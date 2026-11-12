राम मंदिर ने बदली अयोध्या की अर्थव्यवस्था, सालभर गुलजार बाजार, 10 गुना तक बढ़ा कारोबार

पहले त्योहारों और मेलों के भरोसे चलता था रामनगरी का बाजार, अब साल के 12 महीने श्रद्धालुओं की आवाजाही से गुलजार हैं बाजार दुकानों का किराया 2 हजार से बढ़कर 50 हजार रुपये तक पहुंचा जमीन की कीमतों में उछाल

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भगवान श्रीराम की जन्मभूमि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा केवल धार्मिक और सांस्कृतिक इतिहास का बड़ा अध्याय नहीं बना, बल्कि इसने रामनगरी की आर्थिक गतिविधियों को भी नई दिशा दी है. कभी साल के चुनिंदा पर्वों, धार्मिक आयोजनों और मेलों के दौरान गुलजार रहने वाला अयोध्या का बाजार अब साल के 12 महीने श्रद्धालुओं और पर्यटकों की आवाजाही का गवाह बन रहा है. राम मंदिर में उमड़ रही श्रद्धालुओं की भीड़ का सीधा असर अब शहर की अर्थव्यवस्था, रोजगार और कारोबार पर दिखाई देने लगा है.

लेकिन इस बदलाव की असली कहानी किसी सरकारी आंकड़े या विकास परियोजना के ब्योरे में नहीं, बल्कि उन लोगों की जुबानी समझ में आती है, जिनकी रोजी-रोटी अयोध्या के बाजार से जुड़ी है. ठेला लगाने वाले लवकुश विश्वकर्मा, दुकानदार संगीता सिंह, कारोबारी अशोक तिवारी, राकेश गुप्ता और व्यापार मंडल अध्यक्ष पंकज गुप्ता तक ने राम मंदिर के बाद बदलती अयोध्या की तस्वीर बयां की.

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छोटे ठेले से लेकर बड़े कारोबार तक पहुंचा राम मंदिर का असर

राम मंदिर निर्माण के बाद रोजगार के बढ़ते अवसरों की कहानी केवल बड़े व्यापारियों तक सीमित नहीं है, इसका असर उन लोगों तक भी पहुंचा है, जो रोज कमाते हैं और रोज खाते हैं. जालौन जिले से अयोध्या आकर पानी-पुरी का ठेला लगाने वाले लवकुश विश्वकर्मा बताते हैं कि राम मंदिर बनने के बाद उन्हें भी रोजगार का बेहतर अवसर मिला है. वो कहते हैं-

"राम मंदिर बनने से व्यापार में काफी फायदा हुआ है, हम लोग जिला जालौन से यहां आए हैं और पानी-पुरी का ठेला लगाते हैं, यहां सभी लोगों का रोजगार बढ़ा है, ऐसा नहीं है कि किसी एक व्यक्ति का ही रोजगार बढ़ा हो, बल्कि हर वर्ग को इसका फायदा मिला है. रिक्शा चलाने वाले हों, ठेला लगाने वाले हों या चंदन लगाने वाले लोग, सभी अपना काम कर रहे हैं और रोज की दिहाड़ी निकाल रहे हैं. राम मंदिर बनने के बाद रोजगार के अवसर बढ़े हैं और लोगों को लगातार काम मिल रहा है."

लवकुश की बात इस बदलाव के उस पहलू को सामने लाती है, जिसमें धार्मिक पर्यटन की बढ़ती गतिविधियां छोटे और असंगठित कारोबारियों के लिए भी कमाई का जरिया बन रही हैं.

