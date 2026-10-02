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Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 02 अक्टूबर 2026 की सुबह की बड़ी खबरें और अन्य समाचार

आज शुक्रवार को जंतर-मंतर और आसपास के इलाकों में ट्रैफिक प्रतिबंध और नियंत्रित आवाजाही रहेगी. कनॉट प्लेस, पटेल चौक, GPO, टॉल्स्टॉय मार्ग और संसद मार्ग समेत कई इलाकों में ट्रैफिक प्रभावित रहेगा.

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दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर और आसपास के इलाके के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है.(File photo: ITG)
दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर और आसपास के इलाके के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है.(File photo: ITG)

दिल्ली में आज 2 अक्टूबर को जंतर-मंतर और आसपास के इलाकों में ट्रैफिक व्यवस्था बदली रहेगी. वहीं, मौसम विभाग ने देश के कई हिस्सों में अक्टूबर के पहले सप्ताह में बारिश का सिलसिला जारी रहने का अनुमान जताया है. इन खबरों के अलावा, ICC ने गुरुवार को 2027 मेंस वनडे वर्ल्ड कप का पूरा कार्यक्रम जारी कर दिया है. पढ़ें शुक्रवार सुबह की बड़ी खबरें

दिल्ली में निकलने से पहले पढ़ लें ट्रैफिक एडवाइजरी, जंतर-मंतर के आसपास डायवर्जन, 11 मेट्रो स्टेशन भी बंद 

दिल्ली में आज 2 अक्टूबर को जंतर-मंतर और आसपास के इलाकों में ट्रैफिक व्यवस्था बदली रहेगी. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने इसे लेकर एडवाइजरी जारी की है. इस दौरान कनॉट प्लेस, पटेल चौक, GPO और टॉल्सटॉय मार्ग के आसपास ट्रैफिक डायवर्जन रहेगा. जंतर-मंतर रोड और पार्लियामेंट स्ट्रीट पर भी आवाजाही प्रभावित हो सकती है. 

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'PM मोदी के आइडिया पर यूक्रेन में खत्म हो सकती है जंग...', रूसी राष्ट्रपति पुतिन का बड़ा बयान 

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन जंग को खत्म करने की कोशिशों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आइडिया की तारीफ की है. गुरुवार को पुतिन ने कहा कि कि प्रधानमंत्री मोदी की जंग खत्म कराने में गहरी दिलचस्पी है और उनके पास ऐसे अच्छे आइडिया हैं, जिनके जरिए दोनों पक्षों के लिए स्वीकार्य समाधान तलाशा जा सकता है.

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100% पुलिस वेरिफिकेशन, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, फैमिली डिटेल... राम मंदिर के हर कर्मचारी के लिए किया गया अनिवार्य 

श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने मंदिर में काम करने वाले सभी कर्मचारियों का 100 फीसदी वेरिफिकेशन कराने का फैसला किया है. इसमें पुलिस वेरिफिकेशन भी शामिल है. कर्मचारियों को पुलिस की ओर से जारी कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी देना होगा. ट्रस्ट ने कर्मचारियों से जुड़ी पूरी जानकारी मांगी है. इसमें उनके परिवार की जानकारी भी शामिल है.

वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, लो प्रेशर एरिया से मौसम लेगा यू-टर्न, 2-7 अक्टूबर के बीच इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट 

देश के कई हिस्सों में अक्टूबर के पहले सप्ताह में बारिश का सिलसिला जारी रहने वाला है. दरअसल, दक्षिण-पश्चिम मॉनसून की वापसी की रेखा अभी गुरदासपुर, चंडीगढ़, मुजफ्फरनगर, अलीगढ़, धौलपुर, उदयपुर, डीसा, नलिया से होकर गुजर रही है. इस दौरान अगले 2 से 3 दिनों के दौरान पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और UP में बारिश के आसार हैं. 

India World Cup Schedule: ऑस्ट्रेलिया से टीम इंड‍िया का वर्ल्ड कप ओपनर, 3 दिन बाद पाकिस्तान से भिड़ंत, ऐसा है भारत का फुल शेड्यूल 

ICC ने गुरुवार को 2027 मेंस वनडे वर्ल्ड कप का पूरा कार्यक्रम जारी कर दिया है. अगले साल होने वाला यह टूर्नामेंट दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में खेला जाएगा. 14 टीमों के इस टूर्नामेंट में भारतीय टीम अपने अभियान की शुरुआत 7 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ करेगी. भारत का दूसरा मुकाबला 10 अक्टूबर को पाकिस्तान के खिलाफ होगा. 

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मिडिल ईस्ट में अमेरिका की अब तक की सबसे बड़ी सैन्य घेराबंदी! डोनाल्ड ट्रंप ने भेजे 9,000 सैनिक, तैनात होंगे 3-3 एयरक्राफ्ट कैरियर 

अमेरिका मिडिल ईस्ट में जहाजों के एक समूह के साथ करीब 9,000 सैनिक भेज रहा है. ये जानकारी एक अमेरिकी अधिकारी ने गुरुवार को दी. इसी बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर नए हमलों की चेतावनी फिर दी है. उन्होंने कहा कि इजरायल जा रही उड़ान को क्रैश कराने की कोशिश करने वाले को-पायलट के तार ईरान से जुड़े हो सकते हैं.

फ्रांस में बेकाबू हुआ छात्रों का प्रदर्शन... कई स्कूलों में लगाई आग, प्रिंसिपल पर फेंका पेट्रोल; पीएम ने बुलाई इमरजेंसी मीटिंग 

फ्रांस में स्कूलों की बदहाली के खिलाफ शुरू हुआ छात्रों का आंदोलन अब पूरे देश में फैल चुका है और कई जगह हिंसक हो गया है. शिक्षकों की कमी, संसाधनों की किल्लत और पुरानी इमारतों के मुद्दे पर शुरू हुए प्रदर्शन में सैकड़ों स्कूल प्रभावित हुए हैं और सैकड़ों लोग गिरफ्तार हुए है. इसे लेकर PM सेबेस्टियन लेकोर्नू के दफ्तर ने आपात बैठक बुलाई है.

यूपी पुलिस सिपाही भर्ती के फिजिकल टेस्ट में बड़ा बदलाव, जानें नई तारीख और बदले परीक्षा केंद्र 

उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही भर्ती परीक्षा के फिजिकल टेस्ट को लेकर महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं.  भारी बारिश के चलते 24 और 29 सितंबर को होने वाली शारीरिक दक्षता परीक्षा कैंसिल कर दी गई थी. अब इन परीक्षाओं का नया शेड्यूल जारी किया गया है. नई व्यवस्था के तहत अलग-अलग परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा की तारीख और केंद्र में बदलाव हुआ है. 

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यूपी में BJP की नई टीमों का ऐलान... पिछड़ा वर्ग, महिला मोर्चा में इन चेहरों को जिम्मेदारी 

BJP ने आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर उत्तर प्रदेश में संगठन को लेकर पांच मोर्चों की नई टीमों का ऐलान किया है. पिछड़ा वर्ग मोर्चा, अनुसूचित जाति मोर्चा, किसान मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा और महिला मोर्चा की नई टीमों की घोषणा की गई है. इनमें प्रदेश पदाधिकारियों के साथ कई क्षेत्रों में क्षेत्रीय स्तर पर भी जिम्मेदारियां दी गई हैं. 

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