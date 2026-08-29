Best Places to Visit in Rajasthan: परिवार के साथ कहीं घूमने का बना रहे हैं प्लान? राजस्थान की ये 9 जगहें रहेंगी बेस्ट

Best Places to Visit in Rajasthan: राजस्थान का नाम आते ही भव्य किले, शाही महल, रंग-बिरंगे बाजार और रेगिस्तान की खूबसूरत तस्वीर आंखों के सामने आ जाती है. यही वजह है कि हर साल लाखों पर्यटक यहां घूमने आते हैं. अगर आप भी परिवार के साथ छुट्टियां बिताने का प्लान बना रहे हैं तो राजस्थान एक बेहतरीन ट्रैवल डेस्टिनेशन हो सकता है. यहां इतिहास, संस्कृति, प्राकृतिक खूबसूरती और एडवेंचर का शानदार मेल देखने को मिलता है. आज हम आपको राजस्थान की 9 ऐसी जगहों के बारे में बताएंगे, जहां आप परिवार के साथ घूमने का प्लान बना सकते हैं.

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जयपुर

राजस्थान की राजधानी जयपुर को 'पिंक सिटी' के नाम से जाना जाता है. यहां आमेर किला, सिटी पैलेस, हवा महल और जंतर-मंतर जैसी कई ऐतिहासिक जगहें हैं. मॉल और बाजारों में खरीदारी के साथ राजस्थानी खाने का स्वाद भी लिया जा सकता है.

उदयपुर

उदयपुर अपनी खूबसूरत झीलों और शाही महलों के लिए मशहूर है. पिछोला झील में बोटिंग, सिटी पैलेस की सैर और शाम के समय सांस्कृतिक कार्यक्रम यहां की खास पहचान हैं. परिवार के साथ सुकून भरे पल बिताने के लिए यह शानदार जगह है.

जोधपुर

'ब्लू सिटी' के नाम से मशहूर जोधपुर अपने नीले रंग के घरों और मेहरानगढ़ किले के लिए जाना जाता है. यहां उम्मेद भवन पैलेस घूम सकते हैं और पुराने बाजारों से राजस्थानी हस्तशिल्प की खरीदारी कर सकते हैं.

पुष्कर

पुष्कर धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व वाला शहर है. यहां प्रसिद्ध ब्रह्मा मंदिर और पुष्कर झील मौजूद है. इसके अलावा यहां के बाजार भी पर्यटकों के बीच काफी लोकप्रिय हैं.

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रणथंभौर नेशनल पार्क

अगर परिवार के साथ वाइल्डलाइफ का अनुभव लेना चाहते हैं तो रणथंभौर नेशनल पार्क जरूर जाएं. यहां जंगल सफारी के दौरान बाघ, तेंदुआ, हिरण और कई अन्य वन्यजीवों को उनके प्राकृतिक माहौल में देखा जा सकता है.

बीकानेर

बीकानेर अपने किलों, मंदिरों और रेगिस्तानी अनुभव के लिए जाना जाता है. यहां जूनागढ़ किला, करणी माता मंदिर और ऊंट सफारी का आनंद लिया जा सकता है. साथ ही बीकानेरी भुजिया का स्वाद लेना भी न भूलें.

अजमेर

अजमेर धार्मिक पर्यटन के लिए मशहूर है. यहां स्थित ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में देश-विदेश से बड़ी संख्या में लोग आते हैं. इसके अलावा आना सागर झील और तारागढ़ किला भी घूमने लायक जगहें हैं.

माउंट आबू

राजस्थान का इकलौता हिल स्टेशन माउंट आबू गर्मियों और छुट्टियों में परिवार के साथ घूमने के लिए बेहतरीन जगह है. यहां नक्की झील में बोटिंग, दिलवाड़ा जैन मंदिर और पहाड़ों के खूबसूरत नजारों का आनंद लिया जा सकता है.

चित्तौड़गढ़

चित्तौड़गढ़ अपनी वीरता और इतिहास के लिए प्रसिद्ध है. यहां का विशाल चित्तौड़गढ़ किला, विजय स्तंभ और कई ऐतिहासिक स्मारक राजस्थान की समृद्ध विरासत की झलक दिखाते हैं.

राजस्थान घूमने कब जाना चाहिए?

राजस्थान घूमने के लिए अक्टूबर से मार्च का समय सबसे अच्छा माना जाता है. इस दौरान मौसम सुहावना रहता है, जिससे किले, महल, बाजार और दूसरी जगहों को आराम से एक्सप्लोर किया जा सकता है. खासकर परिवार के साथ घूमने के लिए यह समय ज्यादा आरामदायक रहता है. गर्मियों में राजस्थान में काफी गर्मी पड़ती है, इसलिए अप्रैल से जून के बीच ट्रिप प्लान करने से बचना बेहतर है. वहीं, जुलाई से सितंबर के बीच भी कुछ जगहों पर मौसम बेहतर रहता है, इसलिए इस दौरान भी राजस्थान घूमने का प्लान बनाया जा सकता है.

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