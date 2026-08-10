Kal Ka Rashifal 11 August 2026: कुंभ राशि वाले उधार लेन-देन न करें, जानें कल कैसा रहेगा आपकी राशि का हाल

मेष राशि

मेष राशि वालों के लिए दिन परिवार और व्यक्तिगत मामलों के लिहाज से सकारात्मक रह सकता है. घर-परिवार के लोगों के साथ सुखद समय बिताने का अवसर मिलेगा. प्रबंधन से जुड़े मामलों में आपको लाभ मिल सकता है और आप सहजता के साथ अपने काम आगे बढ़ाते रहेंगे.

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शुभ अंक: 2 और 9

शुभ रंग: तांबे के समान

कल का उपाय: महाबली हनुमानजी की पूजा-वंदना करें. घी-सिंदूर का चोला चढ़ाएं और `ॐ अं अंगारकाय नमः` का जाप करें. लालच का त्याग करें.

वृषभ राशि

वृषभ राशि वालों के लिए कल वाणिज्यिक और पेशेवर गतिविधियों में तेजी आ सकती है. पेशेवर लोगों के साथ बेहतर तालमेल बनाए रखने में सफलता मिलेगी. विभिन्न मामलों में साहस और पराक्रम दिखाएंगे. आर्थिक पक्ष भी आपके लिए अनुकूल रहने के संकेत हैं. भाईचारा मजबूत होगा और संबंधियों के साथ सहजता बढ़ेगी. करीबियों का समर्थन मिलेगा. शिक्षा से जुड़े प्रयासों में भी सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है. पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि के अवसर बन सकते हैं. आपकी दीर्घकालिक योजनाएं बेहतर दिशा में आगे बढ़ेंगी.

शुभ अंक: 2, 6 और 9

शुभ रंग: कांसे के समान

कल का उपाय: महाबली हनुमानजी को घी-सिंदूर का चोला चढ़ाएं. मिष्ठान्न बांटें और `ॐ अं अंगारकाय नमः` का जाप करें. चर्चा-संवाद बढ़ाएं.

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मिथुन राशि

मिथुन राशि वालों के घर में कल आनंद का माहौल बना रह सकता है. आप करीबियों की प्रसन्नता बढ़ाने का प्रयास करेंगे. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त हो सकते हैं और घर में अतिथि का आगमन भी संभव है. परिवार के लोगों की सलाह और सहयोग से आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा.

आपको सभी का सहयोग और समर्थन प्राप्त होगा. आपसी विश्वास मजबूत रहेगा. हालांकि, व्यर्थ की बातों में समय गंवाने से बचें. प्रबंधन और प्रशासन से जुड़े मामलों में आपकी सक्रियता बढ़ सकती है. जीवन को आनंदमय बनाए रखने के साथ स्वास्थ्य और व्यक्तित्व पर भी ध्यान देना जरूरी रहेगा.

शुभ अंक: 2, 5 और 9

शुभ रंग: पीच कलर

कल का उपाय: महाबली हनुमानजी की पूजा-वंदना करें. घी-सिंदूर का चोला चढ़ाएं और `ॐ अं अंगारकाय नमः` का जाप करें. घर आए लोगों का आदर-सत्कार करें.

कर्क राशि

कर्क राशि वालों के लिए कल व्यक्तिगत स्तर पर बेहतर प्रदर्शन करने के अवसर बनेंगे. महत्वपूर्ण मामलों में गति आएगी और पद, प्रतिष्ठा तथा साख में वृद्धि हो सकती है. रचनात्मक प्रयासों को सही दिशा देने में सफलता मिलेगी.

करियर और कारोबार में लोकप्रियता बढ़ सकती है. आपका व्यक्तित्व और व्यवहार प्रभावशाली रहेगा. सभी को साथ लेकर चलने की कोशिश करेंगे. प्रशासनिक पक्ष भी मजबूत रहने के संकेत हैं. भूमि और भवन से जुड़े कार्यों में प्रगति हो सकती है.

