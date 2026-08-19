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बरेली में 24 घंटे में दो पतियों ने की खुदकुशी, एक ने पत्नी के मायके जाने पर Facebook Live कर दी जान, दूसरे का विवाद में उठाया खौफनाक कदम

बरेली में 24 घंटे के भीतर दो अलग-अलग घटनाओं में दो युवकों की मौत से हड़कंप मच गया. दोनों मामलों में पत्नी से विवाद की बात सामने आई है. इज्जत नगर क्षेत्र में 26 वर्षीय सनी कुमार उर्फ राहुल ने जान दे दी. वहीं बारादरी क्षेत्र में नमकीन के गोदाम पर काम करने वाले गोविंद ने भी पत्नी से विवाद के बाद जान दे दी.

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दो पतियों की मौत से बरेली में हड़कंप. (Photo: Screengrab)
दो पतियों की मौत से बरेली में हड़कंप. (Photo: Screengrab)

उत्तर प्रदेश के बरेली में 24 घंटे के भीतर सामने आई दो घटनाओं ने शहर में चिंता बढ़ा दी है. दोनों अलग-अलग थाना क्षेत्रों में हुई घटनाओं में दो युवकों की मौत हुई है. शुरुआती जानकारी में दोनों मामलों में पति-पत्नी के बीच घरेलू विवाद की बात सामने आई है. एक घटना बारादरी थाना क्षेत्र में मंगलवार को हुई, जबकि दूसरी घटना इज्जत नगर थाना क्षेत्र के पहाड़गंज गांव में सामने आई. दोनों घटनाओं में परिवार की ओर से फिलहाल पुलिस में कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है. हालांकि पुलिस ने दोनों मामलों को संज्ञान में लेकर अपने स्तर से जांच शुरू कर दी है.

पहली घटना इज्जत नगर थाना क्षेत्र के पहाड़गंज गांव की है. यहां 26 वर्षीय सनी कुमार उर्फ राहुल की मौत हो गई. जानकारी के मुताबिक, सनी का अपनी पत्नी से कुछ समय से विवाद चल रहा था. घटना से पहले भी दोनों के बीच बातचीत और विवाद की बात सामने आई है. बताया गया कि सनी अपनी पत्नी काजल और तीन बच्चों के साथ उत्तराखंड के हल्द्वानी में रहता था. वहां वह पिंडदान और धार्मिक अनुष्ठानों से जुड़ा काम करता था. कुछ दिन पहले पति-पत्नी के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी. इसके बाद काजल बच्चों के साथ पहाड़गंज स्थित अपने मायके चली आई थी.

इसके बाद सनी भी कुछ दिन पहले हल्द्वानी से वापस बरेली आया था. घर पहुंचने के बाद उसकी पत्नी से फोन पर बातचीत हुई. बातचीत के कुछ समय बाद उसने आत्मघाती कदम उठा लिया. घटना की जानकारी मिलते ही परिवार में हड़कंप मच गया. परिजनों ने पुलिस को सूचना दी. मौके पर पहुंची इज्जत नगर थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.  इस मामले में पुलिस के संज्ञान में सनी का सोशल मीडिया वीडियो भी आया है. बताया गया कि उसने घटना से पहले फेसबुक पर लाइव वीडियो बनाया था. वीडियो सामने आने के बाद परिवार में कोहराम मच गया.

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पत्नी से विवाद के चलते दो युवकों ने की खुदकुशी 

पुलिस अब इस वीडियो की जांच कर रही है. मृतक के मोबाइल फोन को भी पुलिस ने अपने कब्जे में लिया है. पुलिस वीडियो की टाइमिंग और कॉल डिटेल्स की जांच कर रही है, ताकि घटना से पहले हुई बातचीत और विवाद की वजह के बारे में जानकारी जुटाई जा सके. पुलिस परिजनों और ससुराल पक्ष के लोगों के बयान भी दर्ज कर रही है. जांच का उद्देश्य यह पता लगाना है कि पति-पत्नी के बीच विवाद की वास्तविक वजह क्या थी और घटना से पहले दोनों के बीच किस तरह की बातचीत हुई थी.

मामले में फॉरेंसिक टीम ने भी मौके से जरूरी साक्ष्य जुटाए हैं. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. बरेली में दूसरी घटना बारादरी थाना क्षेत्र की है. मंगलवार को नमकीन के गोदाम पर काम करने वाले गोविंद की भी मौत हो गई. जानकारी के मुताबिक, गोविंद का पत्नी से विवाद हुआ था. इसके बाद उसने अपने कमरे में आत्मघाती कदम उठा लिया.

इस घटना में भी शुरुआती जानकारी के अनुसार पति-पत्नी के बीच घरेलू विवाद की बात सामने आई है. घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जानकारी जुटाई. इस तरह 24 घंटे के भीतर बरेली में दो अलग-अलग घटनाओं में दो पतियों की मौत ने लोगों को हैरान कर दिया. दोनों मामलों में पत्नी से विवाद की बात सामने आने के बाद पुलिस अब घटनाओं की परिस्थितियों की जांच कर रही है.

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दोनों मामलों में पुलिस कर रही जांच

इज्जत नगर क्षेत्र की घटना को लेकर पुलिस अधिकारी ने बताया कि करीब 26 वर्षीय राहुल पुत्र रमेश की घर में मौत की सूचना प्राप्त हुई थी. सूचना पर थाना पुलिस और फील्ड यूनिट मौके पर पहुंची. मौके से जरूरी साक्ष्य जुटाए गए और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया. पुलिस अधिकारी के मुताबिक, शुरुआती जांच में सामने आया है कि मृतक का हल्द्वानी में अपनी पत्नी के साथ लंबे समय से विवाद चल रहा था. इसी मामले से जुड़ा एक वीडियो भी पुलिस के संज्ञान में आया है. वीडियो की जांच की जा रही है.

पुलिस का कहना है कि फिलहाल इस मामले में कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई है. तहरीर मिलने के बाद जांच को आगे बढ़ाया जाएगा. सनी कुमार की मौत के बाद उसके परिवार में मातम पसरा हुआ है. बताया गया कि सनी के तीन बच्चे हैं. घटना के बाद परिवार के लोगों का रो-रोकर बुरा हाल है. परिवार के लिए यह घटना इसलिए भी बड़ा सदमा है क्योंकि पति-पत्नी के बीच चल रहे विवाद का अंत इस तरह हो गया. परिवार और पुलिस के सामने अब यह पता लगाने की चुनौती है कि आखिर विवाद की स्थिति इतनी गंभीर कैसे हुई.

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पुलिस मोबाइल फोन, सोशल मीडिया वीडियो, कॉल डिटेल्स और परिजनों के बयानों के आधार पर मामले की जांच कर रही है. पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि घटना से पहले मृतक की पत्नी और उसके बीच क्या बातचीत हुई थी. बरेली में 24 घंटे के भीतर सामने आई दोनों घटनाओं में एक समान बात यह है कि दोनों मामलों में पति-पत्नी के बीच विवाद की जानकारी सामने आई है. हालांकि दोनों घटनाओं के पीछे की वास्तविक वजह अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है.

पुलिस ने दोनों मामलों में जांच शुरू कर दी है. इज्जत नगर मामले में फॉरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए हैं और मृतक का मोबाइल फोन पुलिस के पास है. वहीं बारादरी थाना क्षेत्र की घटना में भी पुलिस ने जानकारी जुटानी शुरू कर दी है. पुलिस का कहना है कि जांच के दौरान सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल दोनों मामलों में परिवार की ओर से पुलिस को कोई शिकायत नहीं दी गई है.

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की

इज्जत नगर क्षेत्र की घटना में क्षेत्राधिकारी शिवम आशुतोष के मुताबिक मामले की गहनता से जांच की जा रही है. पुलिस टीम का गठन किया गया है और उपलब्ध साक्ष्यों की जांच की जा रही है. बरेली में सामने आई इन दोनों घटनाओं ने एक बार फिर पारिवारिक विवादों के गंभीर परिणाम को सामने ला दिया है. एक ओर 26 वर्षीय सनी कुमार उर्फ राहुल की मौत हुई, वहीं दूसरी ओर बारादरी क्षेत्र में गोविंद की जान चली गई. दोनों मामलों की परिस्थितियों की जांच अब पुलिस कर रही है.

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