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चार गुना बढ़ा रोजगार, बाजार में हर तरफ खुलीं दुकानें

अयोध्या में श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या का असर स्थानीय परिवहन और छोटे कारोबार पर भी पड़ा है, स्थानीय निवासी सूर्या पांडे बताते हैं कि राम मंदिर बनने के बाद उनके रोजगार में करीब चार गुना तक वृद्धि हुई है. पहले जहां बाजार में गिनी-चुनी दुकानें दिखाई देती थीं, वहीं अब लगभग हर प्रमुख रास्ते और बाजार में व्यावसायिक गतिविधियां बढ़ी हैं. वो कहते हैं-

"राम मंदिर बनने के बाद हम लोगों का रोजगार करीब चार गुना बढ़ गया है, पहले यहां बीच-बीच में दुकानें हुआ करती थीं, लेकिन अब आप देखेंगे तो लगभग हर जगह दुकानें खुल गई हैं. लोगों का अच्छा रोजगार चल रहा है और लाखों लोगों को रोजगार मिला है, योगी बाबा और मोदी जी ने राम मंदिर बनवाकर बहुत अच्छा काम किया है. इसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी दोनों को जाता है, खासकर योगी बाबा ने अयोध्या के लिए बहुत काम किया है."

सूर्या पांडे लता मंगेशकर चौक से राम की पैड़ी बाजार तक ई-रिक्शा चलाते हैं. यात्रियों से 20 रुपये किराया लेकर अपनी आजीविका चलाने वाले सूर्या की कहानी बताती है कि श्रद्धालुओं की बढ़ती आवाजाही का लाभ परिवहन से जुड़े छोटे कामगारों तक भी पहुंचा है.

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गरीब और मेहनतकश लोगों की आमदनी बढ़ने का दावा

अयोध्या में धार्मिक पर्यटन के विस्तार को लेकर आचार्य श्रीवास्तव का कहना है कि विकास का असर समाज के अलग-अलग वर्गों में दिखाई दे रहा है, उनके मुताबिक, साधु-संतों, दुकानदारों, रिक्शा चालकों और कपड़ा व्यापारियों तक की आर्थिक स्थिति में बदलाव आया है. 'अयोध्या में विकास का लाभ हर एक आदमी को मिल रहा है, चाहे यहां साधु-संत और महंत हों, दुकानदार हों, रिक्शा चलाने वाले हों या कपड़े का व्यापार करने वाले हों, सभी लोगों को लाभ मिल रहा है. आज एक आम गरीब आदमी भी प्रतिदिन 1500 से 2000 रुपये तक कमा रहा है, रिक्शा चलाने वाले लोग भी 1000 से 2000 रुपये प्रतिदिन तक कमा रहे हैं."

आचार्य श्रीवास्तव के मुताबिक, अयोध्या में पर्यटकों और श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या ने आम लोगों के सामने कमाई के नए रास्ते खोले हैं. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में रामनगरी के स्वरूप में आए बदलाव का भी उन्होंने जिक्र किया.

एक से दो हजार का दुकान किराया पहुंचा 30 से 50 हजार रुपये तक

अयोध्या के बाजारों में आए बदलाव का सबसे बड़ा संकेत दुकानों के किराये में आई वृद्धि के रूप में भी सामने आ रहा है. स्थानीय व्यापारी अशोक कुमार तिवारी बताते हैं कि पहले जिन दुकानों का किराया एक से दो हजार रुपये हुआ करता था, आज उन्हीं दुकानों के लिए 30 से 50 हजार रुपये तक किराया मिल रहा है.

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अशोक कुमार कहते हैं- " पहले मेरी दुकान को हम खुद चलाते थे, लेकिन अब इसे किराये पर दे दिया है, अयोध्या में पहले दुकानों का किराया एक हजार से दो हजार रुपये हुआ करता था, लेकिन आज 30 हजार, 40 हजार और 50 हजार रुपये तक किराया चल रहा है." उन्होंने कहा कि उनका व्यापार दो गुना नहीं, बल्कि आठ से दस गुना तक बढ़ा है.

महिला दुकानदार संगीता सिंह कहती हैं "हम लोगों का व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है, जब से राम मंदिर बना है, तब से व्यापार भी बढ़ा है और सब कुछ सही चल रहा है. जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है, महिलाएं भी सुरक्षित हैं, कोई गुंडागर्दी नहीं है. हम लोग बिना किसी डर के अपना व्यापार कर रहे हैं."