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शुभ अंक: 2 और 9

शुभ रंग: मूनलाइट

कल का उपाय: महाबली बजरंगबली हनुमानजी की पूजा-वंदना करें. घी-सिंदूर का चोला चढ़ाएं और `ॐ अं अंगारकाय नमः` का जाप करें. रचनात्मक कार्यों पर जोर दें.

सिंह राशि

सिंह राशि वालों को कल आर्थिक मामलों में अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत होगी. बजट पर नियंत्रण बढ़ाना जरूरी रहेगा, क्योंकि खर्च की अधिकता बनी रहने की आशंका है. निवेश से जुड़े मामलों में जल्दबाजी न करें और लेनदेन में संवेदनशीलता बनाए रखें.

विदेश से जुड़े मामलों में सक्रियता बढ़ सकती है. वहीं विरोधियों की सक्रियता भी बनी रह सकती है. ऐसे में सहज गति से आगे बढ़ना और पेशेवर तरीके से काम करना आपके लिए बेहतर रहेगा.

शुभ अंक: 1, 2 और 9

शुभ रंग: गेरुआ

कल का उपाय: महाबली हनुमानजी की पूजा-वंदना करें. घी-सिंदूर का चोला चढ़ाएं, मिष्ठान्न बांटें और `ॐ अं अंगारकाय नमः` का जाप करें. दिखावे से बचें.

कन्या राशि

कन्या राशि वालों के लिए पेशेवर मामलों में शुभता बनी रह सकती है. प्रियजनों के साथ सुखद समय बिताने का मौका मिलेगा. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त हो सकते हैं. सूझबूझ और बेहतर समन्वय के साथ काम करने पर सकारात्मक परिणाम मिलेंगे.

आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहने के संकेत हैं. व्यावसायिक उन्नति की राह पर आगे बढ़ेंगे और लेनदेन से जुड़े मामलों में सहजता रहेगी. प्रबंधकीय स्तर पर सकारात्मकता बढ़ेगी. परीक्षा और प्रतिस्पर्धा में प्रभावी प्रदर्शन कर सकते हैं.

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शुभ अंक: 2, 5 और 9

शुभ रंग: खाकी

कल का उपाय: महाबली हनुमानजी की पूजा-वंदना करें. घी-सिंदूर का चोला चढ़ाएं, मिष्ठान्न बांटें और `ॐ अं अंगारकाय नमः` का जाप करें. अपने काम पर फोकस बढ़ाएं.

तुला राशि

तुला राशि वालों के लिए करियर में नए अवसर बनने की संभावना है. पेशेवर मामलों में उम्मीद के अनुरूप प्रदर्शन बनाए रखेंगे. प्रबंधन से जुड़े कामों पर फोकस रहेगा. पैतृक पक्ष से मदद मिल सकती है और साहस-पराक्रम में वृद्धि होगी.

परिवार में आनंद का वातावरण रहेगा. जिम्मेदारियों को पूरा करने में आगे रहेंगे. लाभ और सम्मान को मजबूती मिलेगी. पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि के अवसर बन सकते हैं. वरिष्ठ लोगों का सहयोग प्राप्त होगा.

शुभ अंक: 2, 6 और 9

शुभ रंग: मैजेंटा

कल का उपाय: महाबली हनुमानजी की पूजा-वंदना करें. घी-सिंदूर का चोला चढ़ाएं, मिष्ठान्न बांटें और `ॐ अं अंगारकाय नमः` का जाप करें. सहयोग की भावना बढ़ाएं.

वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि वालों के लिए उद्योग और व्यापार में उम्मीद के अनुरूप बढ़त के संकेत हैं. भाग्य का साथ मिलने से परिणाम बेहतर हो सकते हैं. अवसरों को पहचानकर उनका लाभ उठाने की सोच बढ़ेगी और लक्ष्यों को पूरा करने पर फोकस रहेगा.

सहयोगियों का साथ मिलेगा. साहस और बड़प्पन के साथ काम करेंगे. संपर्क और संवाद को प्राथमिकता देने से कई मामले बेहतर बन सकते हैं. आशंकाओं से मुक्त होकर आगे बढ़ेंगे और प्रबंधन से जुड़ी जिम्मेदारियां संभालने का अवसर मिलेगा.

