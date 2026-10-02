Drishyam The Conclusion Public Review: दृश्यम: द कन्क्लूजन' का दमदार क्लाइमेक्स, छाए अजय देवगन, फैन्स बोले- ब्लॉकबस्टर

कुछ ने कहा कि वो फिल्म को 5 में से 5 नंबर देंगे. कई लोगों ने कहा कि 'दृश्यम: द कन्क्लूजन' बॉक्स ऑफिस पर सुनामी लाने वाली है. दृश्यम को क्रिटिक्स का भी बेहतरीन रिसपॉन्स मिला है. क्रिटिक्स का कहना है कि फिल्म उम्मीदों पर खरी उतरी…बिना किसी शक के कहा जा सकता है कि #दृश्यम फ्रेंचाइजी की सबसे बेहतरीन फिल्म है.

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Sam’s status from heaven watching Drishyam 3 on 2nd October:-



“Vijay Salgaonkar aka #AjayDevgn has robbed us again!” 😂😂#DrishyamTheConclusion pic.twitter.com/PTbEkzIF6O — naman pandit (@namanpndit) September 30, 2026

जय देवगन और जयदीप अहलावत के बीच का कॉन्फ्लिक्ट फिल्म के पहले हाफ की सबसे बड़ी खासियत है. अजयदेवगन और उनके परिवार वाला पहला सीक्वेंस भी एक बेहतरीन पल है. कुल मिलाकर हमेशा की तरह 'दृश्यम: द कन्क्लूजन' ने फैन्स का दिल जीत लिया और इसके क्लाइमेक्स की तारीफ हो रही है.

#Drishyam3 has been watched.



No spoilers, but what unfolds this time is something you REALLY need to see for yourself 🤯 🔥🔥🔥 — Khushboo Ratda (@Khushboo1707) October 1, 2026

बता दें कि 'दृश्यम: द कन्क्लूजन' में अजय देवगन के अलावा तब्बू, श्रेया शरन, और जयदीप अहलावत ने अहम रोल अदा किया है. फिल्म के निर्देशक अभिषेक पाठक हैं. फिल्म के आखिरी पार्ट में विजय सालगांवकर की कहानी को दमदार अंत दिया गया है. यह फिल्म 2026 के सबसे बड़े ब्लॉकबस्टर में से एक मानी जा रही है.

