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Pink Saheli Card: दिल्ली की बसों में पिंक टिकट होगा बंद! महिलाओं को अब मुफ्त यात्रा के लिए करना होगा ये काम

DTC Free Bus Ride for Women: दिल्ली में डीटीसी बसों से मुफ्त सफर करने वाली महिलाओं के लिए जरूरी बदलाव होने वाला है. अब तक बस कंडक्टर से मिलने वाला कागज का पिंक टिकट जल्द बंद हो सकता है और इसकी जगह पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड लेगा. दिल्ली सरकार इस संबंध में जल्द नोटिफिकेशन जारी कर सकती है.

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डीटीसी में पिंक टिकट जल्द ही बंद होने वाला है और अब फ्री बस यात्रा के लिए 'पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड' की जरूरत होगी. (File Photo)
डीटीसी में पिंक टिकट जल्द ही बंद होने वाला है और अब फ्री बस यात्रा के लिए 'पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड' की जरूरत होगी. (File Photo)

दिल्ली में डीटीसी बसों में महिलाओं के लिए यात्रा मुफ्त है. लेकिन अब उनके सफर का तरीका बदलने वाला है. अभी तक यात्रा के लिए बस कंडक्टर से मिलने वाला कागज का पिंक टिकट जल्द ही बंद हो सकता है. दिल्ली सरकार इस संबंध में जल्द नोटिफिकेशन जारी कर सकती है. इसके बाद महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा के लिए 'पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड' रखना जरूरी होगा.

दिल्ली के परिवहन विभाग पहले ही कह चुका था कि 1 अक्टूबर से मुफ्त सफर के लिए स्मार्ट कार्ड अनिवार्य किया जाएगा. हालांकि, बस में बैठने के बाद कंडक्टर से मिलने वाले पिंक टिकट की सुविधा को कई बार आगे बढ़ाया गया था. अब सरकार कागज वाले टिकट की व्यवस्था से स्मार्ट कार्ड की ओर बढ़ रही है.

करीब 19 लाख कार्ड पहले ही जारी

दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री पंकज कुमार सिंह ने बताया कि इस संबंध में जल्द नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा. इसके बाद पिंक सहेली कार्ड को अनिवार्य कर दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि अब तक करीब 19 लाख पिंक सहेली कार्ड जारी किए जा चुके हैं.

एक वरिष्ठ डीटीसी अधिकारी के मुताबिक, अगले 10 दिनों तक महिलाओं के बीच जागरूकता अभियान चलाया जाएगा. इस दौरान महिला यात्रियों को पिंक सहेली कार्ड बनवाने के लिए जागरूक किया जाएगा, ताकि कार्ड व्यवस्था लागू होने पर उन्हें बस में सफर करने में परेशानी न हो.

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कौन बनवा सकता है कार्ड?

पिंक सहेली कार्ड दिल्ली में रहले वाली महिलाओं और ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए उपलब्ध है. इसके लिए उम्र कम से कम 5 साल होनी चाहिए. कार्ड बनवाते समय आधार कार्ड, आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर और नाम समेत जरूरी जानकारी देनी होगी. पहली बार कार्ड बनवाने के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा. कार्ड खो जाने या खराब होने की स्थिति में नया कार्ड बनवाने के लिए 59 रुपये देने होंगे. इसमें जीएसटी शामिल है. कार्ड जारी होने की तारीख से 5 साल तक वैध रहेगा.

कार्ड बनवाने के दो तरीके

पिंक सहेली कार्ड ऑफलाइन और ऑनलाइन, दोनों तरीकों से बनवाया जा सकता है.

ऑफलाइन आवेदन कैसे करें?

इसके लिए डीटीसी सेंटर, डीएम ऑफिस या एसडीएम ऑफिस जाना होगा. वहां एफओएस एजेंट को नाम, मोबाइल नंबर और आधार की जानकारी देनी होगी. ओटीपी से सत्यापन पूरा होने के बाद कार्ड उसी दिन जारी किया जा सकता है.

ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

ऑनलाइन खुद आवेदन करने के लिए MufinPay पर मोबाइल नंबर और आधार की जानकारी भरनी होगी. ओटीपी वेरिफिकेशन के बाद क्यूआर एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड किया जा सकेगा. इसके बाद अधिकृत डीटीसी सेंटर से फिजिकल कार्ड लेना होगा.

मेट्रो और रैपिड रेल में भी चलेगा कार्ड

पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड का इस्तेमाल डीटीसी और क्लस्टर बसों में मुफ्त सफर के लिए किया जा सकेगा. इसके अलावा यह दिल्ली मेट्रो और नमो भारत रैपिड रेल में भी यात्रा कार्ड की तरह इस्तेमाल हो सकता है. हालांकि, मेट्रो और आरआरटीएस में सफर मुफ्त नहीं होगा. इन सेवाओं का इस्तेमाल करने के लिए कार्ड में पहले पैसे डालने होंगे. कार्ड के पीछे दिए क्यूआर कोड को यूपीआई ऐप से स्कैन करके इसमें रकम डाली जा सकती है. दिल्ली मेट्रो में कार्ड का बैलेंस इस्तेमाल करने के लिए मेट्रो स्टेशन की एवीएम मशीन से टॉप-अप करना होगा.

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पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड नहीं तो क्या करें?

अगर आप दिल्ली में डीटीसी या क्लस्टर बसों से सफर करती हैं और मुफ्त यात्रा का लाभ जारी रखना चाहती हैं, तो पिंक सहेली कार्ड बनवाना जरूरी हो सकता है. करीब 50 अधिकृत केंद्रों पर जाकर कार्ड बनवाया जा सकता है. पहली बार कार्ड मुफ्त होने के कारण यात्रियों के लिए इसे समय रहते बनवाना आसान रहेगा.

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