‘अजब चोर, गजब चोरी’... POLICE लिखी कार में आया, दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस-वे से पौधा उखाड़कर हुआ फरार!

Uttar Pradesh News: बागपत के एक्सप्रेस-वे पर चोरी का अनोखा मामला सामने आया है. चोर की ऐसी करतूत CCTV में कैद हुई है, जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे. हाईवे पर दौड़ती कार अचानक रुकती है, कार पर लिखा है POLICE और फिर कार से शख्स उतरता है. लेकिन पुलिसिया अंदाज में कार्रवाई नहीं, बल्कि हाईवे का पौधा चोरी कर कार में रखकर फरार हो जाता है.

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दरअसल, मामला बागपत जिले के टटीरी कस्बे और बड़ौत के बीच दिल्ली-देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर का है. CCTV फुटेज में दिखाई दे रहा है कि सफेद रंग की वैगनआर कार एक्सप्रेस-वे पर रुकती है. कार पर POLICE लिखा स्टीकर लगा हुआ है. इसके बाद कार में सवार एक व्यक्ति नीचे उतरता है और सड़क किनारे लगाए गए पौधे को निकालने लगता है.

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कुछ ही देर में शख्स पौधे को उखाड़ हाथ में लेकर कार तक पहुंचता है और उसे कार में रख देता है. इसके बाद कार वहां से रवाना हो जाती है. पूरी घटना इतनी सहजता से अंजाम दी गई, जैसे पौधा चोरी नहीं बल्कि कोई सामान उठाकर ले जाया जा रहा हो.

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बागपत की इस घटना ने पिछले साल लखनऊ में सामने आई गमला चोरी की घटना की याद भी ताजा कर दी हैइस घटना उस मामले में सड़क किनारे रखे गए गमले को कार सवार लोग उठाकर ले गए थेइस घटना गमला चोरी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला काफी चर्चा में आया था और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ऐसी हरकत पर नाराजगी जताई थी.

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