प्रतापगढ़ के कुंडा में इन दिनों श्रीराम कथा को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है. राजा भैया की ओर से आयोजित इस भव्य धार्मिक आयोजन में बागेश्वर धाम के पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री कथा सुना रहे हैं. कथा में शामिल होने के लिए देश के अलग-अलग हिस्सों से श्रद्धालु और कई खास मेहमान पहुंच रहे हैं. बाहुबलियों के साथ-साथ अब तक कई बड़े नेता भी कथा में पहुंच चुके हैं. अब इनके अलावा कथा पंडाल में एक ऐसे शख्स ने लोगों का ध्यान खींच लिया, जिनकी पहचान ही सोने के गहनों से है. गले में मोटी-मोटी सोने की चेन, हाथों में भारी कड़े, उंगलियों में अंगूठियां और शरीर पर सिर से पांव तक सोना. इनके साथ मौजूद गोल्डन बुलेट भी आकर्षण का केंद्र रही.

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बात हो रही है बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले प्रेम सिंह की, जिन्हें देशभर में 'गोल्डनमैन ऑफ बिहार' के नाम से जाना जाता है. पेशे से किसान प्रेम सिंह का सोने के प्रति लगाव किसी से छिपा नहीं है. खेती-किसानी करने वाले प्रेम सिंह जब भी सार्वजनिक कार्यक्रमों में पहुंचते हैं, उनके पहनावे और सोने के गहनों को लेकर चर्चा शुरू हो जाती है. कुंडा की रामकथा में भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला. उन्हें देखते ही लोग तस्वीरें और वीडियो बनाने लगे. कई लोग उनके साथ सेल्फी लेने के लिए भी उत्सुक नजर आए.

सवा छह किलो से ज्यादा सोना पहनकर पहुंचे प्रेम सिंह

प्रेम सिंह ने खुद बताया कि वह आमतौर पर करीब सात किलो सोने के आभूषण पहनते हैं. हालांकि, इस बार लंबा सफर तय करके कुंडा पहुंचने के कारण उन्होंने सामान्य दिनों के मुकाबले कुछ कम गहने पहने. उनके मुताबिक, रामकथा में शामिल होने के दौरान भी उनके शरीर पर सवा छह किलो से ज्यादा सोना मौजूद था. उनके गले में एक-दूसरे के ऊपर कई मोटी सोने की चेन दिखाई देती हैं. इसके अलावा हाथों में कड़े, अंगूठियां और दूसरे आभूषण उनके अलग अंदाज को और खास बनाते हैं. यही वजह है कि प्रेम सिंह जहां भी जाते हैं, वहां उनकी मौजूदगी लोगों के बीच चर्चा का विषय बन जाती है.

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24 कैरेट गोल्ड वाली बुलेट भी है खास पहचान

प्रेम सिंह का शौक सिर्फ सोने के गहनों तक सीमित नहीं है. उनके पास एक खास बुलेट बाइक भी है, जिस पर 24 कैरेट सोने की परत चढ़ी होने की बात कही जाती है. उनकी यह गोल्डन बुलेट भी लोगों के बीच काफी लोकप्रिय है. बाइक का सुनहरा लुक और प्रेम सिंह का सोने से सजा अंदाज उन्हें दूसरी हस्तियों से अलग पहचान देता है. जब प्रेम सिंह अपनी इस खास बाइक के साथ सार्वजनिक जगहों पर पहुंचते हैं तो लोग उन्हें देखने के लिए रुक जाते हैं. सोशल मीडिया पर भी उनके सोने के गहनों और गोल्डन बुलेट की तस्वीरें और वीडियो अक्सर चर्चा में रहते हैं.

राजा भैया और धीरेंद्र शास्त्री से भी हुई मुलाकात

बुधवार को प्रेम सिंह प्रतापगढ़ के बेंती स्थित रामकथा स्थल पहुंचे थे. यहां उन्होंने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री से मुलाकात की. इस दौरान उनकी राजा भैया के साथ भी मुलाकात हुई और उन्होंने मंच पर समय बिताया. धार्मिक आयोजन में उनकी मौजूदगी ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा. कुंडा में आयोजित इस रामकथा में पहले से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं. पंडित धीरेंद्र शास्त्री के प्रवचन सुनने के लिए दूर-दराज से लोग आ रहे हैं. ऐसे में गोल्डनमैन ऑफ बिहार की मौजूदगी ने आयोजन को एक अलग वजह से भी चर्चा में ला दिया.

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खेती करते हैं, लेकिन शौक है राजसी

प्रेम सिंह की कहानी इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि उनका पेशा खेती-किसानी है, लेकिन सोने के गहने पहनने का उनका शौक उन्हें देशभर में अलग पहचान दिलाता है. आमतौर पर लोग सोने को निवेश या आभूषण के रूप में देखते हैं, लेकिन प्रेम सिंह के लिए यह उनकी व्यक्तिगत पहचान और शौक का हिस्सा बन चुका है. कुंडा की रामकथा में उनकी एंट्री के बाद पंडाल में मौजूद लोगों के बीच उनके गहनों और गोल्डन बुलेट को लेकर खूब चर्चा हुई. धार्मिक आयोजन में जहां श्रद्धालु रामकथा सुनने पहुंचे थे, वहीं प्रेम सिंह अपनी अनोखी पहचान के चलते लोगों के आकर्षण का केंद्र बन गए.

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