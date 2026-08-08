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पति की मौत के बाद अकेली रह रही थी महिला, 7 साल बाद घर से मिला कंकाल

बेंगलुरु के बागलगुंटे थाना क्षेत्र में 57 वर्षीय दक्षायिनी का कंकाल उनके घर से बरामद हुआ. वह बेलगावी जिले की रहने वाली थीं और 2017 में पति की मौत के बाद अकेली रह रही थीं. बेटे की मौत के बाद उन्हें मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हुई थीं और डॉक्टरों ने स्किज़ोफ्रेनिया बताया था.

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घर में मिला महिला का कंकाल. (File Photo: ITG)
घर में मिला महिला का कंकाल. (File Photo: ITG)

बेंगलुरु में पुलिस को एक 57 वर्षीय महिला का कंकाल उसके घर से मिला. एक अधिकारी ने एक एजेंसी को बताया कि मृतक महिला की पहचान बेलगावी जिले के सौंदत्ती तालुक की रहने वाली दक्षायिनी के तौर पर हुई है. यह घटना 7 अगस्त को बागलगुंटे पुलिस स्टेशन इलाके के अंतर्गत आने वाले हवानूर लेआउट स्थित उनके घर पर हुई.

पुलिस के अनुसार मृतका के भाई महेश बसप्पा ने अपने बयान में कहा कि 2005 में अपने बेटे की मौत के बाद दक्षायिनी को मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो गई थीं. इसके बाद बेंगलुरु और शिवमोग्गा के अस्पतालों में उनका इलाज हुआ, जहां डॉक्टरों ने उन्हें स्किज़ोफ्रेनिया से पीड़ित बताया. साथ ही, उन्होंने लगभग चार महीने तक एक रिहैबिलिटेशन सेंटर में भी इलाज कराया.

2 साल से परिवार के संपर्क में नहीं थी महिला
पुलिस ने बताया कि 2017 में अपने पति की मौत के बाद से दक्षायिनी अपने घर में अकेली रह रही थीं और पिछले करीब दो साल से अपने परिवार के संपर्क में नहीं थीं. 7 अगस्त को पुलिस ने महेश को सूचना दी कि उनकी बहन के घर पर एक शव मिला है. वे मौके पर पहुंचे और शव की पहचान की.

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पुलिस ने बताया कि उन्होंने कहा है कि उन्हें मौत को लेकर कोई शक नहीं है और वे किसी पर भी संदेह नहीं करते हैं. साथ ही BNSS की धारा 194 के तहत अप्राकृतिक मौत की रिपोर्ट दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है. 

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