमाके में 11 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 30 लोग घायल बताए जा रहे हैं. धमाके के बाद घायलों को नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है. वहीं घटना के संबंध में अधिक जानकारी का इंतजार है.

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रूस के भीषण मिसाइल हमलों से थर्राया यूक्रेन, 4 लोगों की मौत और कई घायल

रूस और यूक्रेन के बीच हवाई जंग तेज हो गई है. शनिवार को रूसी हमलों में यूक्रेन में चार लोग मारे गए. वहीं दूसरी तरफ, यूक्रेन के लॉन्ग-रेंज ड्रोन्स ने रूस के दक्षिणी क्रास्नोडार इलाके पर स्ट्राइक की, जहां स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक तीन लोगों की मौत की मौत हो गई. यूक्रेनी राष्ट्रपति ने कहा कि रूस अपने हमले तेज कर रहा है.

'शादियों में वेटर बन जाते', मुश्ताक खान के जनाजे में नहीं पहुंचा बॉलीवुड, भड़के रजा मुराद

दिग्गज अभिनेता रजा मुराद ने मुश्ताक खान के अंतिम संस्कार में शामिल न होने पर बॉलीवुड सितारों की आलोचना की है. उन्होंने कहा, 'दुख की बात ये है कि ऐसे मौके पर कोई भी स्टार, जिसे हम स्टार कहते हैं, उन्हें अपना आखिरी सलाम पेश करने नहीं आया. जबकी उनके बहुत सारे को-स्टार, एक्टर, सब आये.' एक्टर मुश्ताक खान का 24 सितंबर को निधन हो गया था.

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