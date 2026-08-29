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अमेठी के हॉस्टल में नर्सिंग छात्रा की मौत... सुबह मां-बाप से बात की, कुछ घंटे बाद फंदे से लटका मिला शव

अमेठी के नर्सिंग कॉलेज में जेएनएम फाइनल ईयर की छात्रा का शव हॉस्टल के कमरे में पंखे से लटका मिला. जानकारी मिलते ही कॉलेज परिसर में हड़कंप मच गया. पुलिस और फोरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. वहीं, छात्रा के परिवार ने हत्या का आरोप लगाते हुए पुलिस पर भी सवाल उठाए हैं.

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पुलिस ने कहा- आत्महत्या की मिली थी सूचना. (Photo: ITG)
पुलिस ने कहा- आत्महत्या की मिली थी सूचना. (Photo: ITG)

अमेठी में एक नर्सिंग छात्रा की मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं. मामला मुंशीगंज थाना क्षेत्र में स्थित इंदिरा गांधी नर्सिंग कॉलेज का है. यहां जेएनएम फाइनल ईयर में पढ़ने वाली छात्रा दीप्ति यादव का शव हॉस्टल के कमरे में पंखे से लटका मिला. शव दुपट्टे के सहारे फंदे से लटका हुआ था.

घटना के बाद कॉलेज कैंपस में हड़कंप मच गया. पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची. कमरे की जांच की गई, जरूरी सबूत जुटाए गए और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया. वहीं बेटी की मौत को लेकर परिवार का आरोप है कि उनकी बेटी की हत्या की गई और फिर शव को फंदे से लटका दिया गया.

दीप्ति यादव सुल्तानपुर के बल्दीराय थाना क्षेत्र के सादिबुल्ला गांव की रहने वाली थी. वह अमेठी के इंदिरा गांधी नर्सिंग कॉलेज से जेएनएम की पढ़ाई कर रही थी. वह फाइनल ईयर में थी और तीसरे साल की परीक्षा की तैयारी में जुटी थी.

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amethi nursing student found hanging hostel family alleges murder

28 अगस्त, रक्षाबंधन का दिन था. परिवार के मुताबिक, सुबह दीप्ति ने अपने माता-पिता से फोन पर बात की थी. घरवालों से बातचीत सामान्य थी. उन्हें ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ कि बेटी किसी परेशानी में है या कोई बड़ा कदम उठाने वाली है.

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फिर कुछ घंटे बीते. हॉस्टल में दीप्ति के कमरे के आसपास रहने वाली छात्राओं को कमरे से कोई आवाज नहीं सुनाई दी. उन्हें कुछ गड़बड़ लगा तो उन्होंने वार्डन को सूचना दी. कमरा खोला गया तो अंदर का सीन देखकर सभी के होश उड़ गए.

दीप्ति का शव पंखे से दुपट्टे के सहारे लटक रहा था. हॉस्टल में छात्रा की मौत की सूचना पुलिस को दी गई. मुंशीगंज थाना पुलिस के साथ फोरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची. टीम ने घटनास्थल का जायजा लिया. इसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

amethi nursing student found hanging hostel family alleges murder

वहीं, छात्रा के परिजनों ने मौत को लेकर हत्या का आरोप लगाया है. परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने उनके पहुंचने से पहले ही शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. परिजनों ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

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छात्रा के पिता कुंवर बख्श यादव ने कहा कि हमारी बेटी खत्म हो गई. हमको लग रहा है कि उसे मारकर लटका दिया है. हमको हमारी लड़की को देखने तक नहीं दिया गया. वहीं छात्रा की मां सुनीता ने बताया कि हमारी लड़की को हॉस्टल में मारकर लटका दिया गया. उसने आज हम लोगों से सुबह बात भी की थी.

amethi nursing student found hanging hostel family alleges murder

छात्रा की मां ने कहा कि आत्महत्या जैसी कोई बात नहीं थी. जब हम लोग यहां पहुंचे तो उसे देखने भी नहीं दिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. वहीं सीओ अखिलेश वर्मा ने बताया कि थाना मुंशीगंज क्षेत्र के इंदिरा गांधी नर्सिंग कॉलेज में एक छात्रा के सुसाइड करने की सूचना मिली. इसके बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए कार्रवाई की जा रही है.

नोट:- (अगर आपके या आपके किसी परिचित के मन में आता है खुदकुशी का ख्याल तो ये बेहद गंभीर मेडिकल इमरजेंसी है. तुरंत भारत सरकार की जीवनसाथी हेल्पलाइन 18002333330 पर संपर्क करें. आप टेलिमानस हेल्पलाइन नंबर 1800914416 पर भी कॉल कर सकते हैं. यहां आपकी पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी और विशेषज्ञ आपको इस स्थिति से उबरने के लिए जरूरी परामर्श देंगे. याद रखिए जान है तो जहान है.)

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