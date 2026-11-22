जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षाबलों को नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिली है. नियंत्रण रेखा (LoC) के पास से करीब छह करोड़ रुपये कीमत का हेरोइन जैसा नशीला पदार्थ बरामद किया गया है.

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अधिकारियों के मुताबिक, नशे से जुड़ी गतिविधियों पर शिकंजा कसते हुए कुपवाड़ा पुलिस ने लगभग 827 ग्राम हेरोइन जैसा पदार्थ जब्त किया है. ये बरामदगी शनिवार को उत्तरी कश्मीर के इस जिले के करनाह इलाके स्थित अमरोही क्षेत्र में चलाए गए घेराबंदी और तलाशी अभियान के दौरान हुई.

तलाशी अभियान के वक्त अमरोही, करनाह निवासी जमीर अहमद टुंच के आवासीय परिसर की जांच की गई. इसी दौरान वहां से एक काले रंग की पॉलीथीन की थैली मिली, जिसमें ये संदिग्ध नशीला पदार्थ रखा हुआ था.

NDPC एक्ट के तहत केस दर्ज, नेटवर्क की पड़ताल जारी

पुलिस ने इस मामले में NDPS अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत FIR दर्ज कर ली है और जांच शुरू कर दी गई है. बरामद किए गए नशीले पदार्थ का मुख्य स्रोत क्या है और इसके तार किन-किन लोगों से जुड़े हैं, इसका पता लगाने के लिए आगे की तफ्तीश जारी है. पुलिस इस बात की भी छानबीन कर रही है कि इस खेप को कहां से लाया गया था और आगे इसे कहां पहुंचाया जाना था.

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