संगीता सिंह का कहना है कि रात के समय भी दुकान पर बैठने में उन्हें किसी तरह का डर महसूस नहीं होता. वो बताती हैं कि किसी शहर की आर्थिक तरक्की का आकलन केवल कारोबार के आंकड़ों से नहीं, बल्कि वहां काम करने वाली महिलाओं के अनुभव और सुरक्षा की भावना से भी किया जाना चाहिए.

जमीन की कीमतों में उछाल, बिस्वा से वर्गफुट तक पहुंचा प्रॉपर्टी बाजार

राकेश गुप्ता के मुताबिक, अयोध्या में बाहर से आने वाले लोग केवल दर्शन के लिए ही नहीं, बल्कि निवेश की संभावनाएं तलाशने के लिए भी पहुंच रहे हैं. कोई होटल बनाना चाहता है तो कोई सेवा आश्रम या धार्मिक गतिविधियों से जुड़ी परियोजना शुरू करना चाहता है. "लोगों की सोच यह है कि भगवान श्रीराम की जन्मभूमि में हमें भी जमीन का एक छोटा-सा टुकड़ा मिल जाए. यहां हमारा कोई होटल बन जाए, सेवा आश्रम बन जाए या किसी तरह से हम भी अयोध्या के विकास में अपना योगदान दे सकें. बाहर से काफी पर्यटक और पूंजीपति भी अयोध्या आ रहे हैं."

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उन्होंने बताया कि राम मंदिर निर्माण के बाद दुकानों के किराये में करीब चार गुना तक वृद्धि हुई है, उनके मुताबिक, बाजार में मांग बढ़ने के साथ कारोबारियों के लिए भी नए अवसर पैदा हुए हैं.

अयोध्या की बदलती अर्थव्यवस्था को लेकर व्यापार मंडल अध्यक्ष पंकज गुप्ता ने सबसे व्यापक तस्वीर पेश की. उनका कहना है कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामनगरी में विकास और कारोबार दोनों की रफ्तार बढ़ी है. सड़क, रेल और हवाई कनेक्टिविटी के विस्तार ने देश के अलग-अलग हिस्सों से श्रद्धालुओं के अयोध्या पहुंचने का रास्ता आसान किया है.

पंकज गुप्ता के मुताबिक, अयोध्या को सड़क, रेल और हवाई मार्ग से जोड़ने के लिए बड़े स्तर पर काम हुआ है. अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे और बेहतर कनेक्टिविटी के कारण श्रद्धालुओं के लिए रामनगरी पहुंचना पहले से आसान हुआ है. उनका कहना है कि अयोध्या की अर्थव्यवस्था का बड़ा आधार यहां आने वाले श्रद्धालु और पर्यटक हैं, जितने अधिक यात्री आएंगे, उतना ही स्थानीय व्यापार को फायदा मिलेगा. अब कोशिश यह होनी चाहिए कि श्रद्धालु केवल दर्शन करके वापस न लौटें, बल्कि अयोध्या में अधिक समय बिताएं.

40 साल पुराना गेस्ट हाउस और 35 साल पुराना रेस्टोरेंट, राम मंदिर के बाद कारोबार को मिली नई रफ्तार

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व्यापार मंडल अध्यक्ष पंकज गुप्ता ने अपने होटल और रेस्टोरेंट व्यवसाय का उदाहरण देते हुए बताया कि राम मंदिर निर्माण के बाद अयोध्या में ठहरने और खानपान से जुड़े कारोबार को भी नई गति मिली है. उन्होंने बताया कि उनका 40 साल पुराना गेस्ट हाउस और 35 साल पुराना रेस्टोरेंट है. राम मंदिर बनने के बाद से उनके व्यवसाय पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ा है. देश के अलग-अलग हिस्सों के साथ विदेशों से भी लोग अयोध्या पहुंच रहे हैं. इससे होटल, गेस्ट हाउस और रेस्टोरेंट कारोबार को लाभ मिल रहा है. उनके मुताबिक, अयोध्या में विकास की संभावनाएं अभी समाप्त नहीं हुई हैं. आने वाले समय में कई नई परियोजनाएं रामनगरी की तस्वीर को और बेहतर बना सकती हैं.

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