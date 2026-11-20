Besan For Hair: लंबे, घने और चमकदार बालों की चाहत तो हर किसी को होती है, लेकिन धूल-मिट्टी, प्रदूषण, गलत खानपान और बालों की ठीक से देखभाल न करने के कारण बाल धीरे-धीरे रूखे और बेजान होने लगते हैं. आजकल आप किसी से भी पूछ लें कि उनके बाल लंबे, घने और शाइनी कब हुआ करते थे, तो उनका जवाब स्कूल-कॉलेज के दिन होगा. लेकिन अब कई बार बालों में इतनी फ्रिजीनेस आ जाती है कि उन्हें संभालना भी मुश्किल हो जाता है. ऐसे में लोग महंगे शैंपू, कंडीशनर और हेयर स्पा पर हजारों रुपये खर्च करते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी रसोई में रखा बेसन भी बालों की देखभाल में काम आ सकता है?

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जी हां, बेसन का इस्तेमाल सिर्फ पकौड़े और चीला बनाने तक ही सीमित नहीं है. सालों से इसका इस्तेमाल स्किन की देखभाल के लिए किया जाता रहा है, लेकिन ये बालों की सफाई और कंडीशनिंग में भी मदद कर सकता है. लेकिन इसे इस्तेमाल करने का तरीका आना जरूरी है. आज हम आपको बालों को हेल्दी, सिल्की और शाइनी बनाने के लिए इस्तेमाल करने का तरीका बताने वाले हैं. चलिए जानते हैं.



बालों के लिए कैसे फायदेमंद है बेसन?

बेसन को बालों की देखभाल के लिए इस्तेमाल करने के कई तरीके हैं. इसका पेस्ट स्कैल्प और बालों पर जमा एक्स्ट्रा तेल और गंदगी को साफ करने में मदद कर सकता है. वहीं, दूसरी चीजों के साथ मिलाकर लगाने से बालों को कंडीशनिंग मिल सकती है.

बेसन को कुछ चीजों के साथ मिलाकर लगाने से बाल मुलायम बनाने, फ्रिजीनेस कम करने और उनकी चमक बनाए रखने में मदद मिल सकती है. हालांकि, इससे बालों की ग्रोथ बढ़ने या हेयर फॉल रुकने का पक्का दावा नहीं किया जा सकता.



1. दही और बेसन का हेयर मास्क

अगर आपके बाल रूखे और बेजान रहते हैं, तो बेसन और दही का हेयर मास्क इस्तेमाल कर सकते हैं. दही बालों को कंडीशन करने में मदद करता है. वहीं, बेसन स्कैल्प की सफाई के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है. दोनों का मिश्रण बालों को मुलायम बनाने में मदद कर सकता है.

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इंग्रेडिएंट्स

2 चम्मच बेसन

2-3 चम्मच दही

एक चुटकी हल्दी

बनाने और लगाने का तरीका

सबसे पहले एक कटोरी में बेसन और दही डालकर अच्छी तरह मिलाएं. अब इसमें एक चुटकी हल्दी डालें और गाढ़ा पेस्ट तैयार कर लें. इस मिश्रण को बालों और स्कैल्प पर लगाएं. करीब 20-30 मिनट बाद गुनगुने पानी से बालों को अच्छी तरह धो लें. ध्यान रखें कि पेस्ट को बालों पर पूरी तरह सूखने न दें.



2. जैतून का तेल और बेसन हेयर मास्क

अगर आपके बाल बहुत ज्यादा रूखे हैं और उनमें चमक नहीं बची है, तो जैतून के तेल और बेसन से बना हेयर मास्क लगा सकते हैं. जैतून का तेल बालों को मुलायम बनाने और उनमें नमी बनाए रखने में मदद कर सकता है. वहीं, बेसन के साथ इसका इस्तेमाल करने से बालों को बेहतर कंडीशनिंग मिल सकती है.

इंग्रेडिएंट्स

2 चम्मच बेसन

1-2 चम्मच जैतून का तेल

जरूरत के हिसाब से थोड़ा पानी

बनाने और लगाने का तरीका

एक कटोरी में बेसन लें और उसमें जैतून का तेल मिलाएं. अब थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए गाढ़ा पेस्ट तैयार करें. इसे बालों की जड़ों और लंबाई पर लगाएं. कुछ देर तक लगा रहने दें और बालों के पूरी तरह सूखने से पहले गुनगुने पानी से धो लें. इससे बालों का रूखापन कम करने और उन्हें मुलायम बनाने में मदद मिल सकती है.



3. अंडे और बेसन का हेयर मास्क

अगर आपके बाल लगातार रूखे, उलझे और बेजान नजर आते हैं, तो अंडे और बेसन से बना हेयर मास्क भी आजमा सकते हैं. अंडे में प्रोटीन होता है. इसे बेसन के साथ मिलाकर लगाने से बालों को कंडीशनिंग मिल सकती है और वे पहले से ज्यादा मुलायम महसूस हो सकते हैं.

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इंग्रेडिएंट्स

2 चम्मच बेसन

1 अंडा

1 चम्मच शहद

कुछ बूंदें नींबू का रस

बनाने और लगाने का तरीका

सबसे पहले एक कटोरी में अंडा फोड़कर अच्छी तरह फेंट लें. अब इसमें बेसन और शहद मिलाएं. इसके बाद कुछ बूंदें नींबू का रस डालकर पेस्ट तैयार कर लें. इसको बालों और स्कैल्प पर लगाएं. कुछ देर बाद ठंडे या हल्के गुनगुने पानी से बालों को अच्छी तरह धो लें. अंडे वाला मास्क धोने के लिए गर्म पानी का इस्तेमाल न करें.



बेसन का हेयर मास्क लगाने से पहले रखें इन बातों का ध्यान

बेसन से बने हेयर मास्क घरेलू देखभाल का एक विकल्प हो सकते हैं, लेकिन इन्हें इस्तेमाल करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है.

पहली बार इस्तेमाल करने से पहले पैच टेस्ट जरूर करें.

स्कैल्प पर खुजली, जलन या एलर्जी होने पर इसे तुरंत धो दें.

पेस्ट को बालों में पूरी तरह सूखने न दें.

मास्क हटाते समय बालों को जोर-जोर से न रगड़ें.

अगर बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं या लगातार पतले हो रहे हैं, तो डॉक्टर से सलाह लें.

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