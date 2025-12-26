गमला चोरों की खैर नहीं! LDA ने लखनऊ पुलिस को लिखा पत्र, वायरल वीडियो से पहचान कर एक्शन की मांग

यूपी की राजधानी लखनऊ में 25 दिसंबर की शाम को हैरान करने वाला नजारा सामने आया जहां कुछ लोग सड़क किनारे सजावट के लिए लगाए गए गमले ही चुरा ले गए. सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ तो यूजर्स ने इस हरकत की कड़े शब्दों में आलोचना की. अब इसको लेकर विकास प्राधिकरण (LDA) भी एक्शन में आ गया है. प्राधिकरण ने गमला चोरी के मामले में पुलिस को पत्र लिखा है.

दरअसल, बीते दिन पीएम नरेंद्र मोदी ने बसंत कुंज योजना में निर्मित 'राष्ट्र प्रेरणा स्थल 'का उद्घाटन किया था. पीएम के आगमन से पहले लखनऊ शहर को दुल्हन की तरह सजाया गया था. इस क्रम में सड़कों के किनारे फूलों वाले छोटे-बड़े सैकड़ों गमले लगाए गए थे. लेकिन जब कार्यक्रम समाप्त हुआ तो भीड़ इन गमलों पर टूट पड़ी और एक-एक कर गमले चोरी कर ले जाने लगी.

कोई बाइक से गमले चोरी कर ले जा रहा था, तो कोई कार में भरकर ले जा रहा था. कुछ तो पैदल ही गमला चुरा कर ले गए. इस काम में महिला-पुरुष सब शामिल थे. कुछ लोगों ने इसका वीडियो बनाकर वायरल कर दिया, जिसके बाद मामला लखनऊ विकास प्राधिकरण के संज्ञान में आया.

अब LDA ने डीसीपी पश्चिमी को संबोधित करते हुए एक पत्र भेजा है. इसमें प्राधिकरण ने कहा है कि 'गमला चोरी' में शामिल लोगों की पहचान की जाए. सीसीटीवी फुटेज/वायरल वीडियो में दिख रही गाड़ियों के नंबरों की जांच कर संबंधित व्यक्तियों को चिन्हित किया जाए. इतना ही नहीं पहचाने जाने वाले लोगों के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाए.

फिलहाल, LDA ने बचे हुए गमले हटवा दिए हैं. एक कर्मचारी ने कहा कि आधे से ज्यादा गमले चोरी हो गए हैं. राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल के उद्घाटन के बाद वहां और आसपास सजावट के लिए लगाए गए गमले लोगों द्वारा चोरी किए जाने के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं.

मालूम हो कि लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) और नगर निगम की ओर से राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल मार्ग, ग्रीन कॉरिडोर और वसंत कुंज रोड पर छोटे-छोटे आकर्षक गमले और हैंगिंग वॉल लगाई गई थीं, ताकि शहर हराभरा और सुंदर दिखाई दे. लेकिन शहर के जिस सौंदर्य को निखारने में प्रशासन ने खर्चा किया था, उसे चंद घंटों में उजाड़ दिया गया. लोगों की इस हरकत ने शहर की छवि को धूमिल किया है.

