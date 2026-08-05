नियमों के घेरे में कांवड़ के 'डीजे': 10 फीट से चौड़े साउंड सिस्टम पर चला प्रशासन का हंटर, काटा 50 हजार का चालान

कांवड़ मेले 2026 के दौरान उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में पुलिस ने नियमों का उल्लंघन करने वाले डीजे संचालकों पर बड़ी कार्रवाई शुरू की है. शासन द्वारा डीजे के लिए अधिकतम 12 फीट ऊंचाई और 10 फीट चौड़ाई तय की गई है. मुजफ्फरनगर के शिव चौक पर मानकों के विपरीत पहुंचे कश्यप डीजे पर पुलिस ने 50 हजार रुपये का चालान किया है. हरिद्वार से आने वाली बड़ी कांवड़ों के डीजे की दिल्ली-देहरादून नेशनल हाईवे 58 स्थित पुरकाजी बॉर्डर पर नपाई की जा रही है. तय साइज से बड़े डीजे को आगे बढ़ने से रोककर उनका साइज कम कराया जा रहा है.

और पढ़ें

सरकारी संपत्ति के नुकसान और जाम पर लगाम

हर बार कांवड़ यात्रा के दौरान ओवरसाइज डीजे शहर में प्रवेश कर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाते थे. इसके अलावा शहर में भारी जाम की स्थिति पैदा हो जाती थी, जिससे प्रशासनिक व्यवस्था चरमरा जाती थी. इस बार मेले को सकुशल संपन्न कराने के लिए शासन ने सख्त निर्देश जारी किए हैंकां

यूपी बॉर्डर पर रोके जा रहे मानक से बड़े डीजे

हरिद्वार से गंगाजल लेकर आ रही बड़ी कांवड़ों के साथ चल रहे डीजे को पुलिस यूपी बॉर्डर पर ही रोक रही है. पुरकाजी थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे 58 पर जांच के दौरान ओवरसाइज मिलने वाले डीजे को रोक दिया जा रहा है. डीजे संचालक अपने डीजे का साइज कम करने के बाद ही आगे बढ़ पा रहे हैं.

एसएसपी संजय कुमार वर्मा का बयान

Advertisement

मुजफ्फरनगर एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने बताया कि हरिद्वार से आने वाले डीजे और झांकियों की बॉर्डर पर ही नपाई कराई जा रही है. हरिद्वार पुलिस और मुजफ्फरनगर पुलिस के सहयोग से शासन के निर्देशानुसार 12 फीट ऊंचाई और 10 फीट चौड़ाई की सीमा का पालन कराया जा रहा है.

---- समाप्त ----