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शुभ अंक: 8 और 9

शुभ रंग: गहरा लाल

कल का उपाय: महाबली महावीर हनुमानजी की पूजा-वंदना करें. घी-सिंदूर का चोला चढ़ाएं, मिष्ठान्न बांटें और `ॐ अं अंगारकाय नमः` का जाप करें. पुण्य कार्यों में सक्रियता बढ़ाएं.

धनु राशि

धनु राशि वालों के लिए दिन में कुछ आकस्मिक परिस्थितियां बन सकती हैं. अपनों की ओर से कोई सुखद सरप्राइज मिलने की संभावना है. ऐसे समय में धैर्य और विश्वास बनाए रखते हुए उचित तरीके से आगे बढ़ना आपके लिए बेहतर रहेगा.

व्यवहार में सहजता बढ़ाएं और व्यवस्था पर भरोसा रखें. स्वास्थ्य के प्रति गंभीरता दिखाना जरूरी होगा. कामकाज में सहनशीलता बनाए रखें और परिजनों तथा जिम्मेदार लोगों की सलाह को महत्व दें.

शुभ अंक: 2, 3 और 9

शुभ रंग: ऐप्पल रेड

कल का उपाय: महाबली हनुमानजी की पूजा-वंदना करें. घी-सिंदूर का चोला चढ़ाएं और `ॐ अं अंगारकाय नमः` का जाप करें. अनजान लोगों से दूरी बनाए रखें.

मकर राशि

मकर राशि वालों के लिए करियर और व्यापार का पक्ष प्रभावशाली बना रह सकता है. साझा कार्यों में सक्रियता बढ़ेगी और टीमवर्क के जरिए आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे. पेशेवर लोगों के साथ सहयोग की भावना बनाए रखना आपके लिए फायदेमंद रहेगा.

सफलता का प्रतिशत बेहतर रहने के संकेत हैं. हालांकि उद्योग और वाणिज्य से जुड़े मामलों में जल्दबाजी से बचना होगा. व्यवस्था पर जोर देते हुए विनय और विवेक के साथ काम करें.

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कुंभ राशि

कुंभ राशि वालों को कल लगन और मेहनत के साथ काम की गति बेहतर बनाए रखनी होगी. कामकाज में अपनी उचित जगह बनाने का प्रयास करेंगे. सफलता का प्रतिशत सामान्य रह सकता है, इसलिए महत्वपूर्ण कार्यों को लंबित न छोड़ें.

अति उत्साह से बचते हुए सहज गति से आगे बढ़ना बेहतर रहेगा. उधार के लेनदेन से बचें और आर्थिक मामलों में सूझबूझ तथा स्पष्टता बनाए रखें. अनुबंधों में किए गए वादों का पालन करना भी जरूरी होगा.

शुभ अंक: 2, 8 और 9

शुभ रंग: गेहूंआ

कल का उपाय: महाबली हनुमानजी की पूजा-वंदना करें. घी-सिंदूर का चोला चढ़ाएं, मिष्ठान्न बांटें और `ॐ अं अंगारकाय नमः` का जाप करें. तथ्यों पर फोकस रखें.

मीन राशि

मीन राशि वालों के लिए कल मित्रों के साथ खुशी के पल बिताने के अवसर बनेंगे. सहयोग और सूझबूझ के साथ उचित दिशा में आगे बढ़ेंगे. कला, कौशल और कार्यक्षमता को मजबूती मिलेगी. रचनात्मक प्रयासों में भी तेजी आ सकती है.

रिश्तों में शुभता और सम्मान बनाए रखने में सफलता मिलेगी. महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा करने पर जोर रहेगा और सफलता उम्मीद से बेहतर मिल सकती है. समय का सही प्रबंधन आपके लिए अहम रहेगा.

शुभ अंक: 2, 3 और 9

शुभ रंग: केसरिया

कल का उपाय: महाबली हनुमानजी की पूजा-वंदना करें. घी-सिंदूर का चोला चढ़ाएं, मिष्ठान्न बांटें और `ॐ अं अंगारकाय नमः` का जाप करें. अनुशासन बनाए रखें.

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