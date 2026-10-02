scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

कार चलाते वक्त सीने में उठा दर्द, कई गाड़ियों से टकराई कार... राहगीरों ने शीशा तोड़कर दिया CPR, बचाई अधिवक्ता की जान

उत्तर प्रदेश के उन्नाव में कार चलाते वक्त अधिवक्ता की अचानक तबीयत बिगड़ गई. उनके सीने में तेज दर्द उठा और वह कार के अंदर ही बेसुध होकर कराहने लगे. इस दौरान कार कई वाहनों से टकराकर रुक गई. राहगीरों ने कार का शीशा तोड़कर अधिवक्ता को बाहर निकाला और CPR दिया. इसके बाद अस्पताल पहुंचाया. डॉक्टरों के मुताबिक, अगर देर हो जाती तो स्थिति गंभीर हो सकती थी.

Advertisement
X
कार चलाते समय बिगड़ी अधिवक्ता की तबीयत. (Photo: Screengrab)
कार चलाते समय बिगड़ी अधिवक्ता की तबीयत. (Photo: Screengrab)

यूपी के उन्नाव में कचहरी से घर लौट रहे एक अधिवक्ता के लिए अचानक कुछ सेकंड ऐसे आए, जब उनकी जान पर बन आई. वह कार चला रहे थे, तभी उनके सीने में तेज दर्द उठा. दर्द इतना बढ़ा कि वह कार के अंदर ही बेसुध होकर सीना पकड़कर कराहने लगे. इसी दौरान उनकी कार कई वाहनों से टकराती हुई आगे बढ़ गई. आखिरकार उन्होंने गदनखेड़ा रोड पर अजीत सिंह गेट के पास ब्रेक लगा दी.

कार रुकते ही आसपास मौजूद लोगों की नजर अंदर बैठे अधिवक्ता पर पड़ी. वह कार के अंदर दर्द से तड़प रहे थे और ठीक से कुछ बता नहीं दे पा रहे थे. लोगों को समझ आया कि मामला गंभीर है. इसके बाद राहगीरों ने कार का शीशा ईंट से तोड़ा और अधिवक्ता को बाहर निकाला. कुछ लोगों ने वहीं CPR देना शुरू कर दिया. एक राहगीर उनकी कार से ही उन्हें जिला अस्पताल लेकर पहुंचा. अस्पताल में डॉक्टरों ने उनका इलाज शुरू किया. फिलहाल उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है.

यहां देखें Video

सम्बंधित ख़बरें

Player suffers heart attack during badminton at Hansraj stadium Jalandhar
बैडमिंटन खेलते वक्त आया हार्ट अटैक, सीपीआर से बची जान
Heart Attack Symptoms
क्या BP की दवाएं छोड़ने से हार्ट अटैक आ सकता है? डॉक्टर से जानें
Calcium in heart
ज्यादा कैल्शियम ला सकता है हार्ट अटैक, डॉक्टर ने बताया कैसे होगा ठीक
For many people who are facing blockages in their heart arteries, getting a stent is a turning point in their lives.
दोस्तों के साथ बैठा था... लालबाग में 25 वर्षीय युवक की हार्ट अटैक से मौत
पिता की मौत के बाद मिली थी नौकरी. (Photo: Screengrab)
29 साल का रेलकर्मी अचानक गिरा और हो गई मौत, Video

मामला उन्नाव का है. अधिवक्ता रिंकू यादव कचहरी से कार चलाकर अपने घर लौट रहे थे. इसी दौरान रास्ते में उनके सीने में अचानक तेज दर्द उठा. अधिवक्ता सीने में दर्द से परेशान थे और बेसुध हालत में थे. मदद के लिए पहुंचे लोगों ने कार का शीशा तोड़ा. इसके बाद उन्हें बाहर निकाला गया. राहगीरों ने तुरंत CPR देना शुरू किया. इसी दौरान एक व्यक्ति ने बिना समय गंवाए उन्हें जिला अस्पताल पहुंचाने का फैसला किया.

Advertisement

यह भी पढ़ें: बेहोश कौवे को पुलिसकर्मी ने सीपीआर देकर दी नई जिंदगी, सोशल मीडिया पर छाया वीडियो

मदद करने वाले एक राहगीर ने अधिवक्ता को उनकी कार से ही जिला अस्पताल पहुंचाया. वहां डॉक्टरों ने उनका इलाज शुरू किया. समय पर अस्पताल पहुंचने और मौके पर लोगों की मदद मिलने से उनकी जान बच सकी. डॉक्टरों ने भी इलाज के दौरान कहा कि अगर उन्हें अस्पताल पहुंचाने में और देरी होती तो स्थिति गंभीर हो सकती थी. फिलहाल अधिवक्ता की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है.

हार्ट अटैक की आशंका, डॉक्टर कर रहे इलाज

अधिवक्ता के सीने में अचानक तेज दर्द और बेसुध होने की बात सामने आई है. इसे हार्ट अटैक की आशंका के तौर पर देखा जा रहा है. इस घटना ने एक और बात सामने ला दी कि सड़क पर अचानक किसी व्यक्ति की तबीयत बिगड़ने पर आसपास मौजूद लोगों की तत्काल मदद कितनी अहम हो सकती है. यहां राहगीरों ने हादसा देखकर सिर्फ भीड़ नहीं लगाई, बल्कि कार का शीशा तोड़कर अधिवक्ता को बाहर निकाला, CPR दिया और उन्हें अस्पताल तक पहुंचाया.

अधिवक्ता की हालत अचानक बिगड़ी थी. वह चलती कार के अंदर थे और कई वाहनों से टक्कर भी हो चुकी थी. ऐसे में मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत स्थिति को समझा और उन्हें कार से बाहर निकालकर मदद पहुंचाई. डॉक्टरों के मुताबिक, अस्पताल पहुंचने में थोड़ी और देर होती तो स्थिति गंभीर हो सकती थी. फिलहाल रिंकू यादव का जिला अस्पताल में इलाज जारी है और उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Gen Z को माता-पिता से प्यार, फिर भी खुद के लिए क्यों चाहिए पर्सनल स्पेस? |
    Offbeat Places to Visit in October: अक्टूबर के सुहाने मौसम में घूमने के लिए बेस्ट हैं ये 8 जगहें, अपनों के साथ बनाएं घूमने का प्लान |
    कार चलाते वक्त सीने में उठा दर्द, कई गाड़ियों से टकराई कार... राहगीरों ने शीशा तोड़कर दिया CPR, बचाई अधिवक्ता की जान |
    Drishyam The Conclusion Public Review: दृश्यम: द कन्क्लूजन' का दमदार क्लाइमेक्स, छाए अजय देवगन, फैन्स बोले- ब्लॉकबस्टर |
    'नेतन्याहू ने ही रची Flydubai विमान की साजिश', ट्रंप की धमकी के बाद आया ईरान का बयान |
    एक हिंदुस्तानी कैप्टन ने कैसे बचाई 174 यात्रियों की जान? देखें गुजरात आजतक |
    Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 02 अक्टूबर 2026 की सुबह की बड़ी खबरें और अन्य समाचार |
    कौन से हैं वो जानवर, जो बड़े मजे से खाते हैं खतरनाक जहर वाला कोबरा? |
    Pink Saheli Card: दिल्ली की बसों में पिंक टिकट होगा बंद! महिलाओं को अब मुफ्त यात्रा के लिए करना होगा ये काम |
    गोरखपुर-फैजाबाद MLC चुनाव: बीजेपी से बागी हुए डॉ. संजयन त्रिपाठी, कार से झंडा हटाकर निर्दलीय लड़ने का ऐलान
    Advertisement