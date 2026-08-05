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एक लड़की, तीन दोस्त और दारू पार्टी... GF से बात करने की ऐसी सजा, दंग रह गए लोग 

बांदा में दोस्ती, प्यार और शक की कहानी खूनी वारदात में बदल गई. पुलिस के मुताबिक, एक युवक ने अपनी गर्लफ्रेंड से दोस्त की बातचीत से नाराज होकर शराब पार्टी के दौरान साथी के साथ मिलकर उसकी ईंट, पत्थर और डंडों से हत्या कर दी. मृतक का शव खेत में मिला. पुलिस ने कुछ ही घंटों में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार भी बरामद कर लिए.

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दोस्त की महिला मित्र से बातचीत करने का खामियाजा मिला (Photo ITG)
दोस्त की महिला मित्र से बातचीत करने का खामियाजा मिला (Photo ITG)

बांदा जिले में दोस्ती, प्यार और शक की एक ऐसी कहानी सामने आई है, जिसका अंत बेहद दर्दनाक हुआ. जिस दोस्त के साथ बैठकर शराब पी, उसी को कुछ घंटे बाद ईंट, पत्थर और डंडों से इतना पीटा गया कि उसकी मौके पर ही मौत हो गई. पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि हत्या की वजह कोई पुरानी दुश्मनी नहीं, बल्कि एक युवती से बातचीत को लेकर पैदा हुआ विवाद था. आरोपियों का दावा है कि उन्होंने कई बार अपने दोस्त को मना किया, लेकिन जब बात नहीं बनी तो शराब पार्टी के दौरान ही उसकी हत्या कर दी. पुलिस ने वारदात के कुछ ही घंटों के भीतर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. उनके कब्जे से हत्या में इस्तेमाल किए गए आलाकत्ल भी बरामद कर लिए गए हैं.

यह मामला मटौंध थाना क्षेत्र के भूरागढ़ चौकी इलाके का है. मंगलवार सुबह पुलिस को सूचना मिली कि खेत में एक युवक का शव पड़ा है. मौके पर पहुंची पुलिस ने देखा कि युवक के सिर और गर्दन पर गंभीर चोटों के निशान हैं और आसपास खून फैला हुआ है. घटनास्थल के पास शराब की बोतलें और अन्य सामान भी मिला, जिससे अंदाजा लगाया गया कि वारदात से पहले यहां शराब पार्टी हुई थी. शव की पहचान गुड्डू, निवासी तिंदवारी, के रूप में हुई. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू की. पुलिस जांच में सामने आया कि मृतक गुड्डू और आरोपी सागर तथा संजू आपस में अच्छे दोस्त थे. तीनों साथ काम भी करते थे और घटना वाली रात भी एक साथ बैठे थे. पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि जिस युवती से सागर प्रेम करता था, उससे गुड्डू भी बातचीत करने लगा था. इसे लेकर पहले भी कई बार दोनों के बीच कहासुनी हो चुकी थी. आरोपियों का कहना है कि उन्होंने गुड्डू को कई बार समझाया, लेकिन वह नहीं माना. मंगलवार रात तीनों ने साथ बैठकर शराब पी. इसी दौरान फिर वही बात उठी और विवाद इतना बढ़ गया कि गुस्से में आकर दोनों आरोपियों ने गुड्डू पर हमला कर दिया.

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ईंट, पत्थर और डंडों से किया ताबड़तोड़ हमला

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पुलिस के मुताबिक, विवाद बढ़ने के बाद आरोपियों ने पहले मारपीट शुरू की और फिर ईंट, पत्थर और डंडों से गुड्डू के सिर और गर्दन पर लगातार वार किए. हमला इतना बेरहम था कि गुड्डू ने मौके पर ही दम तोड़ दिया. वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए. कुछ घंटों में पुलिस ने दबोच लिया. हत्या की सूचना मिलते ही पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे. घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और साक्ष्य जुटाए गए. इसके बाद कई टीमों का गठन कर आरोपियों की तलाश शुरू की गई. पुलिस ने कुछ ही घंटों के भीतर दोनों आरोपियों सागर और संजू को गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ में दोनों ने हत्या की बात स्वीकार करते हुए अपना पक्ष बताया. पुलिस ने उनकी निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल किए गए आलाकत्ल भी बरामद कर लिए.

मृतक पर पहले से दर्ज थे कई मुकदमे

जांच के दौरान पुलिस को यह भी पता चला कि मृतक गुड्डू तिंदवारी थाना क्षेत्र का हिस्ट्रीशीटर था. उसके खिलाफ हत्या समेत कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज थे. हालांकि पुलिस का कहना है कि इस वारदात का कारण उसके पुराने आपराधिक मामले नहीं, बल्कि युवती से बातचीत को लेकर पैदा हुआ विवाद प्रतीत हो रहा है. पुलिस अन्य पहलुओं की भी जांच कर रही है, ताकि घटना से जुड़ी हर कड़ी स्पष्ट हो सके. अपर पुलिस अधीक्षक (ASP) शिवराज ने बताया कि मटौंध थाना क्षेत्र में हुई हत्या के मामले में दो आरोपियों सागर और संजू को गिरफ्तार कर लिया गया है. उन्होंने बताया कि दोनों आरोपियों ने अपने तीसरे साथी गुड्डू की ईंट, पत्थर और डंडे से हमला कर हत्या कर दी थी. पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल किए गए आलाकत्ल भी बरामद कर लिए हैं. दोनों को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है. मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है. ASP के मुताबिक, मृतक और दोनों आरोपी आपस में दोस्त थे और एक साथ काम भी करते थे.

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दोस्ती, प्यार और गुस्से का खौफनाक अंजाम

पुलिस की शुरुआती जांच बताती है कि यह वारदात किसी सुनियोजित आपराधिक गैंगवार का हिस्सा नहीं थी, बल्कि रिश्तों में पैदा हुए अविश्वास और गुस्से का नतीजा थी. जिस दोस्त के साथ रात तक बैठकर शराब पी गई, उसी की कुछ देर बाद बेरहमी से हत्या कर दी गई. हालांकि पुलिस अभी भी सभी पहलुओं की जांच कर रही है. कॉल डिटेल, घटनास्थल से मिले साक्ष्य और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल दोनों आरोपी सलाखों के पीछे हैं, जबकि एक मामूली दिखने वाला विवाद एक युवक की जान ले चुका है. यह घटना एक बार फिर बताती है कि रिश्तों में बढ़ता अविश्वास, शराब के नशे और गुस्से के साथ मिलकर कितनी भयावह तस्वीर पैदा कर सकता है.

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