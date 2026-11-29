सोशल मीडिया पर एक ईरानी मेकअप आर्टिस्ट का वीडियो तेजी से लोगों का ध्यान खींच रहा है. वजह है उनका ऐसा मेकअप ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें वह बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन के ‘मोहब्बतें’ वाले लुक जैसी नजर आने लगीं. वीडियो में उनका मेकअप से पहले और बाद का लुक देखकर लोग हैरान हैं.

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ईरानी मेकअप आर्टिस्ट और कंटेंट क्रिएटर नसीम ईरानी ने यह वीडियो इंस्टा पर शेयर किया है. वीडियो की शुरुआत में नसीम बिल्कुल बिना मेकअप के दिखाई देती हैं. हाथ में मेकअप ब्रश लिए वह ‘मोहब्बतें’ के मशहूर गाने ‘हमको हमीं से चुरा लो’ पर लिप-सिंक करती नजर आती हैं.

फिर कुछ ही सेकंड में पूरा लुक बदल जाता है. नसीम के बाल खुले हैं और उन्हें soft waves में स्टाइल किया गया है. उन्होंने ड्रमैटिक स्मोकी आइज के साथ डॉर्क ब्राउन लिप वाला मेकअप किया है. कैमरे के सामने उनका फाइनल लुक सामने आते ही ऐश्वर्या राय के याद आ गई. ये लुक फिल्म ‘मोहब्बतें’ में ऐश्वर्या राय के निभाए किरदार मेघा से मेल खाता है.

एक मेकअप ने बदल दिया पूरा लुक

नसीम ने ऐश्वर्या के लुक की खासियतों को अपने अंदाज में रीक्रिएट किया. खासतौर पर उनकी आंखों का मेकअप और डॉर्क लिप लोगों का ध्यान खींच रहे हैं. वीडियो में ट्रांसफॉरमेशन इतना साफ दिखाई देता है कि सोशल मीडिया यूजर्स नसीम के मेकअप स्किल की तारीफ कर रहे हैं.

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नसीम के इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर नजर डालें तो उनके मेकअप आर्टिस्ट के तौर पर काम की झलक साफ दिखाई देती है. वह सिर्फ ऐश्वर्या राय के लुक को ही रीक्रिएट नहीं करतीं, बल्कि दुनियाभर की मशहूर एक्ट्रेस के अलग-अलग लुक को भी अपने मेकअप के जरिए अपनाती नजर आती हैं. उनके प्रोफाइल पर ऐसा ही एक वीडियो प्रियंका चोपड़ा के ट्रांसफॉर्मेशन का भी है, जिसमें उन्होंने एक्ट्रेस के लुक को अपने अंदाज में रीक्रिएट किया है.

एक यूजर ने लिखा कि उन्होंने ऐश्वर्या के लुक को बेहद शानदार तरीके से रीक्रिएट किया है. वहीं, एक अन्य यूजर ने उनके आई मेकअप का तरीका पूछा. कई लोगों ने उनके काम की तारीफ करते हुए उन्हें आगे के लिए शुभकामनाएं भी दीं.

‘मोहब्बतें’ के लुक ने दिलाई पुरानी यादें

ऐश्वर्या राय का यह लुक साल 2000 में रिलीज हुई फिल्म ‘मोहब्बतें’ से जुड़ा है. आदित्य चोपड़ा की इस फिल्म में शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन और ऐश्वर्या राय ने अहम भूमिकाएं निभाई थीं. ऐश्वर्या ने फिल्म में मेघा का किरदार निभाया था.

फिल्म का गाना ‘हमको हमीं से चुरा लो’ आज भी बॉलीवुड के लोकप्रिय रोमांटिक गानों में शामिल है. इसी गाने को बैकग्राउंड में इस्तेमाल करते हुए नसीम ने अपना ट्रांसफॉरमेशन दिखाया है, जिसने पुराने बॉलीवुड लुक को एक बार फिर सोशल मीडिया पर चर्चा में ला दिया.

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