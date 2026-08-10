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सारा तेंदुलकर की जुबां पर आई दिल की बात, होने वाले पति को लेकर खोला सबसे बड़ा राज? किससे करेंगी शादी!

भले ही सारा तेंदुलकर ने बॉलीवुड में कदम नहीं रखा हो, लेकिन उनकी फैन फॉलोइंग किसी एक्ट्रेस से कम नहीं है. अपनी खूबसूरती और सादगी के कारण वह फैन्स के बीच चर्चाओं में बनी रहती हैं.

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सारा तेंदुलकर ने शादी पर तोड़ी चुप्पी (PHOTO: INSTAGRAM/saratendulkar)
सारा तेंदुलकर ने शादी पर तोड़ी चुप्पी (PHOTO: INSTAGRAM/saratendulkar)

क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा तेंदुलकर अक्सर सुर्खियों में रहती हैं. फैन्स के बीच सारा की तस्वीरें और वीडियो वायरल होती रहती है. सारा तेंदुलकर ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर बेहद खूबसूरत पोस्ट शेयर किया है.

इस पोस्ट में सारा साड़ी में बेहद खूबसूरत नजर आ रही हैं. इसके साथ ही सारा ने अपने फ्यूचर पार्टनर यानी होने वाले हसबैंड को लेकर दिल खोलकर बातें की है. उन्होंने बताया कि वह अपने होने वाले पति में कौन-सी खूबियां देखना चाहती हैं. सारा ने रिश्ते को खूबसूरत बनाने पर अधिक जोर दिया.

एक न्यूज वेबसाइट को दिए एक इंटरव्यू में सारा ने खुलासा किया कि उनके लिए शादी का असली मतलब क्या है. 28 साल की सारा ने बताया कि वह अपने पार्टनर में वही बॉन्डिंग चाहती हैं जो उनके माता-पिता यानी सचिन और अंजलि तेंदुलकर के बीच है.

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सारा ने होने वाले पति को लेकर क्या कहा?

सारा का कहना है कि उनके माता-पिता पति-पत्नी होने से पहले एक-दूसरे के बेहतरीन दोस्त हैं. घर में दोनों के बीच जमकर मस्ती, हंसी-मजाक और नोक-झोंक चलती रहती है. बचपन से अपने माता-पिता को इस तरह रहते देखकर ही सारा की सोच बनी है. वह चाहती हैं कि उनका आने वाला हमसफर भी ऐसा ही हो, जिसके साथ वह एक दोस्त की तरह हंस-बोल सकें.

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शादी की कोई जल्दबाजी नहीं

आज कल जहां समाज में एक उम्र के बाद शादी का दबाव बनने लगता है. वहीं सारा का मानना है कि जल्दबाजी में कोई भी फैसला नहीं लेना चाहिए. उन्होंने साफ किया कि सिर्फ लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने या उम्र के डर से वह शादी जैसा बड़ा फैसला कभी हड़बड़ी में नहीं लेंगी.

लोगों के सोच में आया है बड़ा बदलाव

आज की पीढ़ी यानी 'Gen Z' के रिश्तों को संभालने के तरीके पर भी सारा ने अपनी बेबाक राय रखी. सारा का मानना है कि आज के युवा गलत रिश्ते में घिसटने के बजाय उससे बाहर निकलना बेहतर समझते हैं. उन्होंने कहा कि पहले की पीढ़ियां अपने हक के लिए खड़े होने या गलत रिश्ते को तोड़ने से डरती थीं, लेकिन आज के युवा ज्यादा आत्मविश्वासी और सशक्त हैं. अगर शादी की तैयारियों के बीच भी किसी को लगता है कि यह रिश्ता सही नहीं है, तो शादी से पहले पीछे हट जाना एक बहुत समझदारी भरा कदम है.
 

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