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Drishyam The Conclusion Public Review: दृश्यम: द कन्क्लूजन' का दमदार क्लाइमेक्स, छाए अजय देवगन, फैन्स बोले- ब्लॉकबस्टर

अजय देवगन की फिल्म 'दृश्यम: द कन्क्लूजन' 2 अक्टूबर को रिलीज़ हुई और दर्शकों तथा क्रिटिक्स से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है. फिल्म में सस्पेंस और क्लाइमेक्स को खासतौर पर सराहा गया है.

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दृश्यम 3 फिल्म कैसी है? (Photo: Screengrab)
दृश्यम 3 फिल्म कैसी है? (Photo: Screengrab)

Drishyam 3 Public Review: अजय देवगन के फैन्स को 2 अक्टूबर का बेसब्री से इंतजार था. अजय देवगन की फिल्म 'दृश्यम: द कन्क्लूजन', 2 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. आइए जानते हैं कि 'दृश्यम: द कन्क्लूजन' को पब्लिक का क्या रिसपॉन्स मिला है. 

कैसी है दृश्यम 3?
2 अक्टूबर को अजय देवगन की फिल्म 'दृश्यम: द कन्क्लूजन' देखने के लिए थिएटर्स में दर्शकों की भीड़ उमड़ी. दर्शकों ने अपना फैसला भी दे दिया है. एक फैन ने अजय देवगन की एक्टिंग की तारीफ करते हुए कहा कि ये मलयालम वर्जन से काफी बेहतर है. दूसरे ने कहा कि अजय सर फिल्म ब्लॉकबस्टर होगी. दर्शकों का कहना है कि फिल्म में सस्पेंस बरकरार रखना कमाल है. कई लोगों ने लिखा कि अजय देवगन ने बढ़िया एक्टिंग की है. 

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— KBP Reviews🏹 (@KshitizCritic) October 1, 2026

कुछ ने कहा कि वो फिल्म को 5 में से 5 नंबर देंगे. कई लोगों ने कहा कि 'दृश्यम: द कन्क्लूजन' बॉक्स ऑफिस पर सुनामी लाने वाली है. दृश्यम को क्रिटिक्स का भी बेहतरीन रिसपॉन्स मिला है. क्रिटिक्स का कहना है कि फिल्म उम्मीदों पर खरी उतरी…बिना किसी शक के कहा जा सकता है कि #दृश्यम फ्रेंचाइजी की सबसे बेहतरीन फिल्म है. 

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जय देवगन और जयदीप अहलावत के बीच का कॉन्फ्लिक्ट फिल्म के पहले हाफ की सबसे बड़ी खासियत है. अजयदेवगन और उनके परिवार वाला पहला सीक्वेंस भी एक बेहतरीन पल है. कुल मिलाकर हमेशा की तरह 'दृश्यम: द कन्क्लूजन' ने फैन्स का दिल जीत लिया और इसके क्लाइमेक्स की तारीफ हो रही है. 

बता दें कि 'दृश्यम: द कन्क्लूजन' में अजय देवगन के अलावा तब्बू, श्रेया शरन, और जयदीप अहलावत ने अहम रोल अदा किया है. फिल्म के निर्देशक अभिषेक पाठक हैं. फिल्म के आखिरी पार्ट में विजय सालगांवकर की कहानी को दमदार अंत दिया गया है. यह फिल्म 2026 के सबसे बड़े ब्लॉकबस्टर में से एक मानी जा रही है. 
 

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