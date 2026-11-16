'एक लिप किस दे दो;..विदेशी यूट्यूबर को परेशान करता रहा शख्स, यूट्यूबर नें शेयर किया वीडियो

राजस्थान के उदयपुर में रात के समय लाइवस्ट्रीम कर रहीं थाई-फ्रेंच यूट्यूबर और आईआरएल स्ट्रीमर JustKeth के साथ एक अजीबोगरीब वाकया कैमरे में रिकॉर्ड हो गया. एक शख्स उनके पास पहुंचा और उनसे सीधे लिप किस मांगने लगा. यूट्यूबर ने साफ तौर पर मना किया, लेकिन शख्स इसके बाद भी अपनी मांग दोहराता रहा. वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर उसके व्यवहार को लेकर सवाल उठ रहे हैं.

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'एक किस प्लीज, एक लिप किस'

वायरल वीडियो में JustKeth उदयपुर की एक भीड़भाड़ वाली जगह पर रात के समय लाइवस्ट्रीम करती नजर आती हैं. इसी दौरान एक शख्स उनके पास आता है. वह उनसे कहता है, 'वन किस प्लीज, वन लिप किस.' JustKeth तुरंत इनकार कर देती हैं. इसके बावजूद वह शख्स बार-बार किस के लिए पूछता रहता है. इस दौरान यूट्यूबर के चेहरे पर असहजता साफ नजर आती है.

किस नहीं, फोटो के लिए हुईं तैयार

काफी देर तक किस के लिए पूछने के बाद शख्स फोटो खिंचवाने की बात करता है. JustKeth उसके साथ फोटो के लिए तैयार हो जाती हैं. इसके बाद वह शख्स उनसे हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ाता है, लेकिन JustKeth हाथ मिलाने के बजाय उसे फिस्ट बंप देती हैं. पूरा वाकया उनके लाइवस्ट्रीम के दौरान कैमरे में रिकॉर्ड हो गया.

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JustKeth ने खुद शेयर किया वीडियो

घटना का वीडियो JustKeth ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया. उन्होंने इसके साथ लिखा, 'एट लीस्ट ही आस्क्ड.' वीडियो के वायरल होने के बाद इसे 50 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है. कई यूजर्स ने शख्स के व्यवहार पर हैरानी जताई और कहा कि किसी के साफ इनकार के बाद उसकी बात का सम्मान किया जाना चाहिए.

कौन हैं JustKeth?

JustKeth का असली नाम केथ है. वह थाई-फ्रेंच मूल की आईआरएल स्ट्रीमर और यूट्यूबर हैं. उनके अपने प्रोफाइल के मुताबिक, वह बैंकॉक, थाईलैंड में पैदा हुईं और वहीं पली-बढ़ीं. वह खुद को मिश्रित थाई-फ्रेंच बताती हैं और थाई तथा अंग्रेजी भाषा बोलती हैं. उन्होंने नवंबर 2018 में स्ट्रीमिंग शुरू की थी. वह मुख्य तौर पर घूमने-फिरने और अलग-अलग जगहों से लाइवस्ट्रीमिंग करती हैं.

मुंबई के बाद उदयपुर पहुंची थीं

केथ इन दिनों भारत में घूमते हुए लाइवस्ट्रीम कर रही हैं. उनके हालिया स्ट्रीम रिकॉर्ड में मुंबई के बाद उदयपुर से भी लाइवस्ट्रीम दर्ज है. इसके बाद वह जयपुर से भी स्ट्रीमिंग कर चुकी हैं.

सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने शख्स के व्यवहार की आलोचना की. कई यूजर्स ने कहा कि किसी अनजान व्यक्ति से इस तरह की निजी मांग करना और साफ मना किए जाने के बाद भी उसे दोहराते रहना असहज स्थिति पैदा करता है. घटना ने सार्वजनिक जगहों पर निजी सीमाओं और किसी के इनकार का सम्मान करने को लेकर भी चर्चा छेड़ दी है. फिलहाल इस मामले में शख्स की पहचान या उसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई की कोई पुष्ट जानकारी सामने नहीं आई है.

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