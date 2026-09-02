बीजेपी के प्रोटेस्ट में हाई वोल्टेज ड्रामा, पूर्व विधायक ने बाइक सवार का हेलमेट तोड़ा

बुधवार को कलबुर्गी में डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस के सामने BJP के विरोध प्रदर्शन के दौरान काफी हंगामा हो गया. दरअसल, बीजेपी के प्रोटेस्ट के बीच एक बाइक ने वहां से निकलने की कोशिश की. इसपर बीजेपी के पूर्व विधायक भड़क गए और हंगामा हो गया.

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बीजेपी के पूर्व विधायक राजकुमार पाटिल तेलकुर इतना भड़क गए कि उन्होंने बाइक चला रहे युवक को रोक कर उससे पूछताछ करनी शुरू कर दी. गुस्से में तेलकुर ने बाइकर की हेलमेट ज़मीन पर पटककर तोड़ दी. बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बाइक की हवा निकाल दी और बाइकर से सवाल-जवाब करना शुरू कर दिया.

इस घटना का वीडियो भी सामने आया है. वीडियो में दिख रहा है कि बीजेपी के प्रोटेस्ट के दौरान एक बाइकर वहां से निकलने की कोशिश करता है. जिसपर बीजेपी के पूर्व विधायक भड़क जाते हैं. वे बाइकर से सवाल-जवाब करने लगते हैं. मामला इतना बढ़ जाता है कि गुस्से में वे बाइकर का हेलमेट भी तोड़ देते हैं. इस दौरान अन्य बीजेपी कार्यकर्ता उसकी बाइक की हवा निकाल देते हैं. बाद में, पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को शांत कराकर बाइकर को वहां से भेज दिया.

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बता दें, बीजेपी सूखे से प्रभावित जिले के लिए राहत की मांग को लेकर प्रोटेस्ट कर रही थी. बीजेपी नेताओं का आरोप है कि बारिश न होने के कारण क्षेत्र में सूखा पड़ा है और फसलें भी पूरी तरह खराब हो चुकी हैं. उनकी मांग है कि राज्य सरकार इलाके को सूखाग्रस्त घोषित करे और किसानों को उचित मुआवजा दें.

बीजेपी ने कर्नाटक सरकार पर कलबुर्गी के किसानों के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया है. बीजेपी अपनी इन्हीं मांगों को लेकर प्रोटेस्ट कर रही थी, जिस दौरान बाइकर के वहां से गुजरने पर हंगामा हो गया. हालांकि बाद में पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत कराया.

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