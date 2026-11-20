सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसी तस्वीर चर्चा में है, जो देखने में भले ही आसान लगे, लेकिन इसे हल करना उतना ही मुश्किल है. इस तस्वीर में कई बिल्लियां छिपी हुई हैं. पहली नजर में तस्वीर देखने पर आपको 4, 5 या 6 बिल्लियां दिखाई दे सकती हैं. लेकिन असली चैलेंज है तस्वीर में छिपी सभी बिल्लियों को ढूंढना. दिलचस्प बात यह है कि कई लोग पहली बार में सही गिनती नहीं कर पा रहे हैं.

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ऑप्टिकल इल्यूजन यानी आंखों को धोखा देने वाली तस्वीरें आजकल इंटरनेट पर खूब पसंद की जाती हैं. ऐसी तस्वीरों में कुछ चीजों को इस तरह से दिखाया जाता है कि वे हमारी आंखों के सामने होते हुए भी आसानी से नजर नहीं आतीं. कई बार एक ही तस्वीर में अलग-अलग आकृतियां छिपी होती हैं. उन्हें पहचानने के लिए सिर्फ तस्वीर देखना काफी नहीं होता, बल्कि थोड़ा ध्यान लगाना भी जरूरी होता है.

तस्वीर में छिपी हैं कई बिल्लियां, पहचानना नहीं है आसान

इस वायरल पहेली में आपको बिल्लियों को ढूंढना है. तस्वीर को पहली बार देखने पर कुछ बिल्लियां आसानी से नजर आ सकती हैं, लेकिन सभी को पहचानना इतना आसान नहीं है. कुछ बिल्लियों की आकृतियां दूसरी आकृतियों के साथ इस तरह मिली हुई हैं कि उन्हें अलग से पहचानने में समय लग सकता है.

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यही इस पहेली की सबसे खास बात है. कई बार लोग तस्वीर में दिखाई देने वाली बिल्लियों को गिनकर अपना जवाब दे देते हैं, लेकिन दोबारा ध्यान से देखने पर उन्हें कुछ और आकृतियां भी नजर आने लगती हैं. ऐसे में सवाल यह है कि क्या आपकी नजर इतनी तेज है कि आप तस्वीर में छिपी सभी बिल्लियों को खोज सकें?

कैसे सुलझाएं यह ऑप्टिकल इल्यूजन?

अगर आप भी इस पहेली को हल करना चाहते हैं तो जल्दबाजी बिल्कुल न करें. सबसे पहले पूरी तस्वीर को एक बार ध्यान से देखें. इसके बाद तस्वीर के अलग-अलग हिस्सों पर नजर डालें. ऊपर से नीचे और फिर बाएं से दाएं की तरफ देखें. जहां भी आपको किसी बिल्ली का चेहरा, कान या शरीर जैसी आकृति दिखाई दे, वहां थोड़ा रुककर उसे पहचानने की कोशिश करें. एक और तरीका यह है कि तस्वीर को कुछ सेकंड देखने के बाद अपनी नजर थोड़ी देर के लिए हटा लें और फिर दोबारा देखें. कई बार ऐसा करने से वे आकृतियां भी नजर आने लगती हैं, जिन्हें आप पहली बार में नहीं देख पाए थे.

इस तरह की पहेलियां अकेले हल करने के साथ-साथ दोस्तों और परिवार के लोगों के साथ भी काफी मजेदार होती हैं. आप इस तस्वीर को अपने दोस्तों को भेजकर उनसे पूछ सकते हैं कि उन्हें कितनी बिल्लियां दिखाई दे रही हैं. चाहें तो सभी के लिए 20 या 30 सेकंड का समय भी तय कर सकते हैं. देखिए, कौन सबसे पहले सही जवाब देता है और किसकी नजर सबसे तेज है. हो सकता है कि आपको तस्वीर में 4 या 5 बिल्लियां दिखाई दें, जबकि कोई दूसरा व्यक्ति आपसे ज्यादा बिल्लियां खोज ले.

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तो अब आपकी बारी है. तस्वीर को एक बार फिर ध्यान से देखिए और बताइए कि आपको इसमें कुल कितनी बिल्लियां दिखाई दे रही हैं? क्या आप सभी छिपी हुई बिल्लियों को खोज पाए या कुछ अब भी आपकी नजरों से बच गईं?

आपको बता दें कि तस्वीर में 12 बिल्लियां छिपी हैं.

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