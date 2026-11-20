अयोध्या की सुबह है. सरयू के घाटों पर लोगों की भीड़ जुटी है. कोई नदी में डुबकी लगा रहा है, कोई हाथ जोड़कर पूजा कर रहा है. घाटों से थोड़ा आगे बढ़िए तो एक और नजारा दिखाई देता है. सड़कों पर श्रद्धालुओं के जत्थे हैं. किसी के हाथ में पूजा की थाली है, तो कोई जय श्रीराम का जयकारा लगाते हुए आगे बढ़ रहा है. मंजिल सबकी एक है- पंचकोसी परिक्रमा पूरी करना.

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पंचकोसी परिक्रमा के लिए रामनगरी अयोध्या में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं. देश के अलग-अलग हिस्सों से आए भक्त पहले सरयू में स्नान कर रहे हैं. इसके बाद पूजा-अर्चना करके परिक्रमा के लिए निकल रहे हैं. सरयू के घाटों से लेकर परिक्रमा मार्ग तक भक्तों की आवाजाही बनी हुई है. पूरी अयोध्या में धार्मिक उत्साह का माहौल है. लेकिन जब एक साथ इतनी बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर निकलते हैं, तो उनके साथ एक बड़ी जिम्मेदारी प्रशासन की भी होती है.

पंचकोसी परिक्रमा में शामिल होने के लिए श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं. कई भक्तों के लिए परिक्रमा की शुरुआत सरयू में स्नान और पूजा-अर्चना से होती है. घाटों पर सुबह से ही श्रद्धालु दिखाई दे रहे हैं. लोग पवित्र जल में डुबकी लगाते हैं, पूजा करते हैं और फिर परिक्रमा मार्ग की ओर बढ़ जाते हैं.

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परिक्रमा मार्ग पर जगह-जगह श्रद्धालुओं के समूह नजर आ रहे हैं. कोई परिवार के साथ आया है, तो कोई अपने साथियों के साथ. रास्ते में जय श्रीराम के जयकारे सुनाई देते हैं. भीड़ के बीच भी हर किसी की कोशिश है कि वह अपनी आस्था के इस सफर को पूरा कर सके.

भीड़ के बीच सुरक्षा की बड़ी जिम्मेदारी

अयोध्या में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के इंतजाम किए हैं. परिक्रमा क्षेत्र में पुलिस और दूसरे सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है. सिर्फ सड़कों पर पुलिसकर्मी ही नहीं, आसमान से भी नजर रखी जा रही है. ड्रोन कैमरों के जरिए परिक्रमा मार्ग और भीड़भाड़ वाले इलाकों की निगरानी की जा रही है. इसका मकसद है कि कहीं भी भीड़ की वजह से कोई परेशानी पैदा हो, तो समय रहते उस पर कार्रवाई की जा सके.

सुरक्षा और दूसरी व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए सीनियर अफसर भी नजर रख रहे हैं. डीआईजी सोमेन वर्मा, एसएसपी डॉ. गौरव ग्रोवर, जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी और मंडलायुक्त राजेश कुमार परिक्रमा मार्ग से लेकर नया घाट तक व्यवस्थाओं पर नजर बनाए हुए हैं.

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प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि श्रद्धालुओं की आवाजाही बनी रहे, भीड़ को संभाला जा सके और किसी भी आपात स्थिति में तुरंत मदद पहुंचाई जा सके. फिलहाल अयोध्या में पंचकोसी परिक्रमा को लेकर भक्तों का उत्साह दिखाई दे रहा है. सरयू के घाटों पर स्नान करते श्रद्धालु, सड़कों पर आगे बढ़ते जत्थे और चारों तरफ गूंजते जय श्रीराम के जयकारे- रामनगरी का माहौल पूरी तरह भक्तिमय है.

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