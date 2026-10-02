Offbeat Places to Visit in October: अक्टूबर के सुहाने मौसम में घूमने के लिए बेस्ट हैं ये 8 जगहें, अपनों के साथ बनाएं घूमने का प्लान

Offbeat Places to Visit in October: अक्टूबर का महीना घूमने-फिरने के लिए काफी अच्छा माना जाता है. बारिश के बाद मौसम सुहाना हो जाता है और कई जगहों पर हरियाली और खूबसूरत नजारे देखने को मिलते हैं. ऐसे में अगर आप इस महीने ट्रिप प्लान कर रहे हैं और इस बार कुछ अलग जगह एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो भारत में कई ऑफबीट डेस्टिनेशन हैं. यहां आपको पहाड़ों और घाटियों से लेकर झील, समुद्र और ऐतिहासिक इमारतों तक कई तरह के अनुभव मिल सकते हैं. तो आइए जानते हैं अक्टूबर में घूमने के लिए भारत की 8 खूबसूरत ऑफबीट जगहों के बारे में.

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जम्मू-कश्मीर

अक्टूबर के महीने में जम्मू-कश्मीर की खूबसूरती और भी बढ़ जाती है. इस दौरान कई जगहों पर पेड़ों के पत्ते पीले और सुनहरे रंग में नजर आने लगते हैं. श्रीनगर के गार्डन और आसपास की घाटियों का नजारा काफी खूबसूरत लगता है. आप डल झील में शिकारा राइड का मजा भी ले सकते हैं और पहाड़ों के साफ नजारों को करीब से देख सकते हैं.

मैसूर (कर्नाटक)

अक्टूबर में मैसूर का माहौल काफी खास रहता है. इस दौरान शहर में त्योहारों की रौनक देखने को मिलती है और कई जगहों पर सजावट की जाती है. मैसूर पैलेस, लोकल मार्केट और खूबसूरत गार्डन घूमने के लिए अच्छे विकल्प हैं. मौसम भी सुहाना रहता है, इसलिए आप आराम से शहर की सैर कर सकते हैं.

केरल

अक्टूबर में केरल भी घूमने के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है. बारिश के बाद यहां की हरियाली और निखर जाती है. अल्लेप्पी, कुमारकोम और मुन्नार जैसी जगहों पर खूबसूरत नजारे देखने को मिलते हैं. आप बैकवाटर्स में हाउसबोट राइड का मजा ले सकते हैं या मुन्नार के चाय के बागानों में घूम सकते हैं.

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अंडमान और निकोबार

अगर आपको समुद्र और बीच पसंद हैं तो अक्टूबर में अंडमान और निकोबार का प्लान बना सकते हैं. इस दौरान मौसम सुहाना रहता है और समुद्र भी घूमने-फिरने के लिए आकर्षक लगता है. यहां आप बीच पर आराम करने के साथ स्नॉर्कलिंग और आइलैंड हॉपिंग जैसी एक्टिविटीज का मजा ले सकते हैं.

जीरो (अरुणाचल प्रदेश)

अरुणाचल प्रदेश की जीरो वैली उन लोगों के लिए अच्छी जगह है जो भीड़भाड़ से दूर कुछ शांत समय बिताना चाहते हैं. अक्टूबर में यहां का मौसम घूमने के लिए काफी अच्छा रहता है. आप यहां हरे-भरे खेत, छोटे गांव और आसपास की पहाड़ियों को देख सकते हैं. यहां की लोकल जनजातीय संस्कृति भी इस जगह को खास बनाती है.

हम्पी (कर्नाटक)

इतिहास और प्राचीन इमारतों में दिलचस्पी रखने वालों के लिए हम्पी एक शानदार डेस्टिनेशन है. यहां आपको पुराने मंदिर, ऐतिहासिक खंडहर और बड़े-बड़े पत्थरों से घिरा खूबसूरत लैंडस्केप देखने को मिलेगा. अक्टूबर में मौसम थोड़ा सुहाना होने लगता है, इसलिए ऐतिहासिक जगहों पर घूमना आसान रहता है.

उदयपुर (राजस्थान)

झीलों और महलों का शहर उदयपुर अक्टूबर में घूमने के लिए अच्छा ऑप्शन है. इस दौरान मौसम सुहाना रहता है, जिससे शहर घूमना आसान हो जाता है. आप पिछोला झील में बोट राइड कर सकते हैं और पुराने शहर की गलियों में घूमते हुए यहां की खूबसूरत इमारतों को देख सकते हैं. उदयपुर की रॉयल विरासत और लोकल कल्चर भी आपको काफी पसंद आएगा.

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मांडू (मध्य प्रदेश)

मध्य प्रदेश का मांडू इतिहास और खूबसूरत वास्तुकला के लिए जाना जाता है. यहां आपको पुराने महल, मंडप और कई ऐतिहासिक इमारतें देखने को मिलेंगी. बारिश के बाद अक्टूबर में आसपास की हरियाली इस जगह की खूबसूरती को और बढ़ा देती है. अगर आप किसी शांत और कम भीड़ वाली ऐतिहासिक जगह पर घूमना चाहते हैं, तो मांडू को अपनी लिस्ट में शामिल कर सकते हैं.

अगर आप भी अक्टूबर में घूमने का प्लान बना रहे हैं तो सिर्फ पॉपुलर टूरिस्ट प्लेस ही नहीं, बल्कि इन ऑफबीट जगहों को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं. पहाड़, झील, समुद्र, हरियाली और ऐतिहासिक इमारतें, इन डेस्टिनेशन में आपको अलग-अलग तरह के ट्रैवल एक्सपीरियंस मिलेंगे. हालांकि, ट्रिप प्लान करने से पहले मौसम, स्थानीय परिस्थितियों और यात्रा से जुड़ी जरूरी जानकारी जरूर चेक कर लें.

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