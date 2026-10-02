कार चलाते वक्त सीने में उठा दर्द, कई गाड़ियों से टकराई कार... राहगीरों ने शीशा तोड़कर दिया CPR, बचाई अधिवक्ता की जान

यूपी के उन्नाव में कचहरी से घर लौट रहे एक अधिवक्ता के लिए अचानक कुछ सेकंड ऐसे आए, जब उनकी जान पर बन आई. वह कार चला रहे थे, तभी उनके सीने में तेज दर्द उठा. दर्द इतना बढ़ा कि वह कार के अंदर ही बेसुध होकर सीना पकड़कर कराहने लगे. इसी दौरान उनकी कार कई वाहनों से टकराती हुई आगे बढ़ गई. आखिरकार उन्होंने गदनखेड़ा रोड पर अजीत सिंह गेट के पास ब्रेक लगा दी.

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कार रुकते ही आसपास मौजूद लोगों की नजर अंदर बैठे अधिवक्ता पर पड़ी. वह कार के अंदर दर्द से तड़प रहे थे और ठीक से कुछ बता नहीं दे पा रहे थे. लोगों को समझ आया कि मामला गंभीर है. इसके बाद राहगीरों ने कार का शीशा ईंट से तोड़ा और अधिवक्ता को बाहर निकाला. कुछ लोगों ने वहीं CPR देना शुरू कर दिया. एक राहगीर उनकी कार से ही उन्हें जिला अस्पताल लेकर पहुंचा. अस्पताल में डॉक्टरों ने उनका इलाज शुरू किया. फिलहाल उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है.

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मामला उन्नाव का है. अधिवक्ता रिंकू यादव कचहरी से कार चलाकर अपने घर लौट रहे थे. इसी दौरान रास्ते में उनके सीने में अचानक तेज दर्द उठा. अधिवक्ता सीने में दर्द से परेशान थे और बेसुध हालत में थे. मदद के लिए पहुंचे लोगों ने कार का शीशा तोड़ा. इसके बाद उन्हें बाहर निकाला गया. राहगीरों ने तुरंत CPR देना शुरू किया. इसी दौरान एक व्यक्ति ने बिना समय गंवाए उन्हें जिला अस्पताल पहुंचाने का फैसला किया.

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मदद करने वाले एक राहगीर ने अधिवक्ता को उनकी कार से ही जिला अस्पताल पहुंचाया. वहां डॉक्टरों ने उनका इलाज शुरू किया. समय पर अस्पताल पहुंचने और मौके पर लोगों की मदद मिलने से उनकी जान बच सकी. डॉक्टरों ने भी इलाज के दौरान कहा कि अगर उन्हें अस्पताल पहुंचाने में और देरी होती तो स्थिति गंभीर हो सकती थी. फिलहाल अधिवक्ता की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है.

हार्ट अटैक की आशंका, डॉक्टर कर रहे इलाज

अधिवक्ता के सीने में अचानक तेज दर्द और बेसुध होने की बात सामने आई है. इसे हार्ट अटैक की आशंका के तौर पर देखा जा रहा है. इस घटना ने एक और बात सामने ला दी कि सड़क पर अचानक किसी व्यक्ति की तबीयत बिगड़ने पर आसपास मौजूद लोगों की तत्काल मदद कितनी अहम हो सकती है. यहां राहगीरों ने हादसा देखकर सिर्फ भीड़ नहीं लगाई, बल्कि कार का शीशा तोड़कर अधिवक्ता को बाहर निकाला, CPR दिया और उन्हें अस्पताल तक पहुंचाया.

अधिवक्ता की हालत अचानक बिगड़ी थी. वह चलती कार के अंदर थे और कई वाहनों से टक्कर भी हो चुकी थी. ऐसे में मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत स्थिति को समझा और उन्हें कार से बाहर निकालकर मदद पहुंचाई. डॉक्टरों के मुताबिक, अस्पताल पहुंचने में थोड़ी और देर होती तो स्थिति गंभीर हो सकती थी. फिलहाल रिंकू यादव का जिला अस्पताल में इलाज जारी है और उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है.

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