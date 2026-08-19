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जिससे प्यार था, उससे इंगेजमेंट हो गई... फिर मांगा गया दहेज, लॉ स्टूडेंट ने कर ली खुदकुशी, 5 महीने बाद सामने आई पूरी कहानी

रोहतास के डेहरी स्थित कॉलेज के हॉस्टल में 12 मार्च 2026 को एक लॉ स्टूडेंट प्रियंका सिंह ने खुदकुशी कर ली थी. घटना के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की. प्रियंका ने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा था. अब करीब पांच महीने बाद पुलिस ने जांच और जुटाए गए सबूतों के आधार पर मामले का खुलासा किया है.

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कॉलेज में पढ़ने वाले युवक से चल रहा था प्रेम-प्रसंग. (Photo: Representational)
कॉलेज में पढ़ने वाले युवक से चल रहा था प्रेम-प्रसंग. (Photo: Representational)

ये कहानी बिहार के सासाराम से है. कहानी एक ऐसी लड़की की, जो कानून पढ़ रही थी. प्रेम हुआ, परिवारों को बताया, दोनों घरों ने रिश्ते को मंजूरी दी और शादी तय हो गई. फरवरी में वाराणसी में सगाई भी हो गई. लेकिन इसके ठीक बाद कहानी ने ऐसा मोड़ लिया कि पांच महीने बाद पुलिस को मामले की एक अलग तस्वीर सामने आई.

12 मार्च 2026... जगह थी डेहरी के जमुहार स्थित लॉ कॉलेज का हॉस्टल. यहां लॉ की छात्रा प्रियंका सिंह ने खुदकुशी कर ली. कमरे से एक सुसाइड नोट भी मिला था. मामला दर्ज हुआ, जांच शुरू हुई. लेकिन पुलिस को सिर्फ उस दिन की घटना नहीं देखनी थी, बल्कि उन घटनाओं की कड़ियां जोड़नी थीं, जो प्रियंका की मौत से पहले घट रही थीं.

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पुलिस के मुताबिक, प्रियंका सिंह का उसी कॉलेज में पढ़ने वाले अंकुर विशाल उर्फ आकाश से प्रेम संबंध था. दोनों ने अपने परिवारों के सामने शादी की इच्छा रखी. परिवारों ने भी इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया. दोनों की शादी तय हो गई. फरवरी में वाराणसी में बाकायदा सगाई हुई. यानी प्रियंका की जिंदगी में शादी की तैयारियों का दौर शुरू हो चुका था. लेकिन पुलिस की जांच के मुताबिक, सगाई के बाद हालात बदलने लगे.

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सगाई के बाद आया दहेज का दबाव?

रोहतास पुलिस के मुताबिक, शादी तय होने और सगाई के बाद लड़के पक्ष की ओर से दहेज को लेकर दबाव बनाए जाने लगा. पुलिस का कहना है कि इस वजह से प्रियंका खुद को प्रताड़ित महसूस करने लगी थी. यानी जिस रिश्ते को परिवारों ने मंजूरी दी थी, उसी रिश्ते में कथित दहेज की मांग का एंगल सामने आने लगा.

फिर तारीख आई 12 मार्च की... प्रियंका ने कॉलेज के हॉस्टल में खुदकुशी कर ली. मामला गंभीर था. पुलिस ने जांच शुरू की. सुसाइड नोट के अलावा साइंटफिक तरीके से सबूत जुटाए गए. गवाहों से पूछताछ हुई और प्रियंका की मौत से पहले के घटनाक्रम को समझने की कोशिश की गई.

यह भी पढ़ें: 'दहेज दो तब ले जाऊंगा बारात': कन्नौज में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में फेरे लेने के बाद मुकरा दूल्हा

अब करीब पांच महीने की जांच के बाद रोहतास पुलिस ने मामले का खुलासा किया है. रोहतास के एसपी रौशन कुमार के मुताबिक, वैज्ञानिक जांच, सबूतों और गवाहों से मिले इनपुट के आधार पर सामने आया है कि प्रियंका को दहेज के लिए कथित तौर पर प्रताड़ित किया जा रहा था.

जांच के बाद पुलिस ने प्रियंका के मंगेतर अंकुर विशाल उर्फ आकाश और उसके पिता अजय कुमार को गिरफ्तार कर लिया है. दोनों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है.

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इस पूरे मामले में सबसे अहम बात यह है कि प्रियंका की मौत को पांच महीने हो चुके हैं. लेकिन पुलिस ने जांच को सिर्फ घटना वाले दिन तक सीमित नहीं रखा. उसके रिश्ते, सगाई, उसके बाद के घटनाक्रम और कथित दहेज दबाव- इन तमाम पहलुओं को जांच का हिस्सा बनाया गया.

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