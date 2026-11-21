बिहार के मोकामा से विधायक अनंत सिंह की बेटी शिवांगी सिंह की शादी इन दिनों चर्चा में है. 25 नवंबर को होने वाली इस शादी की तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं. इससे पहले 20 नवंबर को शिवांगी का तिलक समारोह हुआ, जिसकी कई तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं.

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तिलक समारोह के वायरल वीडियो में कहीं मेहमानों की भारी भीड़ नजर आ रही है, तो कहीं खाने के इंतजाम की झलक दिखाई दे रही है. एक वीडियो में लोग खाना लेने के लिए बड़ी संख्या में जमा दिखाई देते हैं. भीड़ इतनी ज्यादा है कि कुछ जगहों पर अफरा-तफरी जैसा माहौल नजर आता है. हालांकि, वीडियो में इसे भगदड़ कहना सही होगा या नहीं, यह स्पष्ट नहीं है.

वहीं, कुछ लोग शादी में परोसे जा रहे खाने की तारीफ करते हुए भी नजर आ रहे हैं. वीडियो बनाने वाले लोग अलग-अलग जगहों पर जाकर खाने से लेकर पंडाल और मेहमानों के लिए किए गए इंतजाम दिखा रहे हैं. सोशल मीडिया पर इन वीडियो को लेकर लोग शादी की भव्यता की चर्चा कर रहे हैं.

10 बीघे में तैयार हो रहा पंडाल

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शिवांगी की शादी अनंत सिंह के पैतृक गांव नदवां, बाढ़ में होगी. बताया जा रहा है कि शादी के लिए करीब 10 बीघे में बड़ा पंडाल तैयार किया जा रहा है. अनंत सिंह ने दावा किया है कि शादी में करीब चार लाख मेहमान शामिल होंगे. इतने बड़े आयोजन को देखते हुए खाने-पीने से लेकर मेहमानों के बैठने और पार्किंग तक के इंतजाम किए जा रहे हैं.

तिलक समारोह में भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे. वायरल वीडियो में वाहनों का लंबा काफिला और समारोह स्थल पर जुटी भीड़ दिखाई दे रही है.

देखें वीडियो

देखिए, अनंत सिंह की बेटी के तिलक समारोह में कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर किस तरह खाना लूटने पर टूट पड़े हैं। ऐसा लग रहा है, जैसे सालों से भूखे हों! https://t.co/sa9d0ftT7A — छपरा जिला 🇮🇳 (@ChapraZila) November 21, 2026

क्या-क्या था इंतेजाम

देखिए, अनंत सिंह की बेटी के तिलक समारोह में कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर किस तरह खाना लूटने पर टूट पड़े हैं। ऐसा लग रहा है, जैसे सालों से भूखे हों! https://t.co/sa9d0ftT7A — छपरा जिला 🇮🇳 (@ChapraZila) November 21, 2026

शिवांगी की शादी बिहटा के कृष्णानगर निवासी ऋषिकेश कुमार उर्फ अंकित से हो रही है. शादी की रस्मों को लेकर कई दिनों से तैयारियां चल रही हैं.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, मेहमानों के लिए बड़ी संख्या में पकवान तैयार किए जाएंगे. शादी समारोह में घुड़दौड़ जैसी गतिविधियां भी आकर्षण का केंद्र रहेंगी.

फिलहाल सोशल मीडिया पर तिलक समारोह के अलग-अलग वीडियो खूब शेयर किए जा रहे हैं. किसी वीडियो में खाने की तारीफ हो रही है, तो किसी में शादी के भव्य पंडाल और मेहमानों की भीड़ दिखाई दे रही है. इन वायरल वीडियो ने शादी को लेकर लोगों की दिलचस्पी और बढ़ा दी है.

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