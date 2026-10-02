Gen Z को माता-पिता से प्यार, फिर भी खुद के लिए क्यों चाहिए पर्सनल स्पेस?

आज की जेन जी अपने माता-पिता के साथ एक मजबूत रिश्ता रखती है. वो उनसे अपनी पढ़ाई, नौकरी, दोस्तों और अपनी जिंदगी से जुड़ी कई बातें शेयर करती है. जेन जी पहले की पीढ़ियों की तुलना में अपने पेरेंट्स के साथ बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट है यानी हर मुद्दे को लेकर खुलकर अपने विचार रखती है. लेकिन इसके साथ ही वो अपने लिए थोड़ी निजी जगह भी चाहती है.

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इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि वो परिवार से दूर होना चाहती है या माता-पिता से प्यार नहीं करती. बल्कि उसके लिए प्यार और निजी जगह, दोनों एक साथ जरूरी हैं.

साथ रहकर भी अपनी जगह चाहिए

पहले परिवार के साथ रहना अक्सर हर वक्त साथ रहने जैसा माना जाता था. लेकिन अब जेन जी के लिए घर में रहते हुए भी अपनी अलग दुनिया होना जरूरी है. वो कुछ वक्त अकेले रहना चाहती है, अपने कमरे में बैठना चाहती है या बिना किसी बातचीत के बस अपने साथ वक्त बिताना चाहती है.

ये निजी जगह या स्पेस उसके लिए खुद को समझने और दिनभर की भागदौड़ से थोड़ा आराम पाने का तरीका हो सकती है. हर वक्त बातचीत करते रहना या परिवार के हर काम में शामिल होना उसके लिए जरूरी नहीं है.

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हर बात बताना जरूरी नहीं

जेन जी अपने माता-पिता से जुड़ी रहना चाहती है, लेकिन वो अपनी जिंदगी की हर छोटी बात शेयर करना जरूरी नहीं समझती. उसके दोस्त, पसंद, बातचीत, सोशल लाइफ और खुद से जुड़े फैसले भी उसकी अपनी जिंदगी का हिस्सा हैं.

इसका मतलब ये नहीं कि वो माता-पिता से कुछ छिपाना चाहती है. वो बस ये चाहती है कि उसके माता-पिता उसकी कुछ सीमाओं को समझें और उसकी निजी जिंदगी का सम्मान करें.

अकेले वक्त बिताना भी है जरूरी

आज की जिंदगी में पढ़ाई, नौकरी, मोबाइल, सोशल मीडिया पर लगातार होने वाली बातचीत मानसिक थकान बढ़ा सकती है. ऐसे में अकेले बैठना, गाने सुनना, टहलना या बस कुछ देर चुप रहना जेन जी के लिए आराम का तरीका बन सकता है.



परिवार से प्यार करने और कुछ वक्त अकेले चाहने में कोई विरोध नहीं है. किसी रिश्ते में अपनापन जरूरी है, लेकिन उसके साथ एक-दूसरे की सीमाओं को समझना भी उतना ही जरूरी है.

प्यार कम नहीं, रिश्ता बदल रहा है

जेन जी का पर्सनल स्पेस मांगना परिवार से दूरी बनाने की कोशिश नहीं है. वो चाहती है कि माता-पिता उसके जीवन में रहें, लेकिन उसके फैसलों और व्यक्तिगत सीमाओं का भी सम्मान करें.

शायद यही आज के पारिवारिक रिश्तों में सबसे बड़ा बदलाव है. जेन जी के लिए परिवार से जुड़े रहना जरूरी है, लेकिन अपनी पहचान और अपनी निजी दुनिया को बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है. प्यार का मतलब हर वक्त साथ रहना नहीं, बल्कि एक-दूसरे को समझना और जरूरत के मुताबिक जगह देना भी है.



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