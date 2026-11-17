एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आए दिन किसी न किसी सेलेब को लेकर प्यार, इश्क और मोहब्बत के किस्से अक्सर छाए रहते हैं. इन दिनों एक्टर और बिग बॉस फेम बसीर अली अपनी लव लाइफ को लेकर हेडलाइन्स में बने हुए हैं. बसीर का नाम एक्ट्रेस और मॉडल बानी जे संग जुड़ रहा है.

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बानी संग रिश्ते में हैं बसीर?

दरअसल, हाल ही में एक इवेंट में बसीर अली और बानी जे एक दूसरे संग कोजी होते नजर आए. दोनों का कोजी मोमेंट सोशल मीडिया पर लीक हो गया है. बानी और बसीर अली की नजदीकियां देखकर लोगों का मानना है कि शायद दोनों रिश्ते में हैं. दोनों की डेटिंग की चर्चा इस समय जोरों-शोरों से चल रही है.

रोडीज रीबर्थ की प्रेस कॉन्फ्रेंस से वायरल हो रहे एक वीडियो में बसीर और बानी एक-दूसरे के करीब खड़े नजर आ रहे हैं. बसीर ने बानी को पीछे से पकड़ा हुआ है. एक दूसरे क्लिप में दोनों को हाथ में हाथ डाले इवेंट से बाहर निकलते हुए भी देखा गया, जिससे उनके रिश्ते को लेकर लगाई जा रही अटकलों को और हवा मिल गई है.

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बसीर और बानी की नजदीकियों पर लोगों के तरह-तरह के रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं. एक यूजर ने लिखा- उन्हें प्यार हो गया है, जबकि दूसरे ने लिखा- इम्पॉसिबल...किसी ने लिखा- दोनों बहुत प्यारे लग रहे हैं.

उम्र में है 7 साल का अंतर

बता दें कि बानी और बसीर की उम्र में 7 साल का गैप है. बानी जे 38 साल की हैं, जबकि बसीर अली 31 साल के हैं. हालांकि, बानी और बसीर ने अब तक अपने रिलेशनशिप की वायरल खबरों पर कोई रिएक्शन नहीं दिया है. अब दोनों की डेटिंग का सच क्या है? ये तो वही बता सकते हैं.



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