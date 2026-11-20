गुजरात के जामनगर-खंभालिया हाइवे पर एक तेज रफ्तार कार अचानक दूसरी कार से टकरा जाती है. टक्कर इतनी जोरदार होती है कि दोनों गाड़ियों के बीच जोरदार भिड़ंत हो जाती है. आसपास लगे CCTV कैमरे में यह पूरा घटनाक्रम रिकॉर्ड हो गया. अब इस हादसे का वीडियो सामने आया है.

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यह घटना जामनगर-खंभालिया हाइवे पर लालपुर चौकड़ी के पास की है. यहां दो कारों के बीच जोरदार टक्कर हुई. सामने आए CCTV फुटेज में देखा जा सकता है कि सड़क पर एक कार तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही है. इसी दौरान वह दूसरी कार से टकरा जाती है. टक्कर के बाद दोनों वाहन क्षतिग्रस्त हो गए. फुटेज में तेज रफ्तार से आती कार और दूसरी कार के साथ उसकी टक्कर साफ देखी जा सकती है.

यहां देखें वीडियो

हाइवे पर वाहनों की आवाजाही के बीच तेज रफ्तार कई बार गंभीर दुर्घटनाओं की वजह बन सकती है. लालपुर चौकड़ी के पास हुई यह टक्कर भी टल सकती थी, अगर कार की रफ्तार पर काबू रहता.

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CCTV फुटेज सामने आने के बाद यह सवाल भी उठ रहा है कि क्या वाहन चालक पर्याप्त सावधानी बरत रहे थे? हाइवे पर गाड़ी चलाते समय गति के साथ-साथ दूसरी गाड़ियों से सुरक्षित दूरी बनाए रखना भी जरूरी है. अचानक ब्रेक लगाने या सामने चल रहे वाहन पर ध्यान न देने से टक्कर का खतरा बढ़ सकता है.

घायलों की जानकारी सामने नहीं आई

फिलहाल इस हादसे में किसी के घायल होने की जानकारी सामने नहीं आई है. दोनों कारों को कितना नुकसान पहुंचा, यह तस्वीरों में देखा जा सकता है. हादसा किन परिस्थितियों में हुआ और इसके लिए कौन जिम्मेदार था, इस बारे में भी डिटेल का इंतजार है. फिलहाल, सभी के लिए यह बेहद जरूरी है कि वाहन चलाते समय अलर्ट रहें और स्पीड को ध्यान में रखें. हाइवे पर कुछ सेकंड की लापरवाही भी बड़ा हादसा बन सकती है.

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