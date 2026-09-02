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Duleep Trophy Final: तिलक वर्मा और वैभव सूर्यवंशी में होगी टक्कर, साउथ जोन दलीप ट्रॉफी के फाइनल में

दलीप ट्रॉफी 2026 के दूसरे सेमीफाइनल में साउथ जोन ने नॉर्थ जोन को 7 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बना ली है. कप्तान तिलक वर्मा ने पहली पारी में नाबाद 116 और दूसरी पारी में नाबाद 51 रन बनाकर टीम को जीत दिलाई. अब फाइनल में 6 सितंबर को साउथ जोन का सामना ईशान किशन की कप्तानी वाली ईस्ट जोन से होगा.

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6 सितंबर को दलीप ट्रॉफी के फाइनल में भिड़ेंगे तिलक-वैभव (Photo:Screengrab/@JioHotstar)
6 सितंबर को दलीप ट्रॉफी के फाइनल में भिड़ेंगे तिलक-वैभव (Photo:Screengrab/@JioHotstar)

दलीप ट्रॉफी के दूसरे सेमीफाइनल में साउथ जोन ने नॉर्थ जोन को बुधवार को 7 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बना ली है. 6 सितंबर को साउथ जोन का सामना ईशान किशन की ईस्ट जोन से चेन्नई में होगा. 

साउथ जोन की जीत के हीरो रहे कप्तान तिलक वर्मा. तिलक ने पहली पारी में नाबाद 116* रन बनाए थे. वहीं दूसरी पारी में भी तिलक ने नाबाद 51* रनों की मैच जिताऊ पारी खेली. तिलक को उनके इस शानदार प्रदर्शन के लिए 'प्लेयर ऑफ द मैच' का खिताब भी मिला. यह मुकाबला बेंगलुरु में  बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के ग्राउंड नंबर 2 में खेला गया. 

इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए नॉर्थ जोन ने पहली पारी में 195 रन बनाए. नॉर्थ जोन की ओर से सबसे ज्यादा सलामी बल्लेबाज कामरान इकबाल ने 76 रन बनाए. वहीं गेंदबाजी में साउथ जोन के विद्वत कवेरप्पा ने 4 विकेट झटके. जवाब में साउथ जोन ने 312 रन बनाकर 117 रनों की बढ़त बना ली. 

नॉर्थ जोन ने चौथे और आखिरी दिन अपनी दूसरी पारी 256/7 से आगे बढ़ाई, लेकिन पूरी टीम 297 रन पर सिमट गई. इस तरह साउथ जोन को जीत के लिए 181 रनों का लक्ष्य मिला.

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यह भी पढ़ें: वैभव सूर्यवंशी ने किया बड़ा इशारा... अब ईस्ट जोन को दलीप ट्रॉफी चैम्पियन बनाकर ही मानेंगे

निचले क्रम में अंशुल कंबोज ने 36 रन बनाकर टीम के लिए कुछ संघर्ष किया. इससे पहले सनत सांगवान ने 76 और आयुष ने 52 रन की अहम पारियां खेली थीं. साउथ जोन के लिए एमडी निधीश ने 56 रन देकर 5 विकेट झटके.

181 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी साउथ जोन को रिकी भुई और एन जगदीशन ने शानदार शुरुआत दिलाई. दोनों के बीच पहले विकेट के लिए 64 रन की साझेदारी हुई. गुरनूर बरार ने रिकी भुई को आउट कर इस साझेदारी को तोड़ा. भुई 42 रन बनाकर पवेलियन लौटे.

इसके तुरंत बाद शेख रशीद भी आबिद मुश्ताक की गेंद पर बोल्ड हो गए. 65 रन के अंदर दो विकेट गिरने के बाद एन जगदीशन ने पारी को संभाला और तिलक वर्मा के साथ अहम साझेदारी की. दोनों ने टीम का स्कोर 100 रन के पार पहुंचाया.

यह भी पढ़ें: फ‍िन‍िशर रिंकू सिंह का टी20 कर‍ियर 'फ‍िन‍िश'? अफगान‍िस्तान सीरीज से क्यों हुए टीम इंड‍िया से बाहर... जानें असली कहानी

साउथ जोन को 102 रन के स्कोर पर तीसरा झटका लगा, जब जगदीशन 43 रन बनाकर आबिद मुश्ताक की गेंद पर आउट हो गए. इसके बाद तिलक वर्मा को रविचंद्रन स्मरण का साथ मिला.

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दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 80 रन की नाबाद साझेदारी की और टीम को जीत तक पहुंचाया. तिलक ने 51 रन बनाए, जबकि स्मरण ने 42 गेंदों में नाबाद 32 रन की पारी खेली.

अब 6 सितंबर (रविवार) को दलीप ट्रॉफी 2026 का फाइनल मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है. ईस्ट जोन से वैभव सूर्यवंशी शानदार फॉर्म में हैं वहीं साउथ जोन से कप्तान तिलक वर्मा भी जलवा बिखेर रहे हैं.

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