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Optical Illusion: तस्वीर में छिपी बाल्टी खोज पाएंगे आप, 10 सेकंड का चैलेंज

Optical Illusion: इस मजेदार ऑप्टिकल इल्यूजन तस्वीर में खेत और खूबसूरत नजारे के बीच कई जानवर और छोटी-छोटी चीजें छिपी हुई हैं. आपको इस तस्वीर में छिपी बाल्टी को खोजना है.

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तस्वीर में आपको छिपी हुई बाल्टी खोजना है. ( Photo: AI)
तस्वीर में आपको छिपी हुई बाल्टी खोजना है. ( Photo: AI)

सोशल मीडिया पर ऑप्टिकल इल्यूजन और छिपी हुई चीजों वाली तस्वीरें लोगों को खूब पसंद आती हैं. ऐसी तस्वीरों में कई चीजें हमारे सामने ही होती हैं, लेकिन उन्हें इस तरह तस्वीर में शामिल किया जाता है कि पहली नजर में उन पर ध्यान नहीं जाता. अब ऐसी ही एक मजेदार तस्वीर सामने आई है, जिसमें खेत और गांव का खूबसूरत नजारा दिख रहा है. तस्वीर में एक बड़ा-सा खेत दिखाई दे रहा है. आसपास पेड़, ट्रैक्टर, गाय, भेड़, बकरी, घोड़ा, मुर्गियां, बच्चे और कई दूसरी चीजें नजर आ रही हैं. पहली नजर में देखने पर लगता है कि तस्वीर में सब कुछ बिल्कुल साफ है. लेकिन असली चैलेंज यहीं से शुरू होता है. इस तस्वीर में कई जानवर और छोटी-छोटी चीजें छिपाई गई हैं, जिन्हें ढूंढने के लिए आपको तस्वीर को ध्यान से देखना होगा.

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जब हम ऐसी तस्वीर देखते हैं तो हमारा ध्यान सबसे पहले बड़ी और साफ चीजों पर जाता है. उदाहरण के लिए इस तस्वीर में खेत, ट्रैक्टर और घोड़ा तुरंत नजर आ जाते हैं. लेकिन तस्वीर के छोटे हिस्सों में छिपी चीजों को पहचानने के लिए आंखों को थोड़ा ज्यादा ध्यान लगाना पड़ता है. यही इस तस्वीर को एक मजेदार ऑप्टिकल इल्यूजन बनाता है. कुछ चीजें पेड़-पौधों के आसपास छिपी हुई हैं, तो कुछ जानवरों के बीच नजर आती हैं. कुछ चीजें इतनी छोटी हैं कि उन्हें पहली बार देखने पर नजरअंदाज किया जा सकता है.

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तस्वीर को ऊपर से नीचे तक ध्यान से देखें
अगर आप इस पहेली को हल करना चाहते हैं तो तस्वीर को एक साथ देखने के बजाय अलग-अलग हिस्सों में देखिए. सबसे पहले पेड़ और आसमान वाले हिस्से को ध्यान से देखिए. इसके बाद खलिहान की छत और खिड़कियों पर नजर डालिए. फिर ट्रैक्टर, घास के ढेर और आसपास के खेत को ध्यान से देखिए. इसके बाद तस्वीर के निचले हिस्से को जरूर देखिए, क्योंकि वहां भी कई छोटी चीजें छिपी हुई हैं. इस पहेली में सिर्फ बड़े जानवरों पर ध्यान देना काफी नहीं है. आपको तस्वीर में छिपी बाल्टी को खोजना है.

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Meta AI generated image

ऐसी तस्वीरों की खास बात यही होती है कि जब तक हम खुद छिपी हुई चीजें नहीं ढूंढते, तब तक तस्वीर बिल्कुल सामान्य लगती है. लेकिन एक बार कोई छिपी हुई चीज दिखाई दे जाए तो फिर उसे दोबारा नजरअंदाज करना मुश्किल हो जाता है. इसलिए अगर आपको पहली कोशिश में सभी चीजें नहीं मिलीं तो तस्वीर को एक बार और देखिए. खासकर पेड़, छत, घास, खेत और तस्वीर के कोनों पर ध्यान दीजिए.

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तो अब आपकी बारी है-बताइए, इस तस्वीर में आपको छिपी हुई बाल्टी दिख गई है. 

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