सोशल मीडिया पर कब किसका वीडियो वायरल हो जाए, कोई नहीं जानता. कई बार कुछ सेकंड के वीडियो लोगों का दिल जीत लेते हैं और देखते ही देखते लाखों-करोड़ों लोग उन्हें देखने लगते हैं. ऐसा ही कुछ महाराष्ट्र के यवतमाल में रहने वाले दो साल के बच्चे रुद्रांश सिंह ठाकुर के साथ हुआ है. रुद्रांश का एक वीडियो इंस्टाग्राम पर इतना वायरल हुआ कि उसे अब तक 13.7 करोड़ से ज्यादा बार देखा जा चुका है.
वीडियो में रुद्रांश नई होंडा एक्टिवा के सामने काला चश्मा लगाकर बड़े ही स्टाइल में पोज देता नजर आता है. उसका अंदाज लोगों को इतना पसंद आया कि सोशल मीडिया पर उसे 'ऑरा किड' कहा जाने लगा. लेकिन इस वीडियो से उसे सिर्फ लोकप्रियता ही नहीं मिली, बल्कि एक ऐसा तोहफा भी मिला है, जो उसके भविष्य को संवार सकता है. जिस होंडा शोरूम से उसके परिवार ने स्कूटी खरीदी थी, वहां के मालिक ने उसकी पढ़ाई का पूरा खर्च उठाने का वादा किया है.
कैमरे में कैद हुआ बच्चे का अंदाज
रुद्रांश महाराष्ट्र के यवतमाल का रहने वाला है. 9 नवंबर को वह अपने माता-पिता और बड़ी बहन के साथ होंडा के शोरूम गया था. परिवार वहां नई होंडा एक्टिवा की डिलीवरी लेने पहुंचा था. इसी दौरान रुद्रांश का एक वीडियो बनाया गया. इसमें वह स्कूटी के सामने खड़ा होकर काला चश्मा लगाए और हाथ जेब में रखकर कैमरे के सामने पोज देता दिख रहा है. उसकी उम्र महज दो साल है, लेकिन उसका आत्मविश्वास और स्टाइल देखकर लोग हैरान रह गए. यह वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया गया और कुछ ही समय में तेजी से वायरल हो गया. लोगों ने उसके अंदाज को पसंद किया और उसे 'ऑरा किड' नाम दे दिया.
वीडियो को मिले 13.7 करोड़ से ज्यादा व्यूज
रुद्रांश का यह छोटा सा वीडियो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया गया. इसे 13.7 करोड़ से ज्यादा बार देखा गया और इस पर 68 हजार से अधिक कमेंट आए. लोगों ने उसके चश्मे, पोज और चेहरे के एक्सप्रेशन की तारीफ की. कुछ यूजर्स ने उसे छोटा डॉन कहा, तो कुछ ने मजाक में होंडा का नया चेयरमैन बता दिया. देखते ही देखते रुद्रांश सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया.
होंडा शोरूम के मालिक ने दिया जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा
रुद्रांश का वीडियो उस होंडा शोरूम के मालिक दिलीप बोबाडे पाटिल तक भी पहुंचा, जहां से उसके परिवार ने स्कूटी खरीदी थी. वह साई पॉइंट होंडा के मालिक हैं. रुद्रांश की लोकप्रियता देखकर उन्होंने बच्चे और उसके परिवार को शोरूम बुलाया. इस मुलाकात के दौरान दिलीप ने एक खास ऐलान किया. उन्होंने कहा कि वह रुद्रांश की पढ़ाई का पूरा खर्च उठाएंगे. यह मदद KG-1 से लेकर ग्रेजुएशन तक जारी रहेगी. यानी अब बच्चे की शुरुआती पढ़ाई से लेकर कॉलेज की पढ़ाई तक का खर्च उठाने की जिम्मेदारी शोरूम मालिक ने लेने का वादा किया है.
बच्चे की मां भी हुईं भावुक
रुद्रांश की इस लोकप्रियता और मिले तोहफे से उसका परिवार भी काफी खुश है. सोशल मीडिया पर इस खबर को साझा करने वाले कंटेंट क्रिएटर यश चिंचोलकर ने इस मदद को बच्चे के भविष्य के लिए बड़ा तोहफा बताया. रुद्रांश की मां ने भी खुशी जाहिर की. उन्होंने कहा कि पहले वह दूसरे बच्चों के वीडियो देखा करती थीं, लेकिन अब लोग उनके बेटे के वीडियो देख रहे हैं और उसे इतना प्यार दे रहे हैं. बेटे की पढ़ाई के लिए मिली मदद उनके लिए खुशी की बात है.
सोशल मीडिया की ताकत का दिखा अनोखा उदाहरण
रुद्रांश का वीडियो एक सामान्य पारिवारिक पल था. परिवार नई स्कूटी लेने गया था और उसी दौरान बच्चे का स्टाइलिश अंदाज कैमरे में रिकॉर्ड हो गया. किसी ने नहीं सोचा था कि कुछ सेकंड का यह वीडियो इतनी बड़ी पहचान दिला देगा.
हालांकि, सोशल मीडिया पर वायरल होना अक्सर कुछ दिनों की लोकप्रियता तक सीमित रह जाता है. लेकिन रुद्रांश के मामले में इस लोकप्रियता के साथ उसकी पढ़ाई के लिए मदद का वादा भी जुड़ गया है. अगर यह वादा पूरा होता है, तो इसका फायदा उसे कई सालों तक मिल सकता है. इस तरह स्कूटी के सामने चश्मा लगाकर पोज देने वाले दो साल के रुद्रांश की एक छोटी सी वीडियो ने उसे देशभर में पहचान दिला दी. साथ ही उसके भविष्य की पढ़ाई के लिए भी एक नई उम्मीद पैदा कर दी.