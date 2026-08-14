बांदा के टोंटी चोरों का गजब कांड... घर में कीमती माल ढूंढा, कुछ नहीं मिला तो बाथरूम से किचन तक 25 टोंटियां उखाड़ ले गए!

यूपी के बांदा में ऐसे चोर पकड़े गए, जिनकी कहानी सुनकर पुलिस भी हैरान रह गई. चोर एक घर में घुसे थे. मकसद था माल उड़ाना, लेकिन घर में उन्हें कोई खास कीमती सामान नहीं मिला. अब चोर आए थे तो खाली हाथ कैसे लौटते? लिहाजा उन्होंने घर के बाथरूम, किचन और वॉशबेसिन में लगी नलों की टोंटियां ही चोरी कर लीं. फिर इन टोंटियों को कबाड़ी के यहां बेच भी दिया. मकान मालिक ने पुलिस को खबर दी. पुलिस ने केस दर्ज किया और 12 घंटे में चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. आरोपियों के पास से 25 टोंटियां, 8 हजार रुपये कैश और वारदात में इस्तेमाल ई-रिक्शा बरामद हुआ है.

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मामला बांदा के शहर कोतवाली क्षेत्र का है. पुलिस को एक मकान मालिक ने सूचना दी कि उसके घर में चोरी हो गई है. पुलिस पहुंची और जांच शुरू की. लेकिन यहां चोरी का हिसाब थोड़ा अलग था. घर से टीवी, फ्रिज, गहने या कोई बड़ा सामान गायब नहीं था. घर के अलग-अलग हिस्सों में लगी नलों की टोंटियां गायब थीं. कुछ कैश भी चोरी हुआ था. यानी चोर घर में घुसे तो सही, लेकिन उनकी उम्मीद के मुताबिक माल नहीं मिला. और फिर जो मिला, वो लेकर निकल गए.

पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने कथित तौर पर बताया कि उन्हें घर में कोई बड़ा या कीमती सामान नहीं मिला. कैश भी उम्मीद के मुताबिक नहीं मिला. इसके बाद उन्होंने घर में लगी टोंटियों को निशाना बनाया. बाथरूम की टोंटी गई. किचन की टोंटी गई. वॉशबेसिन की टोंटी गई. जहां टोंटी दिखी, वहां चोरों ने उसे खोलने या काटने में देर नहीं की. कुल मिलाकर घर की 25 टोंटियां चोरों के हाथ लग गईं.

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इसके बाद इन्हें कबाड़ी के यहां बेच दिया गया. मकान मालिक की शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया और चोरों की तलाश शुरू कर दी. पुलिस ने मुखबिरों को एक्टिव किया और कुछ ही घंटों में आरोपियों तक पहुंच गई. पूछताछ हुई तो पूरी कहानी सामने आ गई. पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया. इनकी पहचान मनी, अमीर, अनस और आबिद के तौर पर हुई है. चारों बांदा के कोतवाली नगर क्षेत्र के रहने वाले हैं.

पुलिस ने आरोपियों के कब्जे और उनकी निशानदेही पर 25 टोंटियां बरामद कीं. इसके अलावा 8 हजार रुपये कैश और वारदात में इस्तेमाल किया गया ई-रिक्शा भी बरामद हुआ. बांदा के एएसपी के मुताबिक, शहर कोतवाली क्षेत्र में घर से नलों की टोंटियां और कैश चोरी होने की सूचना मिली थी. पुलिस ने तत्काल केस दर्ज कर जांच शुरू की. इसके बाद 12 घंटे के भीतर चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस ने आरोपियों को जेल भेज दिया है. साथ ही पुलिस अधीक्षक पलाश बंसल ने आरोपियों की पिछली आपराधिक गतिविधियों की जानकारी जुटाने के निर्देश दिए हैं.

अब पुलिस यह भी देख रही है कि इन चारों का पहले से कोई आपराधिक रिकॉर्ड है या नहीं है. आमतौर पर चोरी की खबर में सोना, चांदी, कैश, मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक सामान चोरी होने की बात सामने आती है. लेकिन बांदा के इस मामले में चोरों ने नलों की टोंटियां ही निशाना बना लीं. वो भी तब, जब उन्हें घर में कोई खास कीमती सामान नहीं मिला. फिलहाल चारों आरोपी जेल पहुंच चुके हैं और चोरी की 25 टोंटियां भी बरामद हो चुकी हैं.

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