वीडियो गेम खेलने का शौक तो आपने बहुत लोगों में देखा होगा, लेकिन अमेरिका में कुछ जवानों ने इसके लिए ऐसा फैसला लिया है, जिसकी शायद ही किसी ने कल्पना की हो. यहां सेना के 43 जवानों ने अपनी नौकरी छोड़ने के बजाय सेवा की अवधि और बढ़ाने का फैसला किया है. इसके पीछे वजह है दुनिया भर में चर्चा में रहने वाला वीडियो गेम GTA 6. सेना में कुछ साल और काम करने के बदले इन जवानों को गेम खेलने के लिए चार दिन की छुट्टी मिलेगी. यह अनोखा ऑफर सामने आने के बाद से ही चर्चा में है.

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यह गेम कोई और नहीं, बल्कि दुनिया भर में चर्चा में रहने वाला Grand Theft Auto 6 यानी GTA 6 है. खास बात यह है कि इन जवानों को यह छुट्टी गेम की रिलीज के आसपास मिलेगी, ताकि वे बिना किसी काम की चिंता किए इसे खेल सकें. यह ऑफर अमेरिका के जॉर्जिया स्थित फोर्ट स्टीवर्ट में तैनात सेना की एक यूनिट ने दिया था.

दो से छह साल तक और सेना में रहना होगा

यह ऑफर अमेरिकी सेना की 9वीं ब्रिगेड इंजीनियर बटालियन की ओर से दिया गया था. इस यूनिट में शामिल जवानों को कहा गया कि अगर वे अपनी सैन्य सेवा आगे बढ़ाने के लिए दोबारा कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, तो उन्हें GTA 6 खेलने के लिए चार दिन की छुट्टी दी जाएगी. इसके लिए जवानों को कम से कम दो साल और अधिकतम छह साल तक सेना में बने रहने की सहमति देनी थी. यह ऑफर 1 अगस्त से 14 नवंबर 2026 तक के बीच दोबारा सेवा का कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाले जवानों के लिए था.

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इस यूनिट में कुल 130 जवान इस ऑफर के लिए योग्य थे. इनमें से 43 जवानों ने इस मौके का फायदा उठाया और अपनी सैन्य सेवा आगे बढ़ाने का फैसला किया. यानी करीब हर तीन में से एक योग्य जवान ने इस खास ऑफर को चुना.

19 से 22 नवंबर तक मिलेगी छुट्टी

GTA 6 की रिलीज को लेकर दुनियाभर में गेम खेलने वालों के बीच काफी चर्चा है. इसी को देखते हुए सेना की ओर से चार दिन की छुट्टी का इंतजाम किया गया. रिपोर्ट के मुताबिक, इस ऑफर को चुनने वाले जवानों को 19 नवंबर से 22 नवंबर तक का लंबा वीकेंड मिलेगा. यानी गुरुवार से रविवार तक ये जवान अपनी ड्यूटी से दूर रहकर गेम खेल सकेंगे. हालांकि, यह छुट्टी सिर्फ गेम खेलने के लिए ही नहीं, बल्कि जवानों को सेना में बनाए रखने की योजना का हिस्सा भी है.

जवानों के लिए गेम का शौक बना खास ऑफर

इस ऑफर के पीछे बटालियन की करियर काउंसलर स्टाफ सार्जेंट ब्रिटनी वोल्फर का आइडिया था. उनका मकसद था कि जवानों को सेना में अपनी सेवा जारी रखने के लिए एक ऐसा ऑफर दिया जाए, जो उनकी पसंद से जुड़ा हो. ब्रिटनी खुद भी गेम खेलने की शौकीन हैं. उन्होंने अपने सीनियर अधिकारियों के सामने यह सुझाव रखा और अधिकारियों ने इसे मंजूरी दे दी. उनका मानना था कि इससे उन जवानों का ध्यान खींचा जा सकेगा, जो सेना में अपनी नौकरी आगे बढ़ाने को लेकर फैसला नहीं कर पा रहे थे.

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हालांकि, यह कहना सही नहीं होगा कि सभी 43 जवानों ने सिर्फ GTA 6 खेलने के लिए ही सेना में रुकने का फैसला किया. कुछ जवान पहले से ही सेवा जारी रखने के बारे में सोच रहे थे. उनके लिए चार दिन की छुट्टी एक अतिरिक्त फायदा बन गई.

एक जवान को मिला 60 हजार डॉलर का बोनस

इस ऑफर का फायदा उठाने वाले सार्जेंट जमायर स्मिथ ने छह साल और सेना में रहने का फैसला किया. उन्हें चार दिन की छुट्टी के साथ 60 हजार डॉलर से ज्यादा का री-एनलिस्टमेंट बोनस भी मिला. भारतीय रुपये में यह रकम करीब 53 लाख रुपये से अधिक बैठती है. स्मिथ ने बताया कि वह सेना छोड़ने की प्रक्रिया के काफी करीब पहुंच चुके थे. लेकिन उनके अधिकारियों ने उन्हें समझाया कि सेना में उनके अनुभव और हुनर की अभी भी जरूरत है. इसके बाद उन्होंने नौकरी जारी रखने का फैसला किया. उन्होंने GTA 6 को लेकर अपना उत्साह भी जाहिर किया. उनका कहना था कि उन्हें गेम में मिशन और डकैती की योजना वाले हिस्से काफी पसंद हैं.

13 साल बाद आया GTA का नया गेम

GTA यानी Grand Theft Auto दुनिया की सबसे लोकप्रिय वीडियो गेम सीरीज में से एक है. इसका पिछला बड़ा गेम GTA 5 साल 2013 में आया था. इसके बाद से ही फैंस नए गेम का इंतजार कर रहे थे. करीब 13 साल के लंबे इंतजार के बाद GTA 6 को 19 नवंबर 2026 को रिलीज किया गया. इस गेम में खिलाड़ी एक काल्पनिक दुनिया में घूम सकते हैं, गाड़ियां चला सकते हैं और अलग-अलग मिशन पूरे कर सकते हैं. इसकी कहानी जेसन और लूसिया नाम के दो किरदारों के आसपास घूमती है. गेम की दुनिया में अमेरिका के फ्लोरिडा से प्रेरित जगहों को दिखाया गया है.

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सेना ने क्यों दिया ऐसा ऑफर?

आमतौर पर सेना में जवानों को नौकरी जारी रखने के लिए आर्थिक बोनस, ट्रेनिंग और करियर से जुड़े दूसरे फायदे दिए जाते हैं. लेकिन इस बार अधिकारियों ने जवानों की पसंद को ध्यान में रखते हुए गेम खेलने के लिए छुट्टी देने का अनोखा तरीका अपनाया. इसका मकसद सिर्फ चार दिन की छुट्टी देना नहीं था, बल्कि जवानों को यह महसूस कराना भी था कि सेना उनके शौक और पसंद को समझती है. इस ऑफर ने GTA 6 की लोकप्रियता के साथ-साथ सेना में जवानों को बनाए रखने के नए तरीकों पर भी लोगों का ध्यान खींचा है

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