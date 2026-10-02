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कौन से हैं वो जानवर, जो बड़े मजे से खाते हैं खतरनाक जहर वाला कोबरा?

कोबरा का नाम सुनकर जहां इंसान डर जाते हैं, वहीं जंगल में कई ऐसे जानवर हैं जो इसका सामना कर सकते हैं. जानिए कौन-कौन से जानवर कोबरा का शिकार करते हैं और कैसे उससे बचते या मुकाबला करते हैं.

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कोबरा को दुनिया के खतरनाक सांपों में गिना जाता है. ( Photo: ITG)
कोबरा को दुनिया के खतरनाक सांपों में गिना जाता है. ( Photo: ITG)

कोबरा को देखते ही अच्छे-अच्छों के होश उड़ जाते हैं. फन फैलाए सामने खड़ा ये जहरीला सांप किसी भी इंसान के लिए खतरनाक हो सकता है. लेकिन क्या आपको पता है कि जंगल में कुछ ऐसे जानवर भी हैं, जो कोबरा के सामने आने से घबराते नहीं हैं? इतना ही नहीं, इनमें कुछ जानवर ऐसे भी हैं जो कोबरा को ही अपना शिकार बना लेते हैं. नेवले से लेकर कुछ शिकारी पक्षियों तक, इनके सामने कोबरा का जहर भी हमेशा काम नहीं आता. आखिर कौन हैं ये जानवर और कैसे करते हैं कोबरा का शिकार? आइए जानते हैं.

1. नेवला
कोबरा का सबसे मशहूर दुश्मन नेवला माना जाता है. यह आकार में कोबरा से छोटा होता है, लेकिन बेहद फुर्तीला होता है. कोबरा जैसे ही हमला करने के लिए झपटता है, नेवला तेजी से उसके वार से बचने की कोशिश करता है और मौका मिलते ही पलटकर हमला करता है. यही तेजी उसे कोबरा से मुकाबले में मदद करती है.

2. हनी बैजर
हनी बैजर यानी शहद खाने वाला एक छोटा लेकिन बेहद मजबूत जानवर है. यह अपने से बड़े शिकार से भी भिड़ने के लिए जाना जाता है. इसकी मोटी त्वचा इसे सांप के हमले से कुछ हद तक सुरक्षा देती है. रिपोर्ट के मुताबिक यह कोबरा जैसे जहरीले सांप का भी सामना कर सकता है.

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3. किंग कोबरा
नाम में भले ही 'किंग' लगा हो, लेकिन किंग कोबरा भी दूसरे सांपों का शिकार करता है. किंग कोबरा को ophiophage कहा जाता है. इसका मतलब है ऐसा जीव जो दूसरे सांपों को खाता है. बड़े किंग कोबरा छोटे सांपों और कभी-कभी दूसरे छोटे किंग कोबरा का भी शिकार कर सकते हैं.

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4. सेक्रेटरी बर्ड
सेक्रेटरी बर्ड अफ्रीका में पाया जाने वाला लंबी टांगों वाला शिकारी पक्षी है. यह जमीन पर मौजूद सांपों को पकड़ने में माहिर होता है. यह अपनी मजबूत टांगों से सांप को दबाकर या चोट पहुंचाकर उसे कमजोर कर सकता है. इसके बाद अपने तेज पंजों से हमला करता है.

5. हेजहॉग
हेजहॉग यानी कांटों से ढका छोटा जानवर भी सांपों से भिड़ सकता है. इसके शरीर पर मौजूद नुकीले कांटे इसे एक अलग तरह की सुरक्षा देते हैं. यह जरूरत पड़ने पर सांप पर हमला करके उसे खा भी सकता है.

6. किंगस्नेक
किंगस्नेक भी सांपों का शिकार करने के लिए जाना जाता है. यानी सांपों की दुनिया में भी एक सांप दूसरे सांप का शिकारी हो सकता है. कोबरा और किंगस्नेक के बीच मुकाबला हो तो किंगस्नेक हमला करके उसे अपना शिकार बनाने की कोशिश कर सकता है.

7. स्नेक ईगल
नाम से ही समझ आता है कि स्नेक ईगल का भोजन सांपों से जुड़ा है. यह शिकारी पक्षी आसमान से जमीन पर नजर रखता है. अपनी तेज नजर और मजबूत पंजों की मदद से यह जमीन पर मौजूद सांपों को पकड़ सकता है. कोबरा भी इसके शिकार में शामिल हो सकता है.

8. जंगली सूअर
जंगली सूअर को आमतौर पर कोबरा का खास शिकारी नहीं माना जाता. लेकिन जंगल में भोजन की तलाश करते समय इसका सामना सांप से हो सकता है. मजबूत शरीर और मोटी त्वचा वाला जंगली सूअर ऐसे मौके पर कोबरा को मारकर खा भी सकता है.

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कोबरा हमेशा शिकारी नहीं होता
कोबरा को दुनिया के खतरनाक सांपों में गिना जाता है, लेकिन जंगल में हर जानवर किसी न किसी का शिकार बन सकता है. नेवले की फुर्ती, हनी बैजर की मजबूती, किंग कोबरा की सांप खाने की आदत और शिकारी पक्षियों की तेज नजर जैसे गुण उन्हें कोबरा का सामना करने में मदद करते हैं.

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