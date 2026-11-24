अगर आपने 80 और 90 के दशक में बचपन बिताया है तो गोल्ड स्पॉट का नाम शायद ही भूले होंगे. नारंगी रंग और अलग स्वाद वाला यह सॉफ्ट ड्रिंक कभी भारत में काफी लोकप्रिय था. यह भारत के सबसे पुराने स्वदेशी कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड्स में से एक है. अब एमएस धोनी की पत्नी साक्षी धोनी की एक सोशल मीडिया पोस्ट में इसकी झलक दिखी तो लोगों को इस पुराने ब्रांड की याद आ गई. खासकर उन लोगों की पुरानी यादें ताजा हो गईं, जिन्होंने कभी गोल्ड स्पॉट का स्वाद चखा था.

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इसके साथ ही 26 साल बाद इसके फिर से बाजार में लौटने की चर्चा तेज हो गई है. इसकी वजह बनी है क्रिकेटर एमएस धोनी की पत्नी साक्षी धोनी की एक सोशल मीडिया पोस्ट.

साक्षी ने हाल ही में एमएस धोनी के साथ एक फोटो शेयर की, जिसमें गोल्ड स्पॉट के कैन नजर आए. फोटो सामने आते ही सोशल मीडिया पर लोगों ने सवाल करना शुरू कर दिया कि क्या गोल्ड स्पॉट की वापसी होने वाली है? कुछ यूजर्स ने पूछा-क्या ये वही पुराना गोल्ड स्पॉट है? हालांकि, यह साफ नहीं है कि साक्षी की पोस्ट किसी आधिकारिक प्रमोशन का हिस्सा है या नहीं. एमएस धोनी इस ब्रांड को एंडोर्स करेंगे या नहीं, इसकी भी अभी पुष्टि नहीं हुई है.

26 साल बाद वापस आएगा गोल्ड स्पॉट?

गोल्ड स्पॉट को भारत में पारले ने 1952 में लॉन्च किया था. 1980 और 1990 के दशक में यह बच्चों और युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय हुआ. इसका चमकीला ऑरेंज रंग और खास स्वाद इसकी पहचान बन गया था. बाद में पारले के कई दूसरे पेय ब्रांडों के साथ गोल्ड स्पॉट भी कोका-कोला के पास चला गया.

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Gold Spot is making a comeback! How many of you 70s, 80s, 90s kids remember this? https://t.co/CZawgUIaaA — Keh Ke Peheno (@coolfunnytshirt) November 24, 2026

हालांकि, कोका-कोला ने साल 2000 में गोल्ड स्पॉट को बंद कर दिया. कंपनी ने इसके बजाय अपने इंटरनेशनल ऑरेंज-फ्लेवर्ड ब्रांड फैंटा पर फोकस किया. दोनों ड्रिंक्स एक ही तरह के बाजार में प्रतिस्पर्धा करते थे, इसलिए गोल्ड स्पॉट को धीरे-धीरे बाजार से हटा दिया गया. इसके बाद थम्स अप, लिम्का और माज़ा जैसे पारले के दूसरे ब्रांड कोका-कोला के पोर्टफोलियो में बने रहे, लेकिन गोल्ड स्पॉट गायब हो गया.

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इससे पहले पारले ने 1949 में ग्लूको कोला नाम से अपना कोला लॉन्च किया था, जिसे बाद में पारले कोला नाम दिया गया और 1951 में बंद कर दिया गया.

अब क्यों हो रही वापसी की चर्चा?

अब रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि कोका-कोला गोल्ड स्पॉट को एक बार फिर भारतीय बाजार में उतारने की तैयारी कर रही है. कई रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि यह ड्रिंक अगले सप्ताह तक भारतीय बाजार में वापस आ सकती है. रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि नए गोल्ड स्पॉट को लो-शुगर या नो-शुगर फॉर्मूलेशन में पेश किया जा सकता है.

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क्यों खास है गोल्ड स्पॉट?

गोल्ड स्पॉट सिर्फ एक सॉफ्ट ड्रिंक नहीं, बल्कि 80 और 90 के दशक के कई लोगों के लिए नॉस्टैल्जिया से जुड़ा नाम है. यही वजह है कि साक्षी धोनी की एक फोटो में गोल्ड स्पॉट के कैन नजर आते ही सोशल मीडिया पर लोगों की पुरानी यादें ताजा हो गईं.

हालांकि, अभी गोल्ड स्पॉट की वापसी को लेकर अंतिम आधिकारिक घोषणा का इंतजार है. अगर रिपोर्ट्स सही साबित होती हैं तो करीब 26 साल बाद इस पुराने ऑरेंज ड्रिंक की भारतीय बाजार में वापसी हो सकती है.

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