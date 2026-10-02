गोरखपुर-फैजाबाद MLC चुनाव: बीजेपी से बागी हुए डॉ. संजयन त्रिपाठी, कार से झंडा हटाकर निर्दलीय लड़ने का ऐलान

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉ. संजयन त्रिपाठी ने बगावत का बिगुल फूंक दिया है. गोरखपुर-फैजाबाद स्नातक सीट से दावेदारी कर रहे डॉ. त्रिपाठी ने टिकट कटने के विरोध में अपनी गाड़ी से भाजपा का झंडा निकालकर फेंक दिया. ऐन वक्त पर पार्टी द्वारा ध्रुव कुमार त्रिपाठी को प्रत्याशी बनाए जाने से नाराज होकर उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया है. मीडिया और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बरसों की मेहनत याद कर उनकी आंखों में आंसू आ गए. उन्होंने पार्टी पर बाहरी लोगों को इंपोर्ट करने और निष्ठावान कार्यकर्ताओं की अनदेखी करने का आरोप लगाया है.

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कार्यकर्ताओं की अनदेखी का आरोप

संबोधन के दौरान भावुक हुए डॉ. संजयन त्रिपाठी ने कहा कि भाजपा अपने पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का सही से संयोजन नहीं कर पा रही है. पार्टी के लिए जमीनी स्तर पर वर्षों तक कार्य करने वाले नेताओं को दरकिनार किया जा रहा है. उन्होंने चेतावनी दी कि इस अनदेखी के कारण आने वाले दिनों में पार्टी के अन्य लोग भी बगावत का कदम उठा सकते हैं.

भाजपा की MLC उम्मीदवारों की सूची

2027 के विधानसभा चुनाव से पहले सेमीफाइनल माने जा रहे इस चुनाव के लिए भाजपा ने अपनी सूची जारी की है. इसमें वाराणसी स्नातक से केदारनाथ सिंह, मेरठ से दिनेश गोयल और इलाहाबाद-झांसी से अशोक कुमार राठौर को मैदान में उतारा है. वहीं वाराणसी शिक्षक सीट से डॉ. प्रमोद मिश्रा, आगरा से इंजीनियर हरि किशोर तिवारी और गोरखपुर-फैजाबाद से ध्रुव त्रिपाठी को टिकट दिया गया है.

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बिहार MLC और यूपी राज्यसभा चुनाव की हलचल

भाजपा ने बिहार एमएलसी चुनाव के लिए भी पटना से नवल किशोर यादव, कोसी से एनके यादव, दरभंगा से डॉ. सर्वेश कुमार और तिरहुत से नरेंद्र प्रताप सिंह को प्रत्याशी बनाया है. इसके साथ ही यूपी में 10 सीटों पर राज्यसभा चुनाव की सरगर्मी तेज है. एमएलसी चुनाव को लेकर भाजपा ने अवध क्षेत्र की बैठक कर बूथ प्रबंधन और मतदाता संपर्क की रणनीति तैयार की है.

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