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KBC 18: परिवार ने छोड़ा साथ-समाज ने दुत्कारा, ट्रांसजेंडर डॉक्टर की कहानी सुन इमोशनल हुए अमिताभ बच्चन

अमिताभ बच्चन के शो कौन बनेगा करोड़पति के 18वें सीजन में ट्रांसजेंडर डॉक्टर प्राची राठौड़ ने अपनी जिंदगी के संघर्षों को शेयर किया है. उन्होंने बताया कि कैसे उनके परिवार ने उनके जेंडर ट्रांजिशन को स्वीकार करने में कठिनाई जताई, लेकिन हैदराबाद की ट्रांसजेंडर कम्युनिटी ने उनका पूरा सपोर्ट किया.

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क्यों भर आईं बिग बी की आंखें (Photo: Screengrab)
क्यों भर आईं बिग बी की आंखें (Photo: Screengrab)

अमिताभ बच्चन का शो 'कौन बनेगा करोड़पति' का 18वां सीजन दर्शकों का खूब ध्यान खींच रहा है. हर बार की तरह इस बार भी अलग-अलग जगहों से आए कंटेस्टेंट अपनी जिंदगी और संघर्ष की कहानियां सुना रहे हैं. लेटेस्ट एपिसोड में ट्रांसजेंडर डॉक्टर प्राची राठौड़ हॉट सीट पर बैठीं. उन्होंने बच्चन साहब के सामने अपनी जिंदगी के उस दौर के बारे में बताया, जब उन्हें अपनी जेंडर पहचान की वजह से कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा. 

प्राची राठौड़ का दर्द
केबीसी में बिग बी ने प्राची से पूछा कि उनके जेंडर ट्रांजिशन के सफर में उन्हें किस तरह का सपोर्ट मिला. प्राची ने कहा कि बचपन से लेकर उस समय तक जब उन्होंने अपने परिवार को अपने ट्रांजिशन के बारे में बताया, उनके परिवार ने उन्हें सपोर्ट किया. हालांकि, बाद में उनके लिए इस बदलाव को स्वीकार करना मुश्किल हो गया.

बिग बी ने पूछा कि जब आप ने अपने परिवार को बताया कि आपके अंदर एक महिला के संकेत हैं, तो उन्होंने किस तरह रिएक्ट किया. प्राची कहती हैं- जब मैं बोली कि मैं अपना जेंडर चेंज करना चाह रही हूं. क्योंकि मैं ट्रांस हूं, तो वो लोग इस चीज को पचा नहीं पाए. खासकर मम्मी-पापा. वो लोग बोले कि हम अपनाएंगे नहीं जिंदगीभर. प्राची ने कहा कि वो लोग तो मेरे लिए बहुत कुछ किए. लेकिन पैदा करने से सिर्फ मां-बाप नहीं बन जाते हैं. इतना कहते हुए वो रो पड़ीं. महानायक की आंखें भी नम हो गईं. 

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प्राची बताती हैं कि जब उन्हें अपने परिवार की मंजूरी नहीं मिली, उस वक्त  हैदराबाद की ट्रांसजेंडर कम्युनिटी ने उनका हाथ थामा. हैदराबाद में छह 'हवेलियां' हैं, जहां ट्रांसजेंडर समुदाय के लोग रहते हैं. प्राची कहती हैं कि वो खुद को इनमें से सबसे बड़ी हवेली की बेटी मानती हैं.

उन्होंने बताया कि कम्युनिटी ने उन्हें पढ़ाई जारी रखने, आगे बढ़ने और अपने पिता के सपने को पूरा करने के लिए मोटिवेट किया. कम्युनिटी के लोगों ने उन्हें यकीन दिलाया कि वो हर हाल में उनका साथ देंगे. प्राची ने बताया कि पढ़ाई पूरी कर मेडिकल प्रोफेशन में आने के बाद भी उन्हें नौकरी पाने में काफी दिक्कत हुई. उन्होंने कई जगह अपना रिज्यूमे भेजा, इंटरव्यू दिए और नौकरी पाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उनकी जेंडर पहचान उनके रास्ते में बार-बार आ गई.

प्राची की कहानी सुनने के बाद बिग बी ने उनकी हिम्मत की सराहना की. 
 

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