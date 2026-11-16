छठ पर घर से दूर रहे वैभव सूर्यवंशी... मां आरती ने रखा व्रत, बड़े भाई उज्ज्वल ने शेयर की Photos

टीम इंडिया के युवा बल्लेबाज सनसनी वैभव सूर्यवंशी के घर भी लोक आस्था के महापर्व छठ की खास रौनक देखने को मिली. बिहार के समस्तीपुर जिले के ताजपुर स्थित उनके घर में छठ पूजा को लेकर उत्साह का माहौल रहा. इस पावन अवसर पर वैभव की मां आरती कुमारी ने पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ छठ व्रत रखा.

और पढ़ें

वैभव सूर्यवंशी के बड़े भाई उज्जवल सूर्यवंशी ने छठ पूजा से जुड़ी फोटोज अपने इंस्टग्राम अकाउंट पर शेयर की हैं. फोटो में वैभव के छोटे भाई आशीर्वाद और पिता संजीव सूर्यवंशी भी नजर आ रहे हैं.

परिवार के सदस्यों ने पूजा में हिस्सा लिया और परंपरा के अनुसार सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित किया. इस दौरान सूर्य देव की आराधना कर परिवार की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की गई. पूरे विधि-विधान से संपन्न हुए इस अनुष्ठान में परिवार की आस्था और परंपरा के प्रति जुड़ाव देखने को मिला.

छठ पूजा के दौरान वैभव सूर्यवंशी हालांकि उपस्थित नहीं रहे. 15 वर्षीय वैभव एसीसी मेन्स एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 की तैयारियों में व्यस्त हैं. वैभव को सैय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफी (SMAT) 2026-27 में शुरुआती दो मैचों के लिए बिहार टीम का कप्तान भी बनाया गया था. पहले मुकाबले में उन्होंने हिस्सा भी लिया. हालांकि दूसरे मैच में वो नहीं खेले.

Advertisement

छठ महापर्व बिहार, झारखंड. उत्तर प्रदेश, दिल्ली-एनसीआर समेत देश के अन्य हिस्सों में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया. इसमें व्रती कठिन नियमों का पालन करते हुए भगवान भास्कर और छठी मैया की उपासना करते हैं. डूबते और उगते सूर्य को अर्घ्य देना इस पर्व की सबसे महत्वपूर्ण परंपराओं में शामिल है. छठ के मौके पर समाज के लोग एकजुट होकर पूजा-अर्चना करते हैं.

क्रिकेट के मैदान पर अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से लगातार चर्चा में रहने वाले वैभव सूर्यवंशी का परिवार इस मौके पर अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ा नजर आया. ताजपुर में उनके घर पर छठ का आयोजन इस बात की झलक रहा कि खेल और व्यस्तताओं के बीच भी परिवार अपनी परंपराओं और आस्था को पूरी अहमियत देता है.

---- समाप्त ----