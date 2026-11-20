



होंडा शोरूम के मालिक ने दिया जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा

रुद्रांश का वीडियो उस होंडा शोरूम के मालिक दिलीप बोबाडे पाटिल तक भी पहुंचा, जहां से उसके परिवार ने स्कूटी खरीदी थी. वह साई पॉइंट होंडा के मालिक हैं. रुद्रांश की लोकप्रियता देखकर उन्होंने बच्चे और उसके परिवार को शोरूम बुलाया. इस मुलाकात के दौरान दिलीप ने एक खास ऐलान किया. उन्होंने कहा कि वह रुद्रांश की पढ़ाई का पूरा खर्च उठाएंगे. यह मदद KG-1 से लेकर ग्रेजुएशन तक जारी रहेगी. यानी अब बच्चे की शुरुआती पढ़ाई से लेकर कॉलेज की पढ़ाई तक का खर्च उठाने की जिम्मेदारी शोरूम मालिक ने लेने का वादा किया है.



बच्चे की मां भी हुईं भावुक

रुद्रांश की इस लोकप्रियता और मिले तोहफे से उसका परिवार भी काफी खुश है. सोशल मीडिया पर इस खबर को साझा करने वाले कंटेंट क्रिएटर यश चिंचोलकर ने इस मदद को बच्चे के भविष्य के लिए बड़ा तोहफा बताया. रुद्रांश की मां ने भी खुशी जाहिर की. उन्होंने कहा कि पहले वह दूसरे बच्चों के वीडियो देखा करती थीं, लेकिन अब लोग उनके बेटे के वीडियो देख रहे हैं और उसे इतना प्यार दे रहे हैं. बेटे की पढ़ाई के लिए मिली मदद उनके लिए खुशी की बात है.



सोशल मीडिया की ताकत का दिखा अनोखा उदाहरण

रुद्रांश का वीडियो एक सामान्य पारिवारिक पल था. परिवार नई स्कूटी लेने गया था और उसी दौरान बच्चे का स्टाइलिश अंदाज कैमरे में रिकॉर्ड हो गया. किसी ने नहीं सोचा था कि कुछ सेकंड का यह वीडियो इतनी बड़ी पहचान दिला देगा.



हालांकि, सोशल मीडिया पर वायरल होना अक्सर कुछ दिनों की लोकप्रियता तक सीमित रह जाता है. लेकिन रुद्रांश के मामले में इस लोकप्रियता के साथ उसकी पढ़ाई के लिए मदद का वादा भी जुड़ गया है. अगर यह वादा पूरा होता है, तो इसका फायदा उसे कई सालों तक मिल सकता है. इस तरह स्कूटी के सामने चश्मा लगाकर पोज देने वाले दो साल के रुद्रांश की एक छोटी सी वीडियो ने उसे देशभर में पहचान दिला दी. साथ ही उसके भविष्य की पढ़ाई के लिए भी एक नई उम्मीद पैदा कर